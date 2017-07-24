Afghan security scrutinized after suicide bomber kills 24

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+S0FCVUwsIEFmZ2hhbmlzdGFuOiBBIFRhbGliYW4gc3VpY2lkZSBib21iZXIga2lsbGVkIDI0
IHBlb3BsZSBpbiBhIGhvcnJpZmljIGVhcmx5IG1vcm5pbmcgYXNzYXVsdCBpbiBhIG5laWdoYm9y
aG9vZCB3aGVyZSBwcm9taW5lbnQgcG9saXRpY2lhbnMgcmVzaWRlLCBjYXVzaW5nIHJlc2lkZW50
cyBhbmQgYW5hbHlzdHMgdG8gcXVlc3Rpb24gdGhlIGdvdmVybm1lbnQmIzgyMTc7cyBhYmlsaXR5
IHRvIHByb3RlY3QgQWZnaGFuaXN0YW4mIzgyMTc7cyBjYXBpdGFsLjwvcD48cD5Bbm90aGVyIDQy
IHBlb3BsZSB3ZXJlIGluanVyZWQgaW4gdGhlIGF0dGFjayB0aGF0IHRvb2sgcGxhY2UgZHVyaW5n
IG1vcm5pbmcgcnVzaCBob3VyIGFzIGdvdmVybm1lbnQgZW1wbG95ZWVzIGFuZCBzdHVkZW50cyBt
YWRlIHRoZWlyIHdheSB0byB3b3JrIGFuZCBzY2hvb2wuIFBsdW1lcyBvZiBibGFjayBzbW9rZSB3
ZXJlIHNlZW4gYmlsbG93aW5nIHNreXdhcmQgb3V0c2lkZSB0aGUgZW50cmFuY2UgdG8gYSBwcml2
YXRlIGhpZ2ggc2Nob29sLiBTdHVkZW50cyBpbiBuZWFyYnkgZG9ybWl0b3JpZXMgd2VyZSBpbmp1
cmVkIGJ5IGZseWluZyBnbGFzcy48L3A+PHA+U2V2ZXJhbCBjYXJzIHdlcmUgZGVzdHJveWVkIGFu
ZCBzbWFsbCBzaG9wcyB0aGF0IGxpbmVkIHRoZSBidXN5IHN0cmVldCB3ZXJlIGRlY2ltYXRlZCBh
bmQgbWFueSBvZiB0aGUgb2NjdXBhbnRzIHdpdGhpbiBraWxsZWQuPC9wPjxwPlRoZSBzdWljaWRl
IGJvbWJlciBoYWQgcmFtbWVkIGhpcyBleHBsb3NpdmUgbGFkZW4gY2FyIGludG8gYSBtaW5pYnVz
IGNhcnJ5aW5nIGVtcGxveWVlcyBvZiB0aGUgbWluZXMgYW5kIHBldHJvbGV1bSBtaW5pc3RyeSwg
c2FpZCBLYWJ1bCBwb2xpY2UgY2hpZWYgc3Bva2VzbWFuIEJhc2lyIE11amFoZWQuPC9wPjxwPklu
IGEgc3RhdGVtZW50IHRvIHRoZSBtZWRpYSB0aGUgVGFsaWJhbiB0b29rIHJlc3BvbnNpYmlsaXR5
IGZvciB0aGUgYm9tYmluZyBzYXlpbmcgdGhlIHRhcmdldCB3YXMgdGhlIGVtcGxveWVlcyBvZiB0
aGUgaW50ZWxsaWdlbmNlIHNlcnZpY2VzLiBaYWJpaHVsbGFoIE11amFoaWQsIHRoZSBUYWxpYmFu
IHNwb2tlc21hbiwgc2FpZCBpbnN1cmdlbnRzIGhhZCBzcGVudCB0aGUgbGFzdCB0d28gbW9udGhz
IGluIEthYnVsIHNoYWRvd2luZyBpbnRlbGxpZ2VuY2Ugc2VydmljZXMgZW1wbG95ZWVzIGJlZm9y
ZSBzdHJpa2luZyBlYXJseSBNb25kYXkuPC9wPjxwPkFuYWx5c3RzIHNhaWQgd2lkZXNwcmVhZCBj
b3JydXB0aW9uLCByaWZlIHdpdGhpbiB0aGUgZ292ZXJubWVudCBhbmQgdGhlIHNlY3VyaXR5IGZv
cmNlcywgbWFrZXMga2VlcGluZyBLYWJ1bCBzYWZlIGEgZGlmZmljdWx0IGpvYi48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1lvdSBjYW4gYnJpbmcgYW55IGFtb3VudCBvZiBleHBsb3NpdmVzIGludG8gdGhlIGNpdHkg
aWYgeW91IGhhdmUgbW9uZXkuIENvcnJ1cHRpb24gaXMgdGhlIGJpZyBwcm9ibGVtLCYjODIyMTsg
S2FidWwtYmFzZWQgc2VjdXJpdHkgYW5hbHlzdCBXYWhlZWQgTXV6aGRhIHRvbGQgVGhlIEFzc29j
aWF0ZWQgUHJlc3MgaW4gYSB0ZWxlcGhvbmUgaW50ZXJ2aWV3LiAmIzgyMjA7QW55IGdyb3VwLCBl
dmVuIGEgc21hbGwgZ3JvdXAsIGNhbiBicmluZyB3ZWFwb25zLCBhbW11bml0aW9uIHRvIGFueXdo
ZXJlIGluIHRoZSBjaXR5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+TGFzdCB5ZWFyIEFmZ2hhbmlzdGFuIHdhcyBy
YW5rZWQgYXMgb25lIG9mIHRoZSB3b3JsZCYjODIxNztzIG1vc3QgY29ycnVwdCBjb3VudHJpZXMg
YWNjb3JkaW5nIHRvIFRyYW5zcGFyZW5jeSBJbnRlcm5hdGlvbmFsLjwvcD48cD5UaGUgd2VzdGVy
biBLYWJ1bCBuZWlnaGJvcmhvb2Qgd2hlcmUgdGhlIGF0dGFjayBvY2N1cnJlZCBpcyBob21lIHRv
IG1hbnkgcHJvbWluZW50IHBvbGl0aWNhbCBsZWFkZXJzLCBzdWNoIGFzIEhhemFyYSBsZWFkZXIg
TW9oYW1tYWQgTW9oYXFpcS4gSXQgaGFzIGFsc28gYmVlbiB0aGUgc2l0ZSBvZiBzZXZlcmFsIHBy
ZXZpb3VzIGF0dGFja3MsIGluY2x1ZGluZyB0aGUgc3VpY2lkZSBhdHRhY2sgbGFzdCBtb250aCB0
aGF0IGtpbGxlZCBwcm9taW5lbnQgU2hpaXRlIE11c2xpbSBjbGVyaWMgUmFtYXphbiBIdXNzYWlu
emFkYSwgd2hvIHdhcyBhbHNvIGEgc2VuaW9yIGxlYWRlciBvZiB0aGUgZXRobmljIEhhemFyYSBj
b21tdW5pdHkuPC9wPjxwPkFtaXIgSGVsYW0sIHdob3NlIGZyaWVuZCBkaWVkIGluIHRoZSBleHBs
b3Npb24sIHRvbGQgQWZnaGFuaXN0YW4mIzgyMTc7cyBUb2xvIFRWIHRoYXQgJiM4MjIwO2V2ZXJ5
IGRheSBwZW9wbGUgYXJlIGR5aW5nLiYjODIyMTsgQWRkcmVzc2luZyB0aGUgZ292ZXJubWVudCBI
ZWxhbSBzYWlkOiAmIzgyMjA7SWYgeW91IGNhbm5vdCBicmluZyBwZWFjZSB0aGVuIHBsZWFzZSBs
ZWF2ZSBhbmQgYnJpbmcgb3RoZXIgcGVvcGxlLiYjODIyMTsgQW5kIHRvIHRoZSBpbnN1cmdlbnRz
LCBoZSBzYWlkOiAmIzgyMjA7SWYgeW91IGFyZSB0aGUgVGFsaWJhbiBvcHBvc2l0aW9uIHBsZWFz
ZSBjb21lIGFuZCB0YWxrIHdpdGggdGhlIGdvdmVybm1lbnQuIEl0IGlzIGVub3VnaCwgc3RvcCBr
aWxsaW5nIHRoZSBwZW9wbGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5LYWJ1bCBoYXMgYmVlbiBiYXR0ZXJlZCBi
eSBleHBsb3Npb25zIGNsYWltZWQgYnkgdGhlIFRhbGliYW4gYW5kIGJ5IHRoZSBJc2xhbWljIFN0
YXRlIGdyb3VwJiM4MjE3O3MgYWZmaWxpYXRlIGluIEFmZ2hhbmlzdGFuLiBPbiBNYXkgMzEsIHRo
ZSBBZmdoYW4gY2FwaXRhbCBzYXcgaXRzIHdvcnN0IHN1aWNpZGUgYXR0YWNrIHNpbmNlIHRoZSBU
YWxpYmFuJiM4MjE3O3MgY29sbGFwc2UgaW4gMjAwMSAmIzgyMTI7IGFuIGF0dGFjayB0aGF0IGtp
bGxlZCAxNTAgcGVvcGxlIGFuZCB3b3VuZGVkIHNjb3Jlcy48L3A+PHA+SW4gYSBzdGF0ZW1lbnQg
dGhlIEludGVyaW9yIE1pbmlzdHJ5IGNhbGxlZCBNb25kYXkmIzgyMTc7cyBhdHRhY2sgJiM4MjIw
O2EgY3JpbWluYWwgYWN0IGFnYWluc3QgaHVtYW5pdHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JbnRlcmlvciBN
aW5pc3RyeSBzcG9rZXNtYW4gTmFqaWIgRGFuaXNoIHNhaWQgcG9saWNlIHdlcmUgd29ya2luZyBh
cm91bmQgdGhlIGNsb2NrIHRvIGtlZXAgdGhlIGNhcGl0YWwgc2VjdXJlLCBob3dldmVyIGhlIHNh
aWQgaW50ZWxsaWdlbmNlIHRvIHRod2FydCBhdHRhY2tzIGFsc28gcmVxdWlyZWQgdGhlIHB1Ymxp
YyYjODIxNztzIGNvb3BlcmF0aW9uLiBSZXNpZGVudHMgaGF2ZSB0byBoZWxwIHRoZSBzZWN1cml0
eSBmb3JjZXMsIGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkEgc2Vjb25kIHNlY3VyaXR5IGFuYWx5c3QsIHdobyBh
bHNvIHNlcnZlZCBhcyBnb3Zlcm5vciBvZiBLdW5hciBhbmQgSGVyYXQsIFNheWVkIEZhemx1bGxh
aCBXYWhpZGkgc2FpZCBhIGdyb3dpbmcgbWlzdHJ1c3Qgb2YgdGhlIGdvdmVybm1lbnQgYnkgbWFu
eSBBZmdoYW5zIGhhcyBoZWxwZWQgaW5zdXJnZW50cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBwb2xpY2Ug
YXJlIGNvcnJ1cHQsIHRoZSBzZWN1cml0eSBwZW9wbGUgYXJlIGNvcnJ1cHQgYW5kIHRoZSBwZW9w
bGUgYXJlIGFnYWluc3QgdGhlIGdvdmVybm1lbnQsIGFsbCB0aGlzIHRvZ2V0aGVyIG1ha2VzIGl0
IGVhc3kgZm9yIHRoZSBUYWxpYmFuLCYjODIyMTsgc2FpZCBXYWhpZGkuPC9wPjxwPlRoZSBUYWxp
YmFuIHNhaWQgdGhlIGF0dGFjayB3YXMgY2FycmllZCBvdXQgYnkgYW4gaW5zdXJnZW50IGlkZW50
aWZpZWQgb25seSBhcyBBaG1hZCBhbmQgdGhlIHRhcmdldCBvZiB0aGUgYm9tYmluZyB3YXMgdGhl
IGludGVsbGlnZW5jZSBzZXJ2aWNlcyBhbmQgdGhlaXIgZW1wbG95ZWVzLiBUYWxpYmFuIHNwb2tl
c21hbiBNdWphaGlkIGNsYWltZWQgdGhlIGJ1cyB3YXMgZmlsbGVkIHdpdGggZW1wbG95ZWVzIG9m
IHRoZSBpbnRlbGxpZ2VuY2Ugc2VydmljZXMgc2F5aW5nIDM3IHBlb3BsZSB3ZXJlIGtpbGxlZCwg
YnV0IHRoZSBUYWxpYmFuIG9mdGVuIGV4YWdnZXJhdGUgdGhlaXIgYmF0dGxlZmllbGQgZ2FpbnMg
YW5kIGRlYXRoIHRvbGxzLjwvcD48cD5BZmdoYW4gUHJlc2lkZW50IEFzaHJhZiBHaGFuaSBjb25k
ZW1uZWQgdGhlIGJvbWJpbmcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtPbmNlIGFnYWluLCB0aGVzZSB0ZXJyb3Jp
c3QgYXJlIGF0dGFja2luZyBjaXZpbGlhbnMgYW5kIHRhcmdldGluZyBnb3Zlcm5tZW50IHN0YWZm
LCYjODIyMTsgR2hhbmkgc2FpZCBpbiBhIHN0YXRlbWVudC48L3A+PHA+UGFraXN0YW4gaXNzdWVk
IGEgc3RhdGVtZW50IGNvbmRlbW5pbmcgdGhlIGF0dGFjayBhbmQgc2F5aW5nIHRoYXQgJiM4MjIw
O3RlcnJvcmlzbSBpcyBhIGNvbW1vbiBlbmVteS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlBha2lzdGFuIGhhcyBi
ZWVuIGJpdHRlcmx5IGNyaXRpY2l6ZWQgYnkgYm90aCB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBhbmQgdGhl
IEFmZ2hhbiBnb3Zlcm5tZW50IGZvciBwcm92aWRpbmcgc2FmZSBoYXZlbnMgdG8gVGFsaWJhbiBp
bnN1cmdlbnRzLCBhIGNoYXJnZSBpdCBzdHJvbmdseSBkZW5pZXMuIEJvdGggY291bnRyaWVzIHJv
dXRpbmVseSBhY2N1c2UgdGhlIG90aGVyIG9mIGhhcmJvcmluZyB0aGVpciBlbmVteSBpbnN1cmdl
bnRzLjwvcD48cD5Ob29ydWxsYWgsIHdobyB1c2VzIGp1c3Qgb25lIG5hbWUsIHdhcyBpbiBoaXMg
ZG9ybWl0b3J5IGF0IGEgbmVhcmJ5IHVuaXZlcnNpdHkgd2hlbiB0aGUgZXhwbG9zaW9uIG9jY3Vy
cmVkLiBIZSBzYXlzIGhlIHNhdyAmIzgyMjA7c28gbWFueSBpbmp1cmVkIHBlb3BsZSBhbmQgY2Fy
cyBidXJuaW5nLiYjODIyMTsgTm9vcnVsbGFoIHN1c3RhaW5lZCBtaW5vciB3b3VuZHMgZnJvbSBm
bHlpbmcgZ2xhc3MuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgc291bmQgd2FzIHZlcnkgc3Ryb25nLCB0aGUg
Z3JvdW5kIHNob29rLCYjODIyMTsgc2FpZCBNb2hhbW1lZCBOYWRlciwgd2hvIG93bnMgYSBjb252
ZW5pZW5jZSBzdG9yZSBpbiB0aGUgbmVpZ2hib3Job29kLjwvcD48cD5UaGUgVGFsaWJhbiBoYXZl
IHN0ZXBwZWQgdXAgdGhlaXIgYXR0YWNrcyBhZ2FpbnN0IGJvdGggQWZnaGFuIGZvcmNlcyBhbmQg
Y2l2aWxpYW5zIHNpbmNlIFUuUy4gYW5kIG90aGVyIE5BVE8tbGVkIGZvcmVpZ24gY29tYmF0IHRy
b29wcyBwdWxsZWQgb3V0IG9mIHRoZSBjb3VudHJ5IGF0IHRoZSBlbmQgb2YgMjAxNCwgbGVhdmlu
ZyBvbmx5IGFuIGFkdmlzb3J5IGFuZCB0cmFpbmluZyBjb250aW5nZW50IG9mIGludGVybmF0aW9u
YWwgZm9yY2VzLiBJbiBhZGRpdGlvbiwgQW1lcmljYW4gdHJvb3BzIGluIEFmZ2hhbmlzdGFuIGhh
dmUgYSBjb3VudGVydGVycm9yaXNtIHJvbGUuPC9wPjxwPlRoZSBpbnN1cmdlbnRzIGhhdmUgYWxz
byBzdGVhZGlseSBleHBhbmRlZCB0aGVpciByZWFjaCBhY3Jvc3MgdGhlIGNvdW50cnksIHN0YWdp
bmcgb2ZmZW5zaXZlcyB0YXJnZXRpbmcgZW50aXJlIHRvd25zIGFuZCBleHBhbmRpbmcgdGhlaXIg
Zm9vdHByaW50LjwvcD48cD5UaGUgQWZnaGFuIG1pbGl0YXJ5IGFuZCBzZWN1cml0eSBmb3JjZXMs
IHdpdGggMTk1LDAwMCBzb2xkaWVycyBhbmQgbW9yZSB0aGFuIDE1MCwwMDAgcG9saWNlbWVuLCBo
YXZlIHN0cnVnZ2xlZCB0byBjb250YWluIHRoZSBpbnN1cmdlbmN5IG9uIHRoZWlyIG93bi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.