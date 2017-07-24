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Amid protests, Polish leader puts brakes on judicial shakeup

By Vanessa Gera
Associated Press

Published: July 24, 2017 - 01:24 PM
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People gather for a candle lit protest in front of the Supreme Court in Warsaw, Poland, Monday. Polish President Andrzej Duda announced earlier that he will veto two contentious bills widely seen as assaults on the independence of the judicial system, but the protesters demand a veto for a third bill. (AP Photo/Alik Keplicz)


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