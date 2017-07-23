Baby Charlie protesters rally as hospital reports threats

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TE9ORE9OOiBQcm90ZXN0ZXJzIHdobyB3YW50IGNyaXRpY2FsbHkgaWxsIEJyaXRpc2ggYmFi
eSBDaGFybGllIEdhcmQgdG8gcmVjZWl2ZSBhbiBleHBlcmltZW50YWwgbWVkaWNhbCB0cmVhdG1l
bnQgcmFsbGllZCBTdW5kYXksIHdoaWxlIGhvc3BpdGFsIG9mZmljaWFscyBzYXkgZW1vdGlvbnMg
YXJlIHJ1bm5pbmcgc28gaGlnaCBpbiB0aGUgaGVhcnRicmVha2luZyBjYXNlIHRoZXkgaGF2ZSBy
ZWNlaXZlZCBkZWF0aCB0aHJlYXRzLjwvcD48cD5BIHNtYWxsIGdyb3VwIG9mIGFib3V0IDIwIGFj
dGl2aXN0cyBzdXBwb3J0aW5nIEdhcmQmIzgyMTc7cyBwYXJlbnRzLCBpbmNsdWRpbmcgc29tZSBm
cm9tIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBnYXRoZXJlZCBTdW5kYXkgYWZ0ZXJub29uIG91dHNpZGUg
dGhlIEhpZ2ggQ291cnQgaW4gTG9uZG9uIHdoZXJlIGxlZ2FsIHByb2NlZWRpbmdzIHdpbGwgcmVz
dW1lIE1vbmRheSB3aXRoIG5ldyBtZWRpY2FsIGV2aWRlbmNlIGV4cGVjdGVkLjwvcD48cD5DaGFy
bGllIGhhcyBhIHJhcmUgZ2VuZXRpYyBjb25kaXRpb24gYW5kIHN1ZmZlcnMgZnJvbSBicmFpbiBk
YW1hZ2UuIEhpcyBjYXNlLCB3aGljaCBwaXRzIGhpcyBwYXJlbnRzJiM4MjE3OyB3aXNoZXMgaW4g
Y29uZmxpY3Qgd2l0aCB0aGUgdmlld3Mgb2YgZG9jdG9ycyB0cmVhdGluZyBoaW0sIGhhcyBnZW5l
cmF0ZWQgaW50ZXJuYXRpb25hbCBhdHRlbnRpb24uPC9wPjxwPkhpcyBwYXJlbnRzIGFyZSBmaWdo
dGluZyB0byBnZXQgaGltIG1vcmUgbWVkaWNhbCBjYXJlLCBidXQgR3JlYXQgT3Jtb25kIFN0cmVl
dCBIb3NwaXRhbCBvZmZpY2lhbHMgc2F5IHRoZSBleHBlcmltZW50YWwgdHJlYXRtZW50IHdvbiYj
ODIxNzt0IHdvcmsgYW5kIHdpbGwganVzdCBjYXVzZSB0aGUgMTEtbW9udGgtb2xkIG1vcmUgc3Vm
ZmVyaW5nLiBUaGV5IGFyZ3VlIHRoYXQgaGlzIGxpZmUgc3VwcG9ydCBzaG91bGQgYmUgdHVybmVk
IG9mZiBhbmQgaGUgc2hvdWxkIHJlY2VpdmUgcGFsbGlhdGl2ZSBjYXJlLjwvcD48cD5Ib3NwaXRh
bCBDaGFpcndvbWFuIE1hcnkgTWFjTGVvZCBzYWlkIHRoZSBMb25kb24gcG9saWNlIGhhdmUgYmVl
biBjb250YWN0ZWQgYmVjYXVzZSBvZiBudW1lcm91cyB0aHJlYXRzIHJlY2VpdmVkIGJ5IHRoZSBo
b3NwaXRhbCYjODIxNztzIGVtcGxveWVlcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1N0YWZmIGhhdmUgcmVjZWl2
ZWQgYWJ1c2UgYm90aCBpbiB0aGUgc3RyZWV0IGFuZCBvbmxpbmUsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC4g
JiM4MjIwO1Rob3VzYW5kcyBvZiBhYnVzaXZlIG1lc3NhZ2VzIGhhdmUgYmVlbiBzZW50IHRvIGRv
Y3RvcnMgYW5kIG51cnNlcyB3aG9zZSBsaWZlJiM4MjE3O3Mgd29yayBpcyB0byBjYXJlIGZvciBz
aWNrIGNoaWxkcmVuLiBNYW55IG9mIHRoZXNlIG1lc3NhZ2VzIGFyZSBtZW5hY2luZywgaW5jbHVk
aW5nIGRlYXRoIHRocmVhdHMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NYWNMZW9kIHNhaWQgZmFtaWxpZXMgdmlz
aXRpbmcgb3RoZXIgaWxsIGNoaWxkcmVuIGhhdmUgYWxzbyBiZWVuICYjODIyMDtoYXJhc3NlZCBh
bmQgZGlzY29tZm9ydGVkJiM4MjIxOyBvbiB0aGUgZ3JvdW5kcyBvZiB0aGUgaG9zcGl0YWwuPC9w
PjxwPkNoYXJsaWUmIzgyMTc7cyBwYXJlbnRzIGhhdmUgbG9zdCBhbGwgcHJldmlvdXMgY291cnQg
Y2FzZXMsIGluY2x1ZGluZyBvbmUgYmVmb3JlIHRoZSBFdXJvcGVhbiBDb3VydCBvZiBIdW1hbiBS
aWdodHMsIHdoaWNoIHdlcmUgZGVzaWduZWQgdG8gZm9yY2UgdGhlIGhvc3BpdGFsIHRvIGxldCB0
aGVtIGJyaW5nIHRoZWlyIHNvbiB0byB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBmb3IgYW4gZXhwZXJpbWVu
dGFsIHRyZWF0bWVudC48L3A+PHA+VGhlIGxvc3MgaW4gdGhlIEV1cm9wZWFuIGNvdXJ0LCBmb2xs
b3dpbmcgYW4gZWFybGllciBkZWZlYXQgaW4gQnJpdGFpbiYjODIxNztzIFN1cHJlbWUgQ291cnQs
IHNlZW1lZCBmaW5hbC4gQnV0IGJvdGggUG9wZSBGcmFuY2lzIGFuZCBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxk
IFRydW1wIGV4cHJlc3NlZCBhbiBpbnRlcmVzdCBpbiBDaGFybGllJiM4MjE3O3MgZmF0ZSwgYW5k
IHRoZSBob3NwaXRhbCBhc2tlZCBmb3IgYSBuZXcgY291cnQgaGVhcmluZyBiZWNhdXNlIG9mIHdo
YXQgdGhlIGZhbWlseSBjbGFpbWVkIHdhcyBuZXcgbWVkaWNhbCBldmlkZW5jZS48L3A+PHA+Q2hh
cmxpZSBoYXMgYmVlbiBleGFtaW5lZCBieSBEci4gTWljaGlvIEhpcmFubywgYW4gQW1lcmljYW4g
bmV1cm9sb2d5IGV4cGVydCB3aG8gaGFzIGRlc2lnbmVkIHRoZSBwcm9wb3NlZCBleHBlcmltZW50
YWwgdHJlYXRtZW50LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.