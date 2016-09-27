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Battle for besieged Syrian city of Aleppo intensifies

By Bassem Mroue  and Sarah El Deeb
Associated Press

Published: September 27, 2016 - 09:28 PM
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In this photo provided by the Syrian Civil Defense group known as the White Helmets, Syrians inspect damaged buildings after airstrikes by government helicopters on the rebel-held Aleppo neighborhood of Mashhad, Syria, Tuesday. With diplomacy in tatters and a month left to go before U.S. elections, the Syrian government and its Russian allies are using the time to try and recapture the northern city of Aleppo, mobilizing pro-government militias in the Old City and pressing ahead with the most destructive aerial campaign of the past five years. (Syrian Civil Defense White Helmets via AP)


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