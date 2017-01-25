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Battles escalate between Syria rebels, al-Qaida affiliate

By Sarah El Deeb
Associated Press

Published: January 25, 2017 - 09:59 PM

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