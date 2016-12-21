At least 26 killed in Congo protests as crisis talks resume

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+S0lOU0hBU0EsIENvbmdvOiBTZWN1cml0eSBmb3JjZXMgaW4gQ29uZ28gaGF2ZSBraWxsZWQg
YXQgbGVhc3QgMjYgZGVtb25zdHJhdG9ycyBhbmQgYXJyZXN0ZWQgc2NvcmVzIG1vcmUgYW1pZCBw
cm90ZXN0cyBhZ2FpbnN0IFByZXNpZGVudCBKb3NlcGggS2FiaWxhJiM4MjE3O3MgaG9sZCBvbiBw
b3dlciwgSHVtYW4gUmlnaHRzIFdhdGNoIHNhaWQsIGFzIHRhbGtzIG9uIHRoZSBwb2xpdGljYWwg
Y3Jpc2lzIGNhdXNlZCBieSBkZWxheWVkIGVsZWN0aW9ucyByZXN1bWVkIFdlZG5lc2RheSB1bmRl
ciBDYXRob2xpYyBjaHVyY2ggbWVkaWF0b3JzLjwvcD48cD5Qb3BlIEZyYW5jaXMgdXJnZWQgY2Fs
bSBkdXJpbmcgaGlzIHdlZWtseSBhZGRyZXNzLCBzYXlpbmc6ICYjODIyMDtJIHJlbmV3IG15IGhl
YXJ0ZmVsdCBhcHBlYWwgdG8gYWxsIENvbmdvbGVzZSBzbyB0aGF0IGluIHRoaXMgZGVsaWNhdGUg
bW9tZW50IG9mIHRoZWlyIGhpc3RvcnksIHRoZXkgbWF5IGJlIGFydGlzYW5zIG9mIHJlY29uY2ls
aWF0aW9uIGFuZCBwZWFjZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkEgaGVhdnkgbWlsaXRhcnkgYW5kIHBvbGlj
ZSBwcmVzZW5jZSByZW1haW5lZCBpbiB0aGUgY2FwaXRhbCwgS2luc2hhc2EsIGFuZCBhY3Jvc3Mg
dGhlIGNvdW50cnkuIFRoZSByZW1haW5zIG9mIGJhcnJpY2FkZXMgbGl0dGVyZWQgdGhlIHN0cmVl
dHMgYWZ0ZXIgcHJvdGVzdGVycyBidXJuZWQgdGhlIGhlYWRxdWFydGVycyBvZiB0aGUgcnVsaW5n
IHBhcnR5IG9uIFR1ZXNkYXksIHRoZSBmaXJzdCBkYXkgYWZ0ZXIgS2FiaWxhJiM4MjE3O3MgbWFu
ZGF0ZSBleHBpcmVkLjwvcD48cD5SZXBvcnRzIG9mIHRoZSBkZWF0aCB0b2xsIHZhcmllZC4gT24g
V2VkbmVzZGF5LCB0aGUgVS5OLiBwZWFjZWtlZXBpbmcgbWlzc2lvbiBpbiBDb25nbyBzYWlkIGl0
IGhhZCBkb2N1bWVudGVkIDE5IHBlb3BsZSBzaG90IHRvIGRlYXRoLCA0NSB3b3VuZGVkIGFuZCBh
ICYjODIyMDt2ZXJ5IGhpZ2ggbnVtYmVyJiM4MjIxOyBvZiBhcnJlc3RzIGluIEtpbnNoYXNhLCBM
dWJ1bWJhc2hpLCBNYXRhZGkgYW5kIEdvbWEuIFRoZSBVLk4uIGhhcyByZWNvcmRlZCAxMTMgYXJy
ZXN0cyBhY3Jvc3MgdGhlIGNvdW50cnkgc2luY2UgRnJpZGF5LCBpbmNsdWRpbmcgb3Bwb3NpdGlv
biBtZW1iZXJzIGFuZCBhY3RpdmlzdHMuPC9wPjxwPkNvbmdvJiM4MjE3O3MgZ292ZXJubWVudCBz
YWlkIG5pbmUgcGVvcGxlIGhhZCBiZWVuIGtpbGxlZCBpbiB0aGUgY2FwaXRhbDogYSBwb2xpY2Ug
b2ZmaWNlciwgdHdvIHdvbWVuIGhpdCBieSBzdHJheSBidWxsZXRzIGFuZCBzaXggbWVuIGtpbGxl
ZCBpbiBsb290aW5nLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIG9wcG9zaXRpb24gd2FudGVkIHRvIGRlbW9u
c3RyYXRlIHRvIHRha2UgcG93ZXIgYnkgZm9yY2UuIFdoYXQga2luZCBvZiBzdGF0ZSB3b3VsZCBu
b3QgZGVmZW5kIGl0c2VsZiBhZ2FpbnN0IHN1Y2ggYmVoYXZpb3I/JiM4MjIxOyBzYWlkIEplYW4t
UGllcnJlIEthbWJpbGEsIEthYmlsYSYjODIxNztzIENhYmluZXQgZGlyZWN0b3IuICYjODIyMDtX
ZSBoYWQgdG8gZGV0ZXIgcGVvcGxlIGZyb20gZGVtb25zdHJhdGluZywgb3RoZXJ3aXNlIHRoZXJl
IHdvdWxkIGhhdmUgYmVlbiBkZWF0aHMgbGlrZSBpbiBTZXB0ZW1iZXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5E
b3plbnMgd2VyZSBraWxsZWQgaW4gdGhlIFNlcHRlbWJlciBwcm90ZXN0cyB3aGVuIHRoZSBlbGVj
dG9yYWwgY29tbWlzc2lvbiBmYWlsZWQgdG8gc2NoZWR1bGUgdGhlIHByZXNpZGVudGlhbCBlbGVj
dGlvbi4gT25jZSBzZXQgZm9yIE5vdmVtYmVyLCBpdCBoYXMgbm93IGJlZW4gaW5kZWZpbml0ZWx5
IGRlbGF5ZWQuIFRoZSBydWxpbmcgcGFydHkgc2F5cyBpdCB3b24mIzgyMTc7dCBiZSBoZWxkIHVu
dGlsIDIwMTguPC9wPjxwPkthYmlsYSwgd2hvIHRvb2sgb2ZmaWNlIGluIDIwMDEgYWZ0ZXIgaGlz
IGZhdGhlciYjODIxNztzIGFzc2Fzc2luYXRpb24sIGlzIGNvbnN0aXR1dGlvbmFsbHkgYmFycmVk
IGZyb20gc2Vla2luZyBhbm90aGVyIHRlcm0sIGJ1dCBhIGNvdXJ0IGhhcyBydWxlZCB0aGF0IGhl
IGNhbiByZW1haW4gaW4gcG93ZXIgdW50aWwgdGhlIG5ldyBlbGVjdGlvbnMuPC9wPjxwPlBvbGl0
aWNhbCB0YWxrcyBiZXR3ZWVuIHRoZSBydWxpbmcgcGFydHkgYW5kIG9wcG9zaXRpb24sIHdoaWNo
IHN0YWxsZWQgb3ZlciB0aGUgd2Vla2VuZCwgcmVzdW1lZCBXZWRuZXNkYXkgd2l0aCBtZWRpYXRv
cnMgZnJvbSB0aGUgQ2F0aG9saWMgY2h1cmNoLiBUaGUgbWFpbiBvcHBvc2l0aW9uIGNvYWxpdGlv
biBjb25maXJtZWQgaXRzIHBhcnRpY2lwYXRpb24uIFRvcCBpc3N1ZXMgaW5jbHVkZSBzY2hlZHVs
aW5nIHRoZSBlbGVjdGlvbnMgYW5kIHJlbGVhc2luZyBwb2xpdGljYWwgcHJpc29uZXJzLjwvcD48
cD5UaGUgcG9saXRpY2FsIGltcGFzc2UgaGFzIGZ1ZWxlZCBmZWFycyBvZiB3aWRlc3ByZWFkIHVu
cmVzdCBpbiB0aGlzIHZhc3QgQ2VudHJhbCBBZnJpY2FuIG5hdGlvbiB0aGF0IGhhcyB0cmlsbGlv
bnMgb2YgZG9sbGFycyYjODIxNzsgd29ydGggb2YgbmF0dXJhbCByZXNvdXJjZXMgYnV0IHJlbWFp
bnMgb25lIG9mIHRoZSB3b3JsZCYjODIxNztzIHBvb3Jlc3QgYW5kIG1vc3QgdW5zdGFibGUgY291
bnRyaWVzLjwvcD48cD5PbiBXZWRuZXNkYXksIDE4IGFjdGl2aXN0cyBhbmQgYSBqb3VybmFsaXN0
IGluIHRoZSBlYXN0ZXJuIGNpdHkgb2YgR29tYSBnYXRoZXJlZCBmb3IgYSBwZWFjZWZ1bCBzaXQt
aW4gaW4gZnJvbnQgb2YgdGhlIGdvdmVybm9yJiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlLCBob2xkaW5nIHNpZ25z
IHJlYWRpbmcgJiM4MjIwO05vIG9uZSBpcyBhYm92ZSB0aGUgbGF3LCBieWUgYnllIEthYmlsYSYj
ODIyMTsgYW5kICYjODIyMDtQcm90ZWN0aW5nIG91ciBjb25zdGl0dXRpb24gaXMgbm90IGEgY3Jp
bWUuJiM4MjIxOyBUaGV5IHdlcmUgcXVpY2tseSBhcnJlc3RlZCwgcmVzaWRlbnRzIHNhaWQuPC9w
PjxwPlRoZSBoZWFkIG9mIHRoZSBVLk4uIG1pc3Npb24gaW4gQ29uZ28gY2FsbGVkIG9uIGxvY2Fs
IGF1dGhvcml0aWVzIHRvIGVuZCBwb2xpdGljYWxseSBtb3RpdmF0ZWQgZGV0ZW50aW9ucy48L3A+
PHA+JiM4MjIwO0kgYW0gZ3JhdmVseSBjb25jZXJuZWQgYnkgdGhlIGFycmVzdHMgb2YgdGhvc2Ug
d2hvIHNlZWsgdG8gZXhwcmVzcyB0aGVpciBwb2xpdGljYWwgdmlld3MsJiM4MjIxOyBzYWlkIE1h
bWFuIFMuIFNpZGlrb3UsIHdobyBhc2tlZCB0aGF0IHRoZSBVLk4uIGJlIGdyYW50ZWQgZnVsbCBh
Y2Nlc3MgdG8gZGV0ZW50aW9uIGNlbnRlcnMuPC9wPjxwPlRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIHNhaWQg
aXQgd2FzICYjODIyMDtncmVhdGx5IGRpc2FwcG9pbnRlZCBieSBQcmVzaWRlbnQgS2FiaWxhJiM4
MjE3O3MgZmFpbHVyZSB0byBvcmdhbml6ZSBlbGVjdGlvbnMgYW5kIHRvIHN0YXRlIHB1YmxpY2x5
IHRoYXQgaGUgd2lsbCBub3QgcnVuIGFnYWluLiYjODIyMTsgU3RhdGUgRGVwYXJ0bWVudCBzcG9r
ZXNtYW4gSm9obiBLaXJieSB0b2xkIHJlcG9ydGVycyB0aGF0IHRoZSBVLlMuIGNvbmRlbW5lZCB0
aGUgbGF0ZXN0IHZpb2xlbmNlIGFuZCB1cmdlZCBhbGwgc2lkZXMgdG8gcGFydGljaXBhdGUgaW4g
V2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgdGFsa3MgJiM4MjIwO2Z1bGx5IGFuZCBpbiBnb29kIGZhaXRoLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPkFQIHdyaXRlcnMgQ2FybGV5
IFBldGVzY2ggYW5kIEtyaXN0YSBMYXJzb24gaW4gRGFrYXIsIFNlbmVnYWwsIGFuZCBCcmFkbGV5
IEtsYXBwZXIgaW4gV2FzaGluZ3RvbiBjb250cmlidXRlZC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.