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Arab gunmen kill 2 Israeli policemen at shrine revered by both Jews and Muslims

By Ian Deitch
Associated Press

Published: July 14, 2017 - 10:08 PM
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An Israeli border police officer stands guard outside in Jerusalem's Old City Friday. Three Palestinian assailants opened fire on Israeli police from inside a major Jerusalem holy site Friday, killing two officers before being shot dead, police said. (AP Photo/Mahmoud Illean)


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