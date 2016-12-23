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Assad won back Aleppo, but immense challenges lie ahead

By Bassem Mroue and Zeina Karam
Associated Press

Published: December 23, 2016 - 06:37 PM | Updated: December 23, 2016 - 09:03 PM
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This photo released by the Syrian official news agency SANA, shows Syrian troops and pro-government gunmen stand in the Ansari neighborhood, east Aleppo, Syria, Friday. Syrian rebels outside Aleppo on Friday shelled a neighborhood in the northern city, killing three people in the first bombardment since government forces took control of the whole city after opposition fighters in the eastern parts withdrew, state TV reported. (SANA via AP)


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