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And so it begins: Brexit talks to focus 1st on orderly exit

By Raf Casert
Associated Press

Published: June 19, 2017 - 02:48 PM
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FILE- In this April 29, 2017 file photo, EU Chief Brexit negotiator, Michel Barnier, left, European Commission President Jean-Claude Juncker, center, and European Council President Donald Tusk make their way to a media conference at an EU summit in Brussels. With Brexit negotiations to lead Britain out of the European Union kicking off on Monday, Juncker, Tusk and Barnier are some of the chief protagonists who should dominate the next two years. (AP Photo/Virginia Mayo, File)


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