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At least 6,878 civilians were killed in Iraq violence in 2016, U.N. says

By Sinan Salaheddin
Associated Press

Published: January 3, 2017 - 10:13 PM
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The Mufti of the Sunni Community in Iraq Sheikh Mehdi al-Sumaidaie speaks to media outlets in Baghdad, Iraq, Tuesday. Violence claimed the lives of at least 6,878 civilian Iraqis last year, the United Nations said on Monday, as the Iraqi government struggles to maintain security nationwide and to dislodge Islamic State group militants from areas under their control. (AP Photo/ Karim Kadim)


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