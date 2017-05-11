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After the new president, new faces for France’s parliament

By John Leicester And Samuel Petrequin
Associated Press

Published: May 11, 2017 - 01:54 PM
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French President-elect Emmanuel Macron poses with supporters after a ceremony commemorating the abolition of slavery, in Paris, Wednesday, May 10, 2017. (AP Photo/Christophe Ena)


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