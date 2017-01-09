Belfast power-sharing shaken as top Sinn Fein figure resigns

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RFVCTElOOiBOb3J0aGVybiBJcmVsYW5kJiM4MjE3O3MgcG93ZXItc2hhcmluZyBnb3Zlcm5t
ZW50IHdhcyBwbHVuZ2VkIGludG8gY3Jpc2lzIE1vbmRheSBhcyBpdHMgc2VuaW9yIENhdGhvbGlj
IGxlYWRlciBxdWl0IGluIGEgc2hvd2Rvd24gd2l0aCBoaXMgUHJvdGVzdGFudCBjb2xsZWFndWUg
dGhhdCBjb3VsZCB1bnJhdmVsIGEgY2VudHJhbCBhY2hpZXZlbWVudCBvZiB0aGUgcmVnaW9uJiM4
MjE3O3MgcGVhY2UgYWNjb3JkLjwvcD48cD5EZXB1dHkgRmlyc3QgTWluaXN0ZXIgTWFydGluIE1j
R3Vpbm5lc3MsIHRoZSBmb3JtZXIgSXJpc2ggUmVwdWJsaWNhbiBBcm15IGNvbW1hbmRlciB3aG8g
aGFzIGhlbHBlZCB0byBsZWFkIHRoZSB1bml0eSBnb3Zlcm5tZW50IGZvciBuZWFybHkgYSBkZWNh
ZGUsIHNhaWQgaGUgaW50ZW5kcyB0byB0cmlnZ2VyIGVhcmx5IGVsZWN0aW9ucyBpbiBhIGNoYWxs
ZW5nZSB0byBoaXMgcG93ZXItc2hhcmluZyBwYXJ0bmVyLCBGaXJzdCBNaW5pc3RlciBBcmxlbmUg
Rm9zdGVyIC48L3A+PHA+SW4gYSBjb3B5IG9mIGhpcyByZXNpZ25hdGlvbiBsZXR0ZXIgcHJvdmlk
ZWQgdG8gVGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MsIE1jR3Vpbm5lc3MgYWNjdXNlZCBGb3N0ZXIgb2Yg
aWdub3JpbmcgJiM4MjIwO2EgcHVibGljIG1vb2QgdGhhdCBpcyByaWdodGx5IG91dHJhZ2VkIGF0
IHRoZSBzcXVhbmRlcmluZyBvZiBwdWJsaWMgbW9uZXkgYW5kIGFsbGVnYXRpb25zIG9mIG1pc2Nv
bmR1Y3QgYW5kIGNvcnJ1cHRpb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgZ292ZXJubWVudCwgZm9ybWVk
IHVuZGVyIHRlcm1zIG9mIE5vcnRoZXJuIElyZWxhbmQmIzgyMTc7cyAxOTk4IEdvb2QgRnJpZGF5
IHBlYWNlIGFjY29yZCwgcmVxdWlyZXMgc3VwcG9ydCBmcm9tIHRoZSBJcmlzaCBuYXRpb25hbGlz
dCBTaW5uIEZlaW4gcGFydHkgYW5kIEZvc3RlciYjODIxNztzIERlbW9jcmF0aWMgVW5pb25pc3Rz
LCB3aG8gcmVwcmVzZW50IHRoZSBCcml0aXNoIFByb3Rlc3RhbnQgbWFqb3JpdHkuPC9wPjxwPlRo
ZWlyIHVubGlrZWx5IHBhcnRuZXJzaGlwIGhhcyBiZWVuIGNyZWRpdGVkIHdpdGggZ292ZXJuaW5n
IHRoZSBsb25nLWRpc3B1dGVkIGNvcm5lciBvZiB0aGUgVW5pdGVkIEtpbmdkb20gaW4gcmVsYXRp
dmUgaGFybW9ueSBmb2xsb3dpbmcgdGhlIGZvdXIgZGVjYWRlcyBvZiBibG9vZHNoZWQgdGhhdCBj
bGFpbWVkIDMsNzAwIGxpdmVzLjwvcD48cD5CdXQgdGVuc2lvbnMgYmV0d2VlbiBTaW5uIEZlaW4g
YW5kIHRoZSBEVVAgaGF2ZSBjb21lIGNsb3NlIHRvIGJyZWFraW5nIHBvaW50IHNldmVyYWwgdGlt
ZXMgYmVmb3JlLiBBbmQgSVJBIHNwbGludGVyIGdyb3VwcyBvcHBvc2VkIHRvIHRoZSBvdXRsYXdl
ZCBncm91cCYjODIxNztzIDIwMDUgZGVjaXNpb24gdG8gcmVub3VuY2UgdmlvbGVuY2UgYW5kIGRp
c2FybSBzdGlsbCBwbG90IGd1biBhbmQgYm9tYiBhdHRhY2tzIGluIGhvcGVzIG9mIHJlaWduaXRp
bmcgZGl2aXNpb24gYW5kIGRpc29yZGVyLjwvcD48cD5JbiByZWNlbnQgbW9udGhzLCBNY0d1aW5u
ZXNzIHJlcGVhdGVkbHkgaGFkIGNhbGxlZCBvbiBGb3N0ZXIgdG8gc3RlcCBhc2lkZSB3aGlsZSBs
YXdtYWtlcnMgaW52ZXN0aWdhdGUgaGVyIGFsbGVnZWQgbWlzbWFuYWdlbWVudCBvZiBhIGdvdmVy
bm1lbnQgJiM4MjIwO2dyZWVuIGVuZXJneSYjODIyMTsgcHJvZ3JhbS4gTGF3bWFrZXJzIGVzdGlt
YXRlIHRoZSBwcm9ncmFtIGNvdWxkIGNvc3QgdGF4cGF5ZXJzIG1vcmUgdGhhbiA1MDAgbWlsbGlv
biBwb3VuZHMgKCQ2MDAgbWlsbGlvbikgaW4gaW5lZmZpY2llbnRseSBkaXN0cmlidXRlZCBzdWJz
aWR5IHBheW1lbnRzLjwvcD48cD5Gb3N0ZXIsIHdobyBiZWNhbWUgTm9ydGhlcm4gSXJlbGFuZCYj
ODIxNztzIGZpcnN0IGZlbWFsZSBsZWFkZXIgYSB5ZWFyIGFnbywgaGFzIHJlamVjdGVkIGNhbGxz
IGZyb20gb3RoZXIgcGFydGllcyB0byByZWxpbnF1aXNoIHRoZSBwb3N0IGFuZCBhY2N1c2VkIGhl
ciBjcml0aWNzIG9mIG1pc29neW55LiBCdXQgbWFsZSBhbmQgZmVtYWxlIGxhd21ha2VycyBmcm9t
IHZvdGVkIGZvciBoZXIgdG8gc3RlcCBkb3duIGluIGEgTm9ydGhlcm4gSXJlbGFuZCBBc3NlbWJs
eSBuby1jb25maWRlbmNlIHZvdGUgbGFzdCBtb250aC4gU2hlIHN1cnZpdmVkIHNvbGVseSBiZWNh
dXNlIG9mIGJhY2tpbmcgZnJvbSBoZXIgb3duIHBhcnR5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhhdCBwb3Np
dGlvbiBpcyBub3QgY3JlZGlibGUgb3IgdGVuYWJsZSwmIzgyMjE7IE1jR3Vpbm5lc3Mgc2FpZCBp
biBoaXMgcmVzaWduYXRpb24gbGV0dGVyIGFkZHJlc3NlZCB0byBBc3NlbWJseSBTcGVha2VyIFJv
YmluIE5ld3Rvbi48L3A+PHA+TWNHdWlubmVzcyBzYWlkIFNpbm4gRmVpbiB3b3VsZCByZWZ1c2Ug
dG8gbm9taW5hdGUgYSBzdWNjZXNzb3IgdG8gZmlsbCBoaXMgcG9zaXRpb24gb2YgZGVwdXR5IGZp
cnN0IG1pbmlzdGVyLCB3aGljaCB3aWVsZHMgZXF1YWwgcG93ZXIgdG8gRm9zdGVyJiM4MjE3O3Mg
b3duIGluIGEgc3lzdGVtIGRlc2lnbmVkIHRvIHByb21vdGUgY29uc2Vuc3VzIGFjcm9zcyB0aGUg
Y29tbXVuaXR5IGRpdmlkZS48L3A+PHA+SWYgdGhlIHBvc2l0aW9uIGdvZXMgdW5maWxsZWQsIHRo
ZSAxMDgtbWVtYmVyIEFzc2VtYmx5ICYjODIxMjsgZWxlY3RlZCBiYXJlbHkgZWlnaHQgbW9udGhz
IGFnbyAmIzgyMTI7IHdvdWxkIGJlIGRpc3NvbHZlZCBmb3IgYSBmcmVzaCBiYWxsb3QuIFRoZSBu
ZXh0IGVsZWN0aW9uIG5vcm1hbGx5IHdvdWxkIGhhcHBlbiBpbiBNYXkgMjAyMS48L3A+PHA+QnJp
dGFpbiYjODIxNztzIG1pbmlzdGVyIHJlc3BvbnNpYmxlIGZvciBvdmVyc2VlaW5nIE5vcnRoZXJu
IElyZWxhbmQsIEphbWVzIEJyb2tlbnNoaXJlLCBzYWlkIGhlIHdvdWxkIGJlIG9ibGlnZWQgdG8g
Y2FsbCBhbiBlbGVjdGlvbiBpZiBTaW5uIEZlaW4gZGlkbiYjODIxNzt0IG5vbWluYXRlIGEgc3Vj
Y2Vzc29yIHdpdGhpbiB0aGUgbmV4dCBzZXZlbiBkYXlzLjwvcD48cD5EdXJpbmcgYSBuZXdzIGNv
bmZlcmVuY2UgaW4gaGlzIFN0b3Jtb250IENhc3RsZSBvZmZpY2UsIE1jR3Vpbm5lc3MgZGVuaWVk
IHRoYXQgaGlzIHJlc2lnbmF0aW9uIHdhcyBsaW5rZWQgdG8gaGVhbHRoIHByb2JsZW1zIHRoYXQg
aGF2ZSBjYXVzZWQgaGltIHRvIHNraXAgbWVldGluZ3MgYW5kIGZvcmVpZ24gdHJpcHMuIFNpbm4g
RmVpbiBoYXMgZGVjbGluZWQgdG8gc3BlY2lmeSBNY0d1aW5uZXNzJiM4MjE3OyBhaWxtZW50Ljwv
cD48cD5NY0d1aW5uZXNzLCA2NiwgYXBwZWFyZWQgdG8gaGF2ZSBsb3N0IHdlaWdodCBhbmQgbG9v
a2VkIGRyYXduLiBIZSBzcG9rZSBpbiBhbiB1bnVzdWFsbHkgd2VhaywgYXQgdGltZXMgc2x1cnJp
bmcgdG9uZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO015IGhlYWx0aCBoYXMgYWJzb2x1dGVseSBub3RoaW5nIHRv
IGRvIHdpdGggdGhpcyB3aGF0c29ldmVyLCYjODIyMTsgTWNHdWlubmVzcyBzYWlkLjwvcD48cD5N
Y0d1aW5uZXNzIHNhaWQgcG93ZXItc2hhcmluZyB3b3VsZCBub3QgYmUgZWFzaWx5IHJldml2ZWQu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJZiB0aGUgRFVQIHRoaW5rIGluIHRoZSBhZnRlcm1hdGggb2YgYW4gZWxl
Y3Rpb24gdGhleSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBzdGVwIGJhY2sgaW50byBtaW5pc3RlcmlhbCBw
b3NpdGlvbnMgc2hvcnQgb2YgcmVzb2x2aW5nIHRoZSBjcml0aWNhbCBpc3N1ZXMsJiM4MjIxOyBo
ZSBzYWlkLCAmIzgyMjA7dGhlbiB0aGV5JiM4MjE3O3JlIGxpdmluZyBpbiBhIGZvb2wmIzgyMTc7
cyBwYXJhZGlzZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5Pbmxp
bmU6PC9wPjxwPk5vcnRoZXJuIElyZWxhbmQgQXNzZW1ibHksIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cu
bmlhc3NlbWJseS5nb3YudWsvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cDovL3d3dy5uaWFzc2VtYmx5
Lmdvdi51ay88L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.