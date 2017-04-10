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After Syria attack, Tillerson vows to defend innocents

By Josh Lederman
Associated Press

Published: April 10, 2017 - 11:45 AM
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FILE - In this March 22, 2017, file photo, Secretary of State Rex Tillerson speaks at the Meeting of the Ministers of the Global Coalition on the Defeat of ISIS in Washington. Lambasted for his low-key diplomacy, Tillerson is emerging from the shadows with his leading public role in shaping and explaining the Trump administration's missile strikes in Syria. He now takes on an even higher-profile mission, heading to Moscow under the twin clouds of Russias alleged U.S. election meddling and its possible support for a Syrian chemical weapons attack. (AP Photo/Cliff Owen, File


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