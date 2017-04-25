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At meat market, the far-right Le Pen backs “eating French”

By Sylvie Corbet
Associated Press

Published: April 25, 2017 - 10:31 AM
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Marine Le Pen, National Front political party candidate for French 2017 presidential election, visits the meat pavilion at the Rungis international food market, near Paris, France, during her campaign, Tuesday, April 25, 2017. (Charles Platiau/Pool Photo via AP)


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