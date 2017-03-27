Agustina Castro, Fidel and Raul’s sister, dies in Cuba at 78

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SEFWQU5BOiBBIGZhbWlseSBtZW1iZXIgc2F5cyBGaWRlbCBhbmQgUmF1bCBDYXN0cm8mIzgy
MTc7cyB5b3VuZ2VzdCBzaXN0ZXIgQWd1c3RpbmEgaGFzIGRpZWQgaW4gQ3ViYSBhdCBhZ2UgNzgu
PC9wPjxwPkp1YW5pdGEgQ2FzdHJvIHRlbGxzIFRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIHRoYXQgQWd1
c3RpbmEgZGVsIENhcm1lbiBDYXN0cm8gUnV6IGRpZWQgU3VuZGF5IGF0IGEgY2xpbmljIGluIEhh
dmFuYS4gU2hlIHNhaWQgTW9uZGF5IHRoYXQgaGVyIHNpc3RlciBoYWQgcmVjZW50bHkgdW5kZXJn
b25lIHN1cmdlcnkgZm9sbG93aW5nIGEgaGlwIGZyYWN0dXJlLjwvcD48cD5BZ3VzdGluYSBDYXN0
cm8gd2FzIHRoZSB5b3VuZ2VzdCBvZiBzZXZlbiBzaWJsaW5ncyB0aGF0IGluY2x1ZGVkIEZpZGVs
IGFuZCBSYXVsLiBTaGUgbmV2ZXIgc2VydmVkIGluIHRoZSBDdWJhbiBnb3Zlcm5tZW50IGFuZCBr
ZXB0IGEgbG93IHByb2ZpbGUsIHVubGlrZSBoZXIgYnJvdGhlcnMgYW5kIEp1YW5pdGEsIHdobyBp
cyBhIHByb21pbmVudCBtZW1iZXIgb2YgdGhlIEN1YmFuLUFtZXJpY2FuIGFjdGl2aXN0IGNvbW11
bml0eSBpbiBTb3V0aCBGbG9yaWRhLjwvcD48cD5GaWRlbCBkaWVkIGluIE5vdmVtYmVyIGF0IGFn
ZSA5MCwgYW5kIFJhdWwgcmVtYWlucyBwcmVzaWRlbnQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.