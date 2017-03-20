Al-Qaida steps up violence against Syrian government

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QkVJUlVUOiBVbmRlciBwcmVzc3VyZSBmcm9tIGZlbGxvdyBpbnN1cmdlbnRzIGFuZCBlc2Nh
bGF0aW5nIGFpcnN0cmlrZXMgYnkgdGhlIFUuUy4tbGVkIGNvYWxpdGlvbiwgU3lyaWEmIzgyMTc7
cyBhbC1RYWlkYSBicmFuY2ggaXMgc3RlcHBpbmcgdXAgdmlvbGVuY2UgYWdhaW5zdCBQcmVzaWRl
bnQgQmFzaGFyIEFzc2FkJiM4MjE3O3Mgc3Ryb25naG9sZHMgd2l0aCBwcmVjaXNlLCBoaWdoLXBy
b2ZpbGUgYXR0YWNrcywgaW5jbHVkaW5nIGEgc3VycHJpc2luZyBicmVhY2ggb2YgdGhlIGNhcGl0
YWwgaW4gdGhlIG1vc3Qgc2VyaW91cyBpbmZpbHRyYXRpb24gaW4geWVhcnMuPC9wPjxwPlN1bmRh
eSYjODIxNztzIGF0dGFjaywgaW4gd2hpY2ggaW5zdXJnZW50cyB1c2VkIHR1bm5lbHMgdGhleSBj
b250cm9sIGluIG5vcnRoZWFzdGVybiBEYW1hc2N1cyBuZWlnaGJvcmhvb2RzIHRvIGhpdCBnb3Zl
cm5tZW50IHBvc2l0aW9ucywgYXBwZWFycyB0byBoYXZlIGNhdWdodCB0aGUgU3lyaWFuIG1pbGl0
YXJ5IG9mZiBndWFyZC4gSXQgd2FzIGEgZ3JpbSByZW1pbmRlciB0aGF0IHRoZSBmaWdodGluZyBp
cyBmYXIgZnJvbSBvdmVyLCBkZXNwaXRlIHNpZ25pZmljYW50IGFkdmFuY2VzIGJ5IEFzc2FkJiM4
MjE3O3MgZm9yY2VzIGFnYWluc3QgcmViZWxzIGFjcm9zcyB0aGUgY291bnRyeSBpbiB0aGUgcGFz
dCB5ZWFyLjwvcD48cD5UaGUgZ292ZXJubWVudCBkaXNwYXRjaGVkIHNvbWUgb2YgaXRzIGVsaXRl
IGZvcmNlcyB0byBoYWx0IHRoZSBvZmZlbnNpdmUsIHdoaWNoIGJlZ2FuIHNob3J0bHkgYmVmb3Jl
IHN1bnJpc2Ugd2l0aCB0d28gc3VpY2lkZSBib21iZXJzIGZyb20gYW4gYWwtUWFpZGEtbGlua2Vk
IGdyb3VwLiBUaGUgYm9tYmVycywgYSBTYXVkaSBhbmQgYSBTeXJpYW4sIGRldG9uYXRlZCB0aGVp
ciBleHBsb3NpdmVzLWxhZGVuIHRydWNrcyBhZ2FpbnN0IGFybXkgcG9zaXRpb25zIG9uIHRoZSBl
YXN0ZXJuIGVkZ2Ugb2YgdGhlIGNhcGl0YWwgYW1pZCBhIGJhcnJhZ2Ugb2YgYXJ0aWxsZXJ5IHNo
ZWxscyB0aGF0IGxhbmRlZCBpbiB0aGUgaGVhcnQgb2YgRGFtYXNjdXMuPC9wPjxwPkRvemVucyBv
ZiBpbnN1cmdlbnRzIHBlbmV0cmF0ZWQgdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBkZWZlbnNlcyBhbmQgY2Fw
dHVyZWQgc2V2ZXJhbCBibG9ja3Mgbm9ydGhlYXN0IG9mIERhbWFzY3VzLCB0cmlnZ2VyaW5nIGZp
ZXJjZSBjbGFzaGVzIHRoYXQgbGFzdGVkIGZvciBob3VycyBiZWZvcmUgdGhlIGZpZ2h0ZXJzIHdl
cmUgcHVzaGVkIGJhY2sgdG8gd2hlcmUgdGhleSBzdGFydGVkLjwvcD48cD5JbnN1cmdlbnQgZ3Jv
dXBzIHJlcGVhdGVkbHkgaGF2ZSB0cmllZCB0byBicmVhayBEYW1hc2N1cyYjODIxNzsgZGVmZW5z
ZXMgaW4gcmVjZW50IHllYXJzLiBTeXJpYSYjODIxNztzIGFsLVFhaWRhJiM4MjE3O3MgYnJhbmNo
IGhhcyB1c2VkIHN1aWNpZGUgYm9tYmVycyB0YXJnZXRpbmcgZ292ZXJubWVudCBzZWN1cml0eSBp
bnN0YWxsYXRpb25zIHNpbmNlIHRoZSBlYXJseSBkYXlzIG9mIHRoZSBjb25mbGljdC48L3A+PHA+
U3VuZGF5JiM4MjE3O3MgaW5jdXJzaW9uLCBob3dldmVyLCB3YXMgdGhlIG1vc3Qgc2VyaW91cyBz
aW5jZSAyMDEyLCB3aGVuIHJlYmVscyBjYXB0dXJlZCBzZXZlcmFsIERhbWFzY3VzIG5laWdoYm9y
aG9vZHMgYmVmb3JlIGJlaW5nIGNydXNoZWQgYnkgZ292ZXJubWVudCBmb3JjZXMuIEl0IHdhcyB0
aGUgbGF0ZXN0IGluIGEgc2VyaWVzIG9mIHN0ZXBwZWQtdXAgYXR0YWNrcyBjbGFpbWVkIGJ5IHRo
ZSBhbC1RYWlkYS1saW5rZWQgTGV2YW50IExpYmVyYXRpb24gQ29tbWl0dGVlLjwvcD48cD5UaGUg
Z2FpbnMsIHRob3VnaCBzaG9ydC1saXZlZCwgY2FtZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBiYWNrZHJvcCBvZiBt
b250aHMgb2Ygc3RlYWR5IHJlYmVsIGxvc3NlcyB0byBnb3Zlcm5tZW50IGZvcmNlcyBhY3Jvc3Mg
dGhlIGNvdW50cnkuIEl0IGFwcGVhcmVkIHRvIGJlIGFuIGF0dGVtcHQgYnkgYWwtUWFpZGEgdG8g
bW91bnQgc29waGlzdGljYXRlZCBhdHRhY2tzIGFnYWluc3QgaGlnaC12YWx1ZSB0YXJnZXRzIHRv
IHBvcnRyYXkgaXRzZWxmIGFzIHRoZSBtYWluIGZvcmNlIGNhcGFibGUgb2YgZmlnaHRpbmcgdGhl
IGdvdmVybm1lbnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtFdmVyeSB0aW1lIHRoZXkgY2FuIHN1Y2Nlc3NmdWxs
eSBjYXJyeSBvdXQgb25lIG9mIHRoZXNlLCB0aGVuIGl0IGJvbHN0ZXJzIHRoZWlyIGNhc2Ugd2l0
aGluIHRoZSBhcm1lZCBvcHBvc2l0aW9uLCYjODIyMTsgc2FpZCBTYW0gSGVsbGVyLCBhIEJlaXJ1
dCBmZWxsb3cgYXQgdGhlIFUuUy4tYmFzZWQgQ2VudHVyeSBGb3VuZGF0aW9uLjwvcD48cD5UaGUg
TGV2YW50IExpYmVyYXRpb24gQ29tbWl0dGVlLCB0aGUgbGF0ZXN0IHNwaW5vZmYgZnJvbSBTeXJp
YSYjODIxNztzIGFsLVFhaWRhIGJyYW5jaCwgaGFzIGNsYWltZWQgc2V2ZXJhbCBvdGhlciBoaWdo
LXByb2ZpbGUgYXR0YWNrcyBpbiBnb3Zlcm5tZW50LWNvbnRyb2xsZWQgYXJlYXMgcmVjZW50bHku
PC9wPjxwPlRoZXkgaW5jbHVkZSB0d28gYXR0YWNrcyBlYXJsaWVyIGluIE1hcmNoIHRoYXQga2ls
bGVkIGF0IGxlYXN0IDQwIHBlb3BsZSwgbW9zdGx5IFNoaWl0ZSBwaWxncmltcywgaW4gRGFtYXNj
dXMsIGFuZCBhbm90aGVyIHN5bmNocm9uaXplZCBhdHRhY2sgbGFzdCBtb250aCBieSBpbnN1cmdl
bnRzIHN0b3JtaW5nIGhlYXZpbHkgZ3VhcmRlZCBzZWN1cml0eSBvZmZpY2VzIGluIHRoZSBjZW50
cmFsIGNpdHkgb2YgSG9tcyBhbmQgdGhlbiBibG93aW5nIHRoZW1zZWx2ZXMgdXAsIGtpbGxpbmcg
bW9yZSB0aGFuIDMwIG9mZmljZXJzLjwvcD48cD5UaGUgdXB0aWNrIGluIGF0dGFja3MgY29tZXMg
YXQgYSB0aW1lIHdoZW4gdGhlIGFsLVFhaWRhLWxpbmtlZCBncm91cCBpcyB0cnlpbmcgdG8gZGlz
dGFuY2UgaXRzZWxmIHB1YmxpY2x5IGZyb20gdGhlIGludGVybmF0aW9uYWwgdGVycm9yaXN0IG5l
dHdvcmsgYW5kIGltcG9zaW5nIHVuaXR5IG9uIG90aGVyIGluc3VyZ2VudCBmYWN0aW9ucy4gU28g
ZmFyLCB0aG9zZSBlZmZvcnRzIGhhdmUgbGFyZ2VseSBmYWlsZWQsIGluc3RlYWQgc3Bhcmtpbmcg
dGVuc2lvbnMgd2l0aCBvdGhlciByZWJlbCBmYWN0aW9ucy48L3A+PHA+SW4gSnVseSwgYWwtUWFp
ZGEmIzgyMTc7cyBicmFuY2ggaW4gU3lyaWEgJiM4MjEyOyB0aGVuIGtub3duIGFzIHRoZSBOdXNy
YSBGcm9udCAmIzgyMTI7IHNhaWQgaXQgaGFkIGN1dCBpdHMgbGlua3Mgd2l0aCB0aGUgaW50ZXJu
YXRpb25hbCB0ZXJyb3Jpc3QgZ3JvdXAgYW5kIHJlbmFtZWQgaXRzZWxmIHRoZSBGYXRhaCBhbC1T
aGFtIEZyb250LiBBZnRlciBjbGFzaGVzIHdpdGggbW9kZXJhdGUgcmViZWwgZmFjdGlvbnMgZWFy
bGllciB0aGlzIHllYXIsIGl0IGJlZ2FuIGxlYWRpbmcgYSBjb2FsaXRpb24ga25vd24gYXMgdGhl
IExldmFudCBMaWJlcmF0aW9uIENvbW1pdHRlZSB0aGF0IGNvbnNpc3RzIG9mIGZpdmUgZ3JvdXBz
IGFuZCBoYXMgc2luY2UgYmVlbiB1cmdpbmcgb3RoZXIgaW5zdXJnZW50cyB0byBqb2luIGl0Ljwv
cD48cD5UaGUgZXh0cmVtaXN0IGdyb3VwIG9wcG9zZXMgcGVhY2UgdGFsa3MgYmV0d2VlbiB0aGUg
b3Bwb3NpdGlvbiBhbmQgdGhlIGdvdmVybm1lbnQgdGFraW5nIHBsYWNlIGluIEdlbmV2YSBhbmQg
dGhlIEthemFraCBjYXBpdGFsIG9mIEFzdGFuYSwgYWltZWQgYXQgZm9yZ2luZyBhIGRpcGxvbWF0
aWMgc2V0dGxlbWVudCB0byBTeXJpYSYjODIxNztzIGNpdmlsIHdhci4gTGFzdCB3ZWVrLCB0aGUg
Y29uZmxpY3QgZW50ZXJlZCBpdHMgc2V2ZW50aCB5ZWFyIHdpdGggYWJvdXQgNDAwLDAwMCBwZW9w
bGUgZGVhZCBhbmQgaGFsZiB0aGUgY291bnRyeSYjODIxNztzIHBvcHVsYXRpb24gZGlzcGxhY2Vk
LjwvcD48cD5Bbm90aGVyIHJvdW5kIG9mIFUuTi4tbGVkIHRhbGtzIGlzIHRvIHRha2UgcGxhY2Ug
aW4gR2VuZXZhIGxhdGVyIHRoaXMgd2Vlay48L3A+PHA+QSB3YXZlIG9mIGNvYWxpdGlvbiBhZXJp
YWwgYXR0YWNrcyBoYXMga2lsbGVkIHNvbWUgc2VuaW9yIGFsLVFhaWRhIGNvbW1hbmRlcnMgaW4g
U3lyaWEgaW4gdGhlIHBhc3QgeWVhciwgYWRkaW5nIG1vcmUgcHJlc3N1cmUgb24gdGhlIGdyb3Vw
LjwvcD48cD5BbmFseXN0cyBzYXkgYWwtUWFpZGEmIzgyMTc7cyBiZXN0IGJldCB0byBkZWFsIHdp
dGggdGhlIGN1cnJlbnQgY2hhbGxlbmdlcyBpcyB0byBwcm92b2tlIGFuIGVzY2FsYXRpb24gaW4g
dmlvbGVuY2UgdG8gcmVtYWluIHJlbGV2YW50IGFuZCB0cnkgdG8gYXR0cmFjdCBvdGhlciBmYWN0
aW9ucyB0byBpdHMgZm9sZCwgcGFydGljdWxhcmx5IGFmdGVyIHJlYmVscyBsb3N0IEFsZXBwbywg
dGhlaXIgbW9zdCBpbXBvcnRhbnQgc3Ryb25naG9sZCwgaW4gbGF0ZSBEZWNlbWJlci48L3A+PHA+
JiM4MjIwO1dlIHdpbGwgZXNjYWxhdGUgb3VyIG9wZXJhdGlvbnMgaW4gdGhlIGNvbWluZyBkYXlz
LCBhbmQgb3VyIHNvbGRpZXJzIHdpbGwgcmVhY2ggdGhlbSBpbiB0aGUgaGVhcnQgb2YgdGhlaXIg
Zm9ydGlmaWNhdGlvbnMsJiM4MjIxOyBzYWlkIExldmFudCBMaWJlcmF0aW9uIENvbW1pdHRlZSBj
b21tYW5kZXIgSGFzaGVtIGFsLVNoZWlrLCBhbHNvIGtub3duIGFzIEFidSBKYWJlciwgaW4gYSBZ
b3VUdWJlIHZpZGVvIHBvc3RlZCBsYXN0IHdlZWsgdG8gbWFyayB0aGUgc2l4dGggYW5uaXZlcnNh
cnkgb2YgdGhlIHdhci4gSGUgd2FzIHJlZmVycmluZyB0byBBc3NhZCYjODIxNztzIHRyb29wcyBh
bmQgZ292ZXJubWVudC48L3A+PHA+VGhlIENlbnR1cnkgRm91bmRhdGlvbiYjODIxNztzIEhlbGxl
ciBzYWlkIHRoZSBpbnN1cmdlbnRzJiM4MjE3OyBwcmltYXJ5IGF1ZGllbmNlIGZvciB0aGUgYXR0
YWNrcyBpbiBIb21zIGFuZCBhZ2FpbnN0IHRoZSBwaWxncmltcyBpbiBEYW1hc2N1cyAmIzgyMjA7
c2VlbXMgdG8gaGF2ZSBiZWVuIHRoZSBTeXJpYW4gb3Bwb3NpdGlvbiBjb25zdGl0dWVuY3kgdG8g
d2hvbSB0aGV5JiM4MjE3O3JlIHRyeWluZyB0byBlc3RhYmxpc2ggdGhlbXNlbHZlcyBhcyB0aGUg
Y2hhbXBpb24gYW5kIHRoZSBoZWFydCBvZiB0aGUgb3Bwb3NpdGlvbiBhZ2FpbnN0IHRoZSBBc3Nh
ZCByZWdpbWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BbC1RYWlkYSYjODIxNztzIGJyYW5jaCBpbiBTeXJpYSBp
cyB2b3dpbmcgbW9yZSBzdWNoIGF0dGFja3MsIHNheWluZyB0aGF0IGZvcmNlIGlzIHRoZSBvbmx5
IHdheSB0byBkZWFsIHdpdGggQXNzYWQmIzgyMTc7cyBnb3Zlcm5tZW50LjwvcD48cD5GYXRhaCBh
bC1TaGFtIGxlYWRlciBBYnUgTW9oYW1tZWQgYWwtR29sYW5pIHNhaWQgaW4gYW4gb25saW5lIHZp
ZGVvIHRoYXQgdGhlIEhvbXMgYXR0YWNrIHNob3VsZCBiZSBhIGxlc3NvbiB0byBvcHBvc2l0aW9u
IHBvbGl0aWNpYW5zIHRha2luZyBwYXJ0IGluIHBlYWNlIHRhbGtzLCBhZGRpbmcgdGhhdCB0aGV5
ICYjODIyMDtzaG91bGQgbGVhdmUgdGhlIGZpZWxkIHRvIHRoZSBmaWdodGVycyBhbmQgc3RlcCBh
c2lkZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFsLVNoZWlrIHVyZ2VkIGFsbCBvdGhlciByZWJlbCBhbmQgbWls
aXRhbnQgZ3JvdXBzIHRvIHVuaXRlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7TGV0JiM4MjE3O3MgcHV0IG91ciBo
YW5kcyB0b2dldGhlciBhbmQgb3BlbiBhIG5ldyBwYWdlIGluIG91ciByZXZvbHV0aW9uIGluIG9y
ZGVyIHRvIHByb3RlY3Qgb3VyIGNvdW50cnksJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.