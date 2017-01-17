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Australia defends end of MH370 hunt; investigation continues

By Kristen Gelineau
Associated Press

Published: January 17, 2017 - 09:38 PM
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In this March 31, 2014 file photo, HMAS Success scans the southern Indian Ocean, near the coast of Western Australia, as a Royal New Zealand Air Force P3 Orion flies over, while searching for missing Malaysia Airlines Flight MH370. After nearly three years, the hunt for Malaysia Airlines Flight 370 ended in futility and frustration on Tuesday as crews completed their deep-sea search of a desolate stretch of the Indian Ocean without finding a single trace of the plane. (AP Photo/Rob Griffith)


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