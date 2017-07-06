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Analysis: Despite test, North Korean ICBM likely years away

By Eric Talmadge
Associated Press

Published: July 6, 2017 - 01:05 PM
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This photo distributed by the North Korean government shows what was said to be the launch of a Hwasong-14 intercontinental ballistic missile, ICBM, in North Korea's northwest, Tuesday, July 4, 2017. Independent journalists were not given access to cover the event depicted in this photo. North Korea claimed to have tested its first intercontinental ballistic missile in a launch Tuesday, a potential game-changing development in its push to militarily challenge Washington  but a declaration that conflicts with earlier South Korean and U.S. assessments that it had an intermediate range. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)


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