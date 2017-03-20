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Al-Qaida steps up violence against Syrian government

By Bassem Mroue
Associated Press

Published: March 20, 2017 - 10:20 PM
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This March 22, 2012 photo shows general view of Damascus, Syria. Syrian state TV said Monday that government forces have regained control of parts of Damascus that were attacked and captured by rebels and militants the previous day. (AP Photo/Muzaffar Salman)


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