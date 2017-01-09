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Belfast power-sharing shaken as top Sinn Fein figure resigns

By Shawn Pogatchnik
Associated Press

Published: January 9, 2017 - 01:13 PM
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FILE- In this Saturday, Feb. 27, 2016 file photo, Sinn Fein's Martin McGuinness speaks to the media at the count centre in Dublin, Ireland. Deputy First Minister Martin McGuinness, the former Irish Republican Army commander who has helped to lead the unity government for nearly a decade, said in his resignation letter on Monday, Jan. 9, 2017, that he intends to trigger early elections in protest against his power-sharing partner, First Minister Arlene Foster. (AP Photo/Peter Morrison, File)


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