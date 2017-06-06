Attacker uses hammer on officers near Notre Dame in Paris

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJUEFSSVM6IEEgcG9saWNlIG9mZmljZXIgc2hvdCBhbmQgd291bmRlZCBhIG1hbiB3aG8g
YXR0YWNrZWQgb2ZmaWNlcnMgd2l0aCBhIGhhbW1lciBuZWFyIE5vdHJlIERhbWUgQ2F0aGVkcmFs
IG9uIFR1ZXNkYXksIFBhcmlzIHBvbGljZSBhbmQgYSBwb2xpY2UgdW5pb24gb2ZmaWNpYWwgc2Fp
ZC48L3A+DQo8cD4NCglVbmlvbiBvZmZpY2lhbCBDZWRyaWMgTWljaGVsIHNhaWQgYSBtYW4gYXJt
ZWQgd2l0aCBhIGhhbW1lciB3ZW50IGFmdGVyIHBvbGljZSB3aG8gd2VyZSBwYXRyb2xsaW5nIHRo
ZSBlc3BsYW5hZGUgaW4gZnJvbnQgb2YgdGhlIHdvcmxkLWZhbW91cyBjYXRoZWRyYWwga25vd24g
Zm9yIGl0cyBnb3RoaWMgYXJjaGl0ZWN0dXJlIGFuZCBnYXJnb3lsZXMuPC9wPg0KPHA+DQoJQSBw
b2xpY2Ugc3Bva2VzcGVyc29uIHRvbGQgVGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MgdGhhdCBhbiBvZmZp
Y2VyIHVzZWQgaGlzIHdlYXBvbiB0byBzaG9vdCB0aGUgYXNzYWlsYW50LiBUaGUgc3Bva2VzcGVy
c29uIHdhcyBub3QgYXV0aG9yaXplZCB0byBiZSBwdWJsaWNseSBuYW1lZC4gSGUgc2FpZCB0aGUg
dW5pZGVudGlmaWVkIGF0dGFja2VyIHRha2VuIHRvIGEgaG9zcGl0YWwuPC9wPg0KPHA+DQoJUGFy
aXMgcG9saWNlIHR3ZWV0ZWQgdGhhdCBvbmUgb2ZmaWNlciB3YXMgd291bmRlZCBpbiB0aGUgYXR0
YWNrLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBpbmNpZGVudCBoYXBwZW5lZCBhcm91bmQgNDozMCBwLm0uIExh
cmdlIG51bWJlcnMgb2YgcG9saWNlIGNhcnMgZmlsbGVkIHRoZSBhcmVhIG9uIHRoZSBJbGUgZGUg
Q2l0ZSBpc2xhbmQgaW4gdGhlIFNlaW5lIFJpdmVyIGluIHRoZSBjZW50ZXIgb2YgUGFyaXMuPC9w
Pg0KPHA+DQoJSHVuZHJlZHMgb2YgcGVvcGxlIG9uIHRoZSBlc3BsYW5hZGUgaW4gZnJvbnQgb2Yg
Tm90cmUgRGFtZSB3ZXJlIGV2YWN1YXRlZCBhbmQgYXV0aG9yaXRpZXMgdXJnZWQgcGVvcGxlIHRv
IHN0YXkgYXdheSBmcm9tIHRoZSBhcmVhLiBQZW9wbGUgaW5zaWRlIE5vdHJlIERhbWUsIHRoZSBu
ZWFyYnkgU2FpbnRlLUNoYXBwZWxsZSBjYXRoZWRyYWwgYW5kIGFyZWEgYmFycyBhbmQgY2FmZXMg
d2VyZSB0b2xkIHRvIHN0YXkgaW5zaWRlLjwvcD4NCjxwPg0KCVdpdG5lc3NlcyBkZXNjcmliZWQg
YSBkcmFtYXRpYyBwb2xpY2Ugb3BlcmF0aW9uIGluIHRoZSB0b3VyaXN0LWZpbGxlZCBhcmVhLjwv
cD4NCjxwPg0KCUxhd3JlbmNlIExhbmduZXIsIGEgNzMteWVhci1vbGQgQW1lcmljYW4gdmlzaXRp
bmcgdGhlIG5laWdoYm9yaG9vZCBqdXN0IGFjcm9zcyB0aGUgU2VpbmUgUml2ZXIgZnJvbSB0aGUg
Y2F0aGVkcmFsLCB0b2xkIFRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIHRoYXQgaGUgc3VkZGVubHkgaGVh
cmQgYSBjb21tb3Rpb24gYW5kIHR3byBkZXRvbmF0aW9ucyBsaWtlIGd1bnNob3RzLjwvcD4NCjxw
Pg0KCUpvdXJuYWxpc3QgRGF2aWQgTWV0cmVhdSwgd2hvIHNhaWQgaGlzIG9mZmljZSBvdmVybG9v
a3MgdGhlIHNxdWFyZSB0aGF0IGZyb250cyBOb3RyZSBEYW1lLCB0d2VldGVkIHRoYXQgdGhlcmUg
d2VyZSB0d28gYmxhc3RzIHRoYXQgc291bmRlZCBsaWtlIHNob3RzLiBMb29raW5nIGRvd24gZnJv
bSBoaXMgb2ZmaWNlLCBoZSBzYXcgYSBtYW4gaW5lcnQgb24gdGhlIHNxdWFyZS48L3A+DQo8cD4N
CgnigJxUaGUgcG9saWNlIGRpZG7igJl0IHNlZW0gaW50ZXJlc3RlZCBpbiBoaW0gYXQgdGhlIGJl
Z2lubmluZyzigJ0gTWV0cmVhdSBzYWlkLiDigJxJIHRob3VnaHQgaGUgd2FzIGRlYWQu4oCdPC9w
Pg0KPHA+DQoJVGhleSB0aGVuIGNoZWNrZWQgaGlzIHB1bHNlIGFuZCBtZWRpY3MgbGF0ZXIgY2Ft
ZSBhbmQgdG9vayBoaW0gYXdheSBvbiBhIHN0cmV0Y2hlci48L3A+DQo8cD4NCglPdGhlcnMgcG9z
dGVkIHBob3RvcyBvbmxpbmUgb2Ygd2hhdCBhcHBlYXJlZCB0byBiZSB0aGUgaW50ZXJpb3Igb2Yg
bWVkaWV2YWwgTm90cmUgRGFtZSwgb25lIG9mIEZyYW5jZeKAmXMgbW9zdC12aXNpdGVkIG1vbnVt
ZW50cy48L3A+DQo8cD4NCglQb2xpY2Ugc3Bva2Vzd29tYW4gSm9oYW5uYSBQcmltZXZlcnQgdG9s
ZCBUaGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyBqdXN0IGJlZm9yZSA1OjMwIHAubS4gdGhhdCB0aGUgb3Bl
cmF0aW9uIHdhcyBvdmVyLiBTaGUgZGlkIG5vdCBwcm92aWRlIGZ1cnRoZXIgZGV0YWlscy48L3A+
DQo8cD4NCglQYXJpcyByZW1haW5zIHVuZGVyIGhpZ2ggc2VjdXJpdHkgYWZ0ZXIgYSBzdHJpbmcg
b2YgSXNsYW1pYyBleHRyZW1pc3QgYXR0YWNrcyBpbiByZWNlbnQgeWVhcnMsIGluY2x1ZGluZyBz
ZXZlcmFsIHRhcmdldGluZyBwb2xpY2Ugb2ZmaWNlcnMgYW5kIHNlY3VyaXR5IHBlcnNvbm5lbC48
L3A+DQo8cD4NCglJbiBBcHJpbCwgYW4gYXR0YWNrZXIgb3BlbmVkIGZpcmUgb24gYSBwb2xpY2Ug
dmFuIG9uIFBhcmlz4oCZIENoYW1wcyBFbHlzZWVzLCBraWxsaW5nIG9uZSBhbmQgZ3JhdmVseSB3
b3VuZGluZyB0d28gb3RoZXJzLiBUaGUgYXR0YWNrZXIgd2FzIHNob3QgZGVhZCBieSBwb2xpY2Uu
PC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIGluY2lkZW50IHJlY2FsbGVkIHR3byBvdGhlciBhdHRhY2tzIG9uIHNv
bGRpZXJzIHByb3ZpZGluZyBzZWN1cml0eSBhdCBwcm9taW5lbnQgbG9jYXRpb25zIGFyb3VuZCBQ
YXJpcywgb25lIGF0IHRoZSBMb3V2cmUgbXVzZXVtIGluIEZlYnJ1YXJ5IGFuZCBvbmUgYXQgT3Js
eSBhaXJwb3J0IGluIE1hcmNoLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAlOKAlOKAlDwvcD4NCjxwPg0KCUFuZ2Vs
YSBDaGFybHRvbiBjb250cmlidXRlZCB0byB0aGlzIHN0b3J5LjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.