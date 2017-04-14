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Afghanistan: Massive U.S. bomb kills 36 Islamic State fighters

By Amir Shah
Associated Press

Published: April 14, 2017 - 01:11 PM | Updated: April 14, 2017 - 01:22 PM
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A general view of Achin district, in Jalalabad, after U.S. forces dropped Thursday the bomb, Afghanistan, Friday, April 14, 2017. U.S. forces in Afghanistan on Thursday struck an Islamic State tunnel complex in eastern Afghanistan with "the mother of all bombs," the largest non-nuclear weapon every used in combat by the U.S. military, Pentagon officials said. (AP Photo/Rahmat Gul)


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