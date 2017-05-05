Aid groups in Central African Republic retreat amid threats

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJR0VORVZBOiBGb3VyIGludGVybmF0aW9uYWwgYWlkIGdyb3VwcyB3aWxsIHRlbXBvcmFy
aWx5IHdpdGhkcmF3IHRoZWlyIHdvcmtlcnMgZnJvbSBwYXJ0cyBvZiBub3J0aGVybiBDZW50cmFs
IEFmcmljYW4gUmVwdWJsaWMgYmVjYXVzZSBvZiBpbmNyZWFzaW5nIGF0dGFja3MgdGFyZ2V0aW5n
IHRoZW0sIHRoZSBVLk4uIGh1bWFuaXRhcmlhbiBhaWQgY29vcmRpbmF0b3Igc2FpZCBGcmlkYXku
PC9wPg0KPHA+DQoJU3Bva2VzbWFuIEplbnMgTGFlcmtlIHNhaWQgdGhlIGNvdW50cnkgaXMgb25l
IG9mIHRoZSB3b3JsZOKAmXMgbW9zdCBkYW5nZXJvdXMgYW5kIGRpZmZpY3VsdCBmb3IgaHVtYW5p
dGFyaWFuIHdvcmssIHBhcnRpY3VsYXJseSBpbiB0aGUgbm9ydGhlcm4gcHJvdmluY2Ugb2YgT3Vo
YW0uPC9wPg0KPHA+DQoJU3BlYWtpbmcgdG8gcmVwb3J0ZXJzIGluIEdlbmV2YSwgTGFlcmtlIHNh
aWQgdGhlIGludGVybmF0aW9uYWwgTkdPcyB3b3VsZCBtb3ZlIHRvIHRoZSBjYXBpdGFsLCBCYW5n
dWksIGJlY2F1c2UgdGhyZWF0cyBhZ2FpbnN0IGFpZCB3b3JrZXJzIOKAnGhhdmUgcmVhY2hlZCBh
IGNsaW1heC7igJ08L3A+DQo8cD4NCglUaGUgZm91ciBhaWQgZ3JvdXBzIGFyZSBTb2xpZGFyaXRl
cyBpbnRlcm5hdGlvbmFsLCBJbnRlcnNvcywgRGFuaXNoIENodXJjaCBBaWQgYW5kIFBlcnNvbiBp
biBOZWVkIFJlbGllZiBNaXNzaW9uLiBMYWVya2Ugc2FpZCBvdGhlciBhaWQgZ3JvdXBzIGluIHRo
ZSBhcmVhIGFyZSByZWR1Y2luZyB0aGVpciBhY3Rpdml0aWVzLjwvcD4NCjxwPg0KCVVOSUNFRiBz
YWlkIENlbnRyYWwgQWZyaWNhbiBSZXB1YmxpYyBmYWNlcyBzcG9yYWRpYyB2aW9sZW5jZSBhbmQg
aW5zdGFiaWxpdHkgYWZ0ZXIgeWVhcnMgb2Ygc2VjdGFyaWFuIGZpZ2h0aW5nLCB3aXRoIHNvbWUg
ODkwLDAwMCBwZW9wbGUgZGlzcGxhY2VkIGluc2lkZSB0aGUgY291bnRyeSBhbmQgaW50byBuZWln
aGJvcmluZyBDYW1lcm9vbi48L3A+DQo8cD4NCglJdCBzYWlkIG92ZXIgMi4yIG1pbGxpb24gcGVv
cGxlIG5lZWQgaHVtYW5pdGFyaWFuIGFzc2lzdGFuY2UuPC9wPg0K
Click here to read or leave a comment(s) on this story.