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Airstrikes in Syria’s Aleppo and shelling in south kill 20

Associated Press

Published: October 11, 2016 - 01:17 PM
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This photo released by the Syrian official news agency SANA, shows medical staff treating a girl in a hospital in the southern city of Daraa, Syria, Tuesday, Oct 11, 2016. Rebels fired rockets at government-held areas. One hit a primary school, killing six people among them five children and wounding 18 students, according to state-run news agency SANA. It said some of the wounded are in a serious condition. (SANA via AP)


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