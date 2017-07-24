Amid protests, Polish leader puts brakes on judicial shakeup

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FSU0FXLCBQb2xhbmQ6IFBvbGFuZCYjODIxNztzIHByZXNpZGVudCB1bmV4cGVjdGVkbHkg
YW5ub3VuY2VkIE1vbmRheSB0aGF0IGhlIHdpbGwgdmV0byB0d28gYmlsbHMgdGhhdCB3b3VsZCBo
YXZlIHNoYXJwbHkgY3VydGFpbGVkIHRoZSBpbmRlcGVuZGVuY2Ugb2YgdGhlIGp1ZGljaWFyeSwg
YSB2aWN0b3J5IGZvciBwZWFjZWZ1bCBwcm90ZXN0ZXJzIHdobyBoYWQgZ2F0aGVyZWQgYnkgY2Fu
ZGxlbGlnaHQgZXZlcnkgbmlnaHQgZm9yIG1vcmUgdGhhbiBhIHdlZWsuPC9wPjxwPlRoZSBFdXJv
cGVhbiBVbmlvbiBjcml0aWNpemVkIHRoZSBiaWxscyBhcyBhc3NhdWx0cyBvbiB0aGUgZGVtb2Ny
YXRpYyBzeXN0ZW0gb2YgY2hlY2tzIGFuZCBiYWxhbmNlcyBhbmQgdGhyZWF0ZW5lZCB0byBiZWdp
biBwcm9jZWVkaW5ncyBzb29uIHRvIHN0cmlwIFBvbGFuZCBvZiBpdHMgdm90aW5nIHJpZ2h0cyBp
biB0aGUgMjgtbWVtYmVyIGJsb2MuPC9wPjxwPlByZXNpZGVudCBBbmRyemVqIER1ZGEgJiM4MjIw
O21hZGUgdGhlIHJpZ2h0IGRlY2lzaW9uLCYjODIyMTsgR3V5IFZlcmhvZnN0YWR0LCB0aGUgbGVh
ZGVyIG9mIGEgbGliZXJhbCBhbGxpYW5jZSBpbiB0aGUgRXVyb3BlYW4gUGFybGlhbWVudCwgdHdl
ZXRlZC4gJiM4MjIwO0J1dCB0aGUgZmlnaHQgZm9yIHJ1bGUgb2YgbGF3IGluIFBvbGFuZCBnb2Vz
IG9uICYjODIxMjsgd2UgYXJlIHdpdGggdGhlIFBvbGlzaCBwZW9wbGUhJiM4MjIxOzwvcD48cD5U
aGUgcHJvdGVzdHMgbWFyayBvbmUgb2YgdGhlIG1vc3Qgc2lnbmlmaWNhbnQgYWN0cyBvZiBjaXZp
YyBtb2JpbGl6YXRpb24gc2luY2UgdGhlIFNvbGlkYXJpdHkgcHJvdGVzdHMgbGVkIGJ5IExlY2gg
V2FsZXNhIGluIHRoZSAxOTgwcywgd2l0aCBsYXJnZSBudW1iZXJzIG9mIHlvdW5nIFBvbGVzIGF0
dGVuZGluZyByYWxsaWVzIGRhaWx5IGZlYXJpbmcgdGhleSBtaWdodCBsb3NlIGEgZnV0dXJlIGlu
IGEgZGVtb2NyYXRpYyBzdGF0ZSBmdWxseSBpbnRlZ3JhdGVkIGluIHRoZSBXZXN0LjwvcD48cD5X
YWxlc2EsIHRoZSBOb2JlbCBQZWFjZSBQcml6ZSBsYXVyZWF0ZSBhbmQgZm9ybWVyIHByZXNpZGVu
dCB3aG8gaGVscGVkIGVuZCBjb21tdW5pc20gcGVhY2VmdWxseSBpbiAxOTg5LCBwcmFpc2VkIER1
ZGEgZm9yIHdoYXQgaGUgY2FsbGVkICYjODIyMDthIGRpZmZpY3VsdCBhbmQgYSBjb3VyYWdlb3Vz
IGRlY2lzaW9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TWFueSBQb2xlcyBmZWFyIHRoYXQgYSBsb3NzIG9mIGJh
c2ljIGRlbW9jcmF0aWMgcmlnaHRzIHdpbGwgY2hhbmdlIHRoZSBjb3VudHkgaW50byBhIHNlbWlh
dXRob3JpdGFyaWFuIHN0YXRlLCBtaXJyb3JpbmcgY29uZGl0aW9ucyBpbiBzb21lIG90aGVyIHBs
YWNlcyBpbiBFYXN0ZXJuIEV1cm9wZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0luIG91ciBoZWFydHMgYW5kIG1p
bmRzIHdlIGFyZSAxMDAgcGVyY2VudCBFdXJvcGVhbnMsJiM4MjIxOyBzYWlkIE1hcmNpbiBUcnpl
cGxhLCBhIDI2LXllYXItb2xkIHdobyBhdHRlbmRlZCBtdWx0aXBsZSBkZW1vbnN0cmF0aW9ucyBp
biBXYXJzYXcgb3ZlciBlaWdodCBkYXlzIGhvcGluZyB0byBzdG9wIHdoYXQgaGUgY2FsbGVkICYj
ODIyMDthIGh1Z2Ugc3RlcCB0byB0aGUgRWFzdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhlIHNhaWQgaGUgd2Fz
IHNob2NrZWQgYnkgRHVkYSYjODIxNztzIGRlY2lzaW9uIHRvIHZldG8gdGhlIGJpbGxzIGdpdmVu
IHRoZSBwcmVzaWRlbnQmIzgyMTc7cyBoaXN0b3J5IG9mIGxveWFsdHkgdG8gdGhlIHJ1bGluZyBM
YXcgYW5kIEp1c3RpY2UgcGFydHkuIEJ1dCBoZSBzYWlkIGhlIHdvdWxkIGtlZXAgb24gcHJvdGVz
dGluZyBpbiBob3BlcyB0aGUgcHJlc2lkZW50IG1pZ2h0IHN0aWxsIGJsb2NrIGEgdGhpcmQgYmls
bCB0aGF0IHdvdWxkIGdpdmUgdGhlIHByb3NlY3V0b3IgZ2VuZXJhbCwgd2hvIGlzIGFsc28gdGhl
IGp1c3RpY2UgbWluaXN0ZXIsIHRoZSBwb3dlciB0byBuYW1lIHRoZSBoZWFkcyBvZiBsb3dlciBj
b3VydHMuPC9wPjxwPlByb3Rlc3RzIGNvbnRpbnVlZCBNb25kYXkgbmlnaHQgaW4gc2V2ZXJhbCBj
aXRpZXMsIHdpdGggcGVvcGxlIGhvbGRpbmcgdXAgY2FuZGxlcyBhbmQgY2hhbnRpbmcgdmFyaW91
cyBzbG9nYW5zIGluIGRlZmVuc2Ugb2YgdGhlIGNvbnN0aXR1dGlvbiwgZnJlZSBjb3VydHMgYW5k
IGRlbW9jcmFjeS48L3A+PHA+VGhlIGJpbGxzIHdlcmUgcHJlc2VudGVkIGFuZCBwYXNzZWQgYnkg
bGF3bWFrZXJzIG92ZXIgYSAxMC1kYXkgcGVyaW9kIHdpdGggbm8gcHVibGljIGNvbnN1bHRhdGlv
biBhZnRlciBhIHZpc2l0IGJ5IERvbmFsZCBUcnVtcCB0byBXYXJzYXcsIHdoZXJlIHRoZSBVLlMu
IGxlYWRlciBwcmFpc2VkIFBvbGFuZCBhcyBhIGRlZmVuZGVyIG9mIFdlc3Rlcm4gY2l2aWxpemF0
aW9uLjwvcD48cD5Tb21lIGNyaXRpY3MgYmVsaWV2ZSB0aGUgTGF3IGFuZCBKdXN0aWNlIHBhcnR5
LCBhIHBvcHVsaXN0IGFuZCBuYXRpb25hbGlzdCBncm91cCwgZmVsdCBlbWJvbGRlbmVkIGJ5IFRy
dW1wJiM4MjE3O3Mgc3VwcG9ydC48L3A+PHA+VGhlIFN0YXRlIERlcGFydG1lbnQsIGhvd2V2ZXIs
IHNhaWQgRnJpZGF5IHRoYXQgJiM4MjIwO3RoZSBQb2xpc2ggZ292ZXJubWVudCBoYXMgY29udGlu
dWVkIHRvIHB1cnN1ZSBsZWdpc2xhdGlvbiB0aGF0IGFwcGVhcnMgdG8gdW5kZXJtaW5lIGp1ZGlj
aWFsIGluZGVwZW5kZW5jZSBhbmQgd2Vha2VuIHRoZSBydWxlIG9mIGxhdyBpbiBQb2xhbmQuJiM4
MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.