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Arab nations cut ties with Qatar in new Mideast crisis

By Jon Gambrell
Associated Press

Published: June 5, 2017 - 01:19 PM
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FILE -- In this Aug. 3, 2015 file photo, Qatar Emir Sheik Tamim bin Hamad Al-Thani waits for the arrival of U.S. Secretary of State John Kerry ahead of their meeting, at Diwan Palace in Doha, Qatar. Four Arab nations have cut ties with Qatar over an escalating diplomatic battle over the country's backing of Islamist groups and its relations with Iran. (Brendan Smialowski/Pool Photo via AP, File)


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