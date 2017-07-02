Arab nations extend deadline in Qatar crisis by 48 hours

PHA+RE9IQSwgUWF0YXI6IEFyYWIgbmF0aW9ucyBleHRlbmRlZCBhIGRlYWRsaW5lIGVhcmx5IE1v
bmRheSBmb3IgUWF0YXIgdG8gcmVzcG9uZCB0byB0aGVpciBsaXN0IG9mIGRlbWFuZHMgaW4gYSBk
aXBsb21hdGljIGNyaXNpcyByb2lsaW5nIHRoZSBHdWxmLCBzYXlpbmcgS3V3YWl0JiM4MjE3O3Mg
ZW1pciByZXF1ZXN0ZWQgdGhlIGRlbGF5IGFzIHBhcnQgb2YgaGlzIGVmZm9ydHMgdG8gbWVkaWF0
ZSB0aGUgZGlzcHV0ZS48L3A+PHA+U2F1ZGkgQXJhYmlhLCB0aGUgVW5pdGVkIEFyYWIgRW1pcmF0
ZXMsIEVneXB0IGFuZCBCYWhyYWluIGN1dCBvZmYgdGllcyB3aXRoIDIwMjIgRklGQSBXb3JsZCBD
dXAgaG9zdCBRYXRhciBvbiBKdW5lIDUsIHJlc3RyaWN0aW5nIGFjY2VzcyB0byB0aGVpciBhaXJz
cGFjZSBhbmQgcG9ydHMgYW5kIHNlYWxpbmcgUWF0YXImIzgyMTc7cyBvbmx5IGxhbmQgYm9yZGVy
LCB3aGljaCBpdCBzaGFyZXMgd2l0aCBTYXVkaSBBcmFiaWEuPC9wPjxwPlRoZXkgaXNzdWVkIGEg
MTMtcG9pbnQgbGlzdCBvZiBkZW1hbmRzIHRvIGVuZCB0aGUgc3RhbmRvZmYgSnVuZSAyMiBhbmQg
Z2F2ZSB0aGUgbmF0dXJhbCBnYXMtcmljaCBjb3VudHJ5IDEwIGRheXMgdG8gY29tcGx5LjwvcD48
cD5UaGUgam9pbnQgc3RhdGVtZW50IGVhcmx5IE1vbmRheSBieSB0aGUgQXJhYiBuYXRpb25zIHNh
aWQgdGhleSBleHBlY3RlZCBRYXRhciB0byByZXNwb25kIHRvIHRoZWlyIGRlbWFuZHMgb24gTW9u
ZGF5LiBUaGUgbmV3IGRlYWRsaW5lIHdvdWxkIGV4cGlyZSBsYXRlIFR1ZXNkYXkgb3IgZWFybHkg
V2VkbmVzZGF5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIHJlc3BvbnNlIG9mIHRoZSBmb3VyIHN0YXRlcyB3
aWxsIHRoZW4gYmUgc2VudCBmb2xsb3dpbmcgdGhlIHN0dWR5IG9mIHRoZSBRYXRhcmkgZ292ZXJu
bWVudCYjODIxNztzIHJlc3BvbnNlIGFuZCBhc3Nlc3NtZW50IG9mIGl0cyByZXNwb25zZSB0byB0
aGUgd2hvbGUgZGVtYW5kcywmIzgyMjE7IHRoZSBzdGF0ZW1lbnQgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIGZv
dXIgbmF0aW9ucyBjdXQgdGllcyB0byBRYXRhciBvdmVyIGFsbGVnYXRpb25zIGl0IHN1cHBvcnRz
IGV4dHJlbWlzdHMgYW5kIG92ZXIgd29ycmllcyBpdCBtYWludGFpbnMgdG9vLWNsb3NlIHRpZXMg
dG8gU2hpaXRlIHBvd2VyIElyYW4uIFFhdGFyIGxvbmcgaGFzIGRlbmllZCBzcG9uc29yaW5nIG1p
bGl0YW50cyBhbmQgbWFpbnRhaW5zIHRpZXMgdG8gSXJhbiBhcyBpdCBzaGFyZXMgYSBtYXNzaXZl
IG9mZnNob3JlIG5hdHVyYWwgZ2FzIGZpZWxkIHdpdGggdGhlIGNvdW50cnkuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtRYXRhciBpcyBub3QgYW4gZWFzeSBjb3VudHJ5IHRvIGJlIHN3YWxsb3dlZCBieSBhbnlvbmUu
IFdlIGFyZSByZWFkeS4gV2Ugc3RhbmQgcmVhZHkgdG8gZGVmZW5kIG91ciBjb3VudHJ5LiBJIGhv
cGUgdGhhdCB3ZSBkb24mIzgyMTc7dCBjb21lIHRvIGEgc3RhZ2Ugd2hlcmUsIHlvdSBrbm93LCBh
IG1pbGl0YXJ5IGludGVydmVudGlvbiBpcyBtYWRlLCYjODIyMTsgUWF0YXJpIERlZmVuc2UgTWlu
aXN0ZXIgS2hhbGlkIGJpbiBNb2hhbW1lZCBhbC1BdHRpeWFoIHRvbGQgU2t5IE5ld3MuPC9wPjxw
PlFhdGFyJiM4MjE3O3MgbWFpbiBRRSBzdG9jayBpbmRleCBsb3N0IG1vcmUgdGhhbiAzIHBlcmNl
bnQgd2hlbiBpdCByZW9wZW5lZCBTdW5kYXkgZm9sbG93aW5nIGEgd2Vla2xvbmcgaGlhdHVzIGZv
ciB0aGUgRWlkIGFsLUZpdHIgaG9saWRheSBicmVhayAmIzgyMTI7IGl0cyBmaXJzdCBzZXNzaW9u
IHNpbmNlIHRoZSBkZW1hbmRzIHdlcmUgbGFpZCBvdXQuIEl0IGV2ZW50dWFsbHkgcmVjb3ZlcmVk
IHNvbWUgb2YgaXRzIGxvc3NlcyBsYXRlciBpbiB0aGUgdHJhZGluZyBzZXNzaW9uIHRvIGNsb3Nl
IGRvd24gMi4zIHBlcmNlbnQgYXQgOCw4MjIuMTUuPC9wPjxwPlFhdGFyaSBzdXBlcm1hcmtldHMg
c2F3IHBhbmljIGJ1eWluZyB3aGVuIHRoZSBmb3VyIGNvdW50cmllcyBpbml0aWFsbHkgY3V0IHRp
ZXMuIEJ1dCB0aGUgY2FwaXRhbCwgRG9oYSwgd2FzIGxhcmdlbHkgY2FsbSBTdW5kYXkgYXMgcmVz
aWRlbnRzIHdhaXRlZCB0byBzZWUgaG93IHRoZSBjcmlzaXMgd291bGQgcGxheSBvdXQuPC9wPjxw
PkFiZGVsYXppeiBhbC1ZYWZhZWksIGEgUWF0YXJpIG91dCBmb3IgYW4gZXZlbmluZyB3YWxrIGFs
b25nIHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3MgYmF5c2lkZSwgc2FpZCBoZSB3YXMgcmVhc3N1cmVkIHRoYXQg
dGhpbmdzIHdvdWxkIGJlIGZpbmUsIHJlZ2FyZGxlc3Mgb2Ygd2hhdCBoYXBwZW5zIG92ZXIgdGhl
IGNvdXJzZSBvZiB0aGUgbmV4dCBkYXlzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgaGF2ZSBhIGdvdmVybm1l
bnQsIHRoYW5rIEdvZCwgdGhhdCBpcyB3aXNlIGFuZCBrbm93cyBob3cgdG8gcHJvdmlkZSBmb3Ig
YWxsIG9mIG91ciBuZWVkcywgaG93IHRvIG1haW50YWluIHNlY3VyaXR5LCYjODIyMTsgaGUgc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO1dlIGhhdmUgZW5vdWdoIGZ1bmRzIGluIHRoZSBjb3VudHJ5LCBvbiB0aGUgZWNv
bm9taWMgc2lkZS4gQWxsIG9mIHRoZSBhZmZhaXJzIGFyZSBoZWFkZWQgZm9yIHRoZSBiZXR0ZXIu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5RYXRhciYjODIxNztzIGZvcmVpZ24gbWluaXN0ZXIsIFNoZWlraCBNb2hh
bW1lZCBiaW4gQWJkdWxyYWhtYW4gQWwgVGhhbmksIHNob3dlZCBubyBzaWducyBvZiBiYWNraW5n
IGRvd24gaW4gZHVyaW5nIGEgcHJlc3MgYnJpZWZpbmcgaW4gUm9tZSBvbiBTYXR1cmRheSwgc2F5
aW5nIHRoZXkgd2VyZSBuZXZlciBtZWFudCB0byBiZSBhY2NlcHRlZCBhbmQgdGhhdCBoaXMgY291
bnRyeSAmIzgyMjA7aXMgcHJlcGFyZWQgdG8gZmFjZSB3aGF0ZXZlciBjb25zZXF1ZW5jZXMuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5XaGlsZSBpbiBSb21lLCBBbCBUaGFuaSBtZXQgd2l0aCBJdGFsaWFuIEZvcmVp
Z24gTWluaXN0ZXIgQW5nZWxpbm8gQWxmYW5vLCB3aG8gZ2F2ZSBoaXMgYmFja2luZyB0byBvbmdv
aW5nIG1lZGlhdGlvbiBlZmZvcnRzIGxlZCBieSBLdXdhaXQuIFUuUy4gU2VjcmV0YXJ5IG9mIFN0
YXRlIFJleCBUaWxsZXJzb24gaGFzIGFsc28gdHJpZWQgdG8gcmVzb2x2ZSB0aGUgZGlzcHV0ZSwg
d2l0aCB0aGUgVS5TLiBsYXN0IHdlZWsgdXJnaW5nIFNhdWRpIEFyYWJpYSBhbmQgaXRzIGFsbGll
cyB0byBzdGF5ICYjODIyMDtvcGVuIHRvIG5lZ290aWF0aW9uJiM4MjIxOyB3aXRoIFFhdGFyLjwv
cD48cD5SdXNzaWFuIFByZXNpZGVudCBWbGFkaW1pciBQdXRpbiBoYXMgc2VwYXJhdGVseSBzcG9r
ZW4gd2l0aCB0aGUgbGVhZGVycyBvZiBRYXRhciBhbmQgQmFocmFpbiwgdXJnaW5nIGRpcmVjdCBk
aWFsb2d1ZSBhbW9uZyBhbGwgdGhlIHN0YXRlcyBpbnZvbHZlZCwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHN0YXRl
bWVudHMgcmVsZWFzZWQgYnkgdGhlIEtyZW1saW4gb24gU2F0dXJkYXkuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.