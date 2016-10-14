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Bermuda seeks quick recovery from Hurricane Nicole’s damages

By Josh Ball
Associated Press

Published: October 14, 2016 - 07:23 AM | Updated: October 14, 2016 - 07:28 AM
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Downed power lines and trees lay across the lawn of a residence in St. Georges, Bermuda, Thursday, Oct. 13, 2016. Hurricane Nicole roared across Bermuda, pummeling the resort island with winds up to 115 mph that snapped trees and peeled off roofs before the storm spun away into open water. (AP Photo/Mark Tatem)

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