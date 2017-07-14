Arab gunmen kill 2 Israeli policemen at shrine revered by both Jews and Muslims

PHA+SkVSVVNBTEVNOiBBcmFiIGFzc2FpbGFudHMgc3RydWNrIGF0IGdyb3VuZCB6ZXJvIG9mIHRo
ZSBJc3JhZWxpLVBhbGVzdGluaWFuIGNvbmZsaWN0IEZyaWRheSwgb3BlbmluZyBmaXJlIGZyb20g
aW5zaWRlIGEgbWFqb3IgSmVydXNhbGVtIHNocmluZSBhbmQga2lsbGluZyB0d28gSXNyYWVsaSBw
b2xpY2VtZW4gYmVmb3JlIGJlaW5nIHNob3QgZGVhZC48L3A+PHA+VGhlIHJhcmUgYXR0YWNrIGZy
b20gd2l0aGluIHRoZSBzYWNyZWQgc2l0ZSwgcmV2ZXJlZCBieSBib3RoIE11c2xpbXMgYW5kIEpl
d3MsIHJhaXNlZCBuZXcgY29uY2VybnMgYWJvdXQgYW4gZXNjYWxhdGlvbiBvZiB2aW9sZW5jZS4g
PC9wPjxwPlRoZSB0aHJlZSBhdHRhY2tlcnMgd2VyZSBBcmFiIGNpdGl6ZW5zIG9mIElzcmFlbCwg
YWxzbyBhIHJhcml0eSBpbiBhIHJhc2ggb2YgUGFsZXN0aW5pYW4gYXR0YWNrcyBvbiBJc3JhZWxp
IGNpdmlsaWFucyBhbmQgc29sZGllcnMgdGhhdCBlcnVwdGVkIGFib3V0IHR3byB5ZWFycyBhZ28s
IGluIHBhcnQgb3ZlciB0ZW5zaW9ucyBhdCB0aGUgaG9seSBzaXRlLjwvcD48cD5UaGUgcG9saWNl
IGNvbW1pc3Npb25lciBpbiBKZXJ1c2FsZW0sIFlvcmFtIEhhbGV2eSwgc2FpZCB0aGUgYXR0YWNr
IHdhcyB3ZWxsLXBsYW5uZWQ6IFRoZSBhc3NhaWxhbnRzIGhhZCBvYnRhaW5lZCBhdXRvbWF0aWMg
d2VhcG9ucyBhbmQgc3RheWVkIGF0IHRoZSBob2x5IGNvbXBvdW5kIHRoZSBuaWdodCBiZWZvcmUu
IEhlIHNhaWQgdGhleSBtYXJrZWQgdGhlaXIgdGFyZ2V0cyBpbiBhZHZhbmNlIGFuZCBhZnRlciBz
aG9vdGluZyB0aGVtIHJhbiBiYWNrIGluc2lkZSB0aGUgY29tcG91bmQuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7
VGhlIGVudGlyZSBpbmNpZGVudCBiZWdhbiBhbmQgZW5kZWQmIzgyMjE7IGF0IHRoZSBob2x5IGNv
bXBvdW5kLCBoZSB0b2xkIGNoYW5uZWwgMTAgVFYuPC9wPjxwPkFmdGVyIHRoZSB2aW9sZW5jZSwg
SXNyYWVsIGNsb3NlZCB0aGUgc2l0ZSAmIzgyMTI7IGtub3duIHRvIE11c2xpbXMgYXMgdGhlIE5v
YmxlIFNhbmN0dWFyeSBhbmQgdG8gSmV3cyBhcyB0aGUgVGVtcGxlIE1vdW50ICYjODIxMjsgZm9y
IGZ1cnRoZXIgc3dlZXBzIHRvIG1ha2Ugc3VyZSB0aGVyZSB3ZXJlIG5vIG1vcmUgd2VhcG9ucyB0
aGVyZS48L3A+PHA+UHJpbWUgTWluaXN0ZXIgQmVuamFtaW4gTmV0YW55YWh1JiM4MjE3O3Mgb2Zm
aWNlIHNhaWQgaXQgd291bGQgcmVvcGVuIGdyYWR1YWxseSBhZnRlciBzZWN1cml0eSBldmFsdWF0
aW9ucyBvbiBTdW5kYXkuPC9wPjxwPkpvcmRhbiwgYSBjdXN0b2RpYW4gb2YgdGhlIHNhY3JlZCBj
b21wb3VuZCwgY2FsbGVkIGZvciBpdHMgaW1tZWRpYXRlIHJlb3BlbmluZyB0byBhbGxvdyBhY2Nl
c3MgdG8gTXVzbGltIHdvcnNoaXBwZXJzLjwvcD48cD5OZXRhbnlhaHUgYWN0ZWQgcXVpY2tseSB0
byBhbGxheSBNdXNsaW0gZmVhcnMsIHNheWluZyB0aGF0IHRoZSBzdGF0dXMgcXVvIGF0IHRoZSBN
dXNsaW0tYWRtaW5pc3RlcmVkIHNpdGUgJiM4MjIwO3dpbGwgYmUgcHJlc2VydmVkLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+SmV3cyByZXZlcmUgdGhlIHNpdGUsIHdoZXJlIHRoZSB0d28gSmV3aXNoIHRlbXBsZXMg
c3Rvb2QgaW4gYmlibGljYWwgdGltZXMsIGFzIHRoZSBUZW1wbGUgTW91bnQuIDwvcD48cD5JdCBp
cyB0aGUgaG9saWVzdCBzaXRlIGluIEp1ZGFpc20gYW5kIHRoZSBuZWFyYnkgV2VzdGVybiBXYWxs
LCBhIHJlbW5hbnQgb2Ygb25lIG9mIHRoZSB0ZW1wbGVzLCBpcyB0aGUgaG9saWVzdCBwbGFjZSB3
aGVyZSBKZXdzIGNhbiBwcmF5LjwvcD48cD5NdXNsaW1zIHJlZ2FyZCB0aGUgc2FtZSBoaWxsdG9w
IGNvbXBvdW5kIGFzIHRoZSBOb2JsZSBTYW5jdHVhcnkuIEhvbWUgdG8gdGhlIEFsLUFxc2EgTW9z
cXVlIGFuZCBEb21lIG9mIHRoZSBSb2NrLCBpdCBpcyBJc2xhbSYjODIxNztzIHRoaXJkLWhvbGll
c3Qgc2l0ZSBhZnRlciBNZWNjYSBhbmQgTWVkaW5hIGluIFNhdWRpIEFyYWJpYS48L3A+PHA+VGhl
IGZhdGUgb2YgdGhlIGFyZWEgaXMgYW4gZW1vdGlvbmFsIGlzc3VlIGF0IHRoZSBoZWFydCBvZiB0
aGUgY29uZmxpY3QgYW5kIGZvcm1zIHRoZSBjZW50ZXJwaWVjZSBvZiByaXZhbCBJc3JhZWxpIGFu
ZCBQYWxlc3RpbmlhbiBuYXRpb25hbCBuYXJyYXRpdmVzLjwvcD48cD5BZnRlciBGcmlkYXkmIzgy
MTc7cyBhdHRhY2ssIElzcmFlbGkgUHJlc2lkZW50IFJldXZlbiBSaXZsaW4gc2FpZDogJiM4MjIw
O1dlIGNhbm5vdCBhbGxvdyBmb3IgYWdlbnRzIG9mIG11cmRlciB3aG8gZGVzZWNyYXRlIHRoZSBu
YW1lIG9mIEdvZCwgdG8gZHJhZyB1cyBpbnRvIGEgYmxvb2R5IHdhci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlBh
bGVzdGluaWFuIFByZXNpZGVudCBNYWhtb3VkIEFiYmFzIHJlYWNoZWQgb3V0IHRvIE5ldGFueWFo
dSBpbiBhIHBob25lIGNhbGwsIGhpZ2hsaWdodGluZyB0aGUgY29uY2VybiBhYm91dCBhIHBvc3Np
YmxlIGVzY2FsYXRpb24uIFRoZSBsZWFkZXJzIGhhdmUgYWxtb3N0IG5vIGRpcmVjdCBjb250YWN0
LjwvcD48cD5BYmJhcyBjb25kZW1uZWQgdGhlIGF0dGFjayBhbmQgc2FpZCBoZSByZWplY3RzICYj
ODIyMDthbnkgdmlvbGVuY2UgZnJvbSBhbnkgcGFydHksIHBhcnRpY3VsYXJseSBhdCBob2x5IHNp
dGVzLCYjODIyMTsgc2FpZCB0aGUgb2ZmaWNpYWwgUGFsZXN0aW5pYW4gbmV3cyBhZ2VuY3kgV0FG
QS48L3A+PHA+UG9saWNlIGFyZSBpbnZlc3RpZ2F0aW5nIGhvdyB0aGUgd2VhcG9ucyB3ZXJlIGJy
b3VnaHQgaW50byB0aGUgc2l0ZS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.