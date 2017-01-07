Blast in Syrian town on Turkish border kills nearly 50

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QkVJUlVUOiBBIGNhciBib21iIHJpcHBlZCB0aHJvdWdoIGEgYnVzeSBjb21tZXJjaWFsIGRp
c3RyaWN0IGluIGEgcmViZWwtaGVsZCBTeXJpYW4gdG93biBhbG9uZyB0aGUgVHVya2lzaCBib3Jk
ZXIgU2F0dXJkYXksIGtpbGxpbmcgbmVhcmx5IDUwIGluIGEgaHVnZSBleHBsb3Npb24gdGhhdCBk
YW1hZ2VkIGJ1aWxkaW5ncyBhbmQgbGVmdCByZXNjdWVycyBzY3JhbWJsaW5nIHRvIGZpbmQgc3Vy
dml2b3JzIGFtaWQgdGhlIHdyZWNrYWdlLCBvcHBvc2l0aW9uIGFjdGl2aXN0cyBzYWlkLjwvcD48
cD5SZXNjdWVycyBhbmQgZG9jdG9ycyBzYWlkIHRoZSBleHBsb3Npb24gd2FzIHNvIGxhcmdlIHRo
ZXJlIHdlcmUgbmVhcmx5IDEwMCB3b3VuZGVkIGFuZCBidXJuZWQuIE92ZXIgNTAgd291bmRlZCB3
ZXJlIHRyYW5zcG9ydGVkIHRvIHRoZSBUdXJraXNoIGJvcmRlciB0b3duIG9mIEtpbGlzIGZvciB0
cmVhdG1lbnQsIGFzIGxvY2FsIGhvc3BpdGFscyBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBjb3BlLjwvcD48cD5U
aGVyZSB3YXMgbm8gaW1tZWRpYXRlIGNsYWltIG9mIHJlc3BvbnNpYmlsaXR5LjwvcD48cD5Mb2Nh
bHMgc2FpZCBhIHJpZ2dlZCB0YW5rZXIgY2F1c2VkIHRoZSBleHBsb3Npb24gYW5kIGJsYW1lZCBJ
c2xhbWljIFN0YXRlIG1pbGl0YW50cywgd2hvIGhhdmUgY2FycmllZCBvdXQgYXR0YWNrcyBpbiB0
aGUgdG93biBiZWZvcmUuIFRoZSBtaWxpdGFudCBncm91cCBoYXMgYmVlbiBpbmNyZWFzaW5nbHkg
cHJlc3NlZCBpbiBTeXJpYSBhbmQgSXJhcSwgYW5kIGhhcyBlc2NhbGF0ZWQgaXRzIGF0dGFja3Mg
YWdhaW5zdCBUdXJrZXkgJiM4MjEyOyB3aGljaCBiYWNrcyBTeXJpYW4gb3Bwb3NpdGlvbiBmaWdo
dGVycyBpbiBhIGNhbXBhaWduIGFnYWluc3QgdGhlIGdyb3VwIGluIG5vcnRoZXJuIFN5cmlhLjwv
cD48cD5BemF6LCBvbmx5IGEgY291cGxlIG9mIG1pbGVzIGZyb20gdGhlIFR1cmtpc2ggYm9yZGVy
LCBpcyBhIGtleSB0b3duIG9uIGEgcm91dGUgdXNlZCBieSBvcHBvc2l0aW9uIGZpZ2h0ZXJzIG1v
dmluZyBiZXR3ZWVuIFN5cmlhIGFuZCBUdXJrZXksIGFuZCBpcyBhIGh1YiBmb3IgYW50aS1nb3Zl
cm5tZW50IGFjdGl2aXN0cyBhcyB3ZWxsIGFzIG1hbnkgZGlzcGxhY2VkIGZyb20gdGhlIHJlY2Vu
dCBmaWdodGluZyBpbiBBbGVwcG8gY2l0eS4gQWN0aXZpc3RzIHNheSBpdHMgcHJlLXdhciBwb3B1
bGF0aW9uIG9mIDMwLDAwMCBoYXMgc3dlbGxlZC48L3A+PHA+SXQgaXMgYWxzbyBzYW5kd2ljaGVk
IGJldHdlZW4gcml2YWwgZ3JvdXBzLCBpbmNsdWRpbmcgS3VyZGlzaCBmaWdodGVycyB0byB0aGUg
d2VzdCBhbmQgVHVya2V5LWJhY2tlZCBvcHBvc2l0aW9uIGdyb3VwcyB0byB0aGUgZWFzdC4gSXNs
YW1pYyBTdGF0ZSBtaWxpdGFudHMsIHdobyBoYXZlIHRyaWVkIHRvIGFkdmFuY2Ugb24gdGhlIGtl
eSBib3JkZXIgdG93biBiZWZvcmUgaGF2ZSBiZWVuIHB1c2hlZCBiYWNrIGZhcnRoZXIgZWFzdCBp
biByZWNlbnQgbW9udGhzIGluIHRoZSBUdXJrZXktYmFja2VkIG9mZmVuc2l2ZS48L3A+PHA+VGhl
IGJvbWIgd2VudCBvZmYgZWFybHkgU2F0dXJkYXkgYWZ0ZXJub29uIG91dHNpZGUgYSBsb2NhbCBj
b3VydGhvdXNlIGFuZCBzZWN1cml0eSBoZWFkcXVhcnRlcnMgb3BlcmF0ZWQgYnkgdGhlIG9wcG9z
aXRpb24gZmlnaHRlcnMgd2hvIGNvbnRyb2wgdGhlIHRvd24sIHJlc2lkZW50IGFuZCBhY3Rpdmlz
dCBTYWlmIEFsbmFqZGkgdG9sZCB0aGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyBmcm9tIEF6YXouPC9wPjxw
PiYjODIyMDtJdCBoaXQgdGhlIGJ1c2llc3QgcGFydCBvZiB0aGUgdG93biwmIzgyMjE7IEFsbmFq
ZGkgc2FpZCwgcmVmZXJyaW5nIHRvIHRoZSBhZG1pbmlzdHJhdGl2ZSBwYXJ0IG9mIHRvd24uPC9w
PjxwPkEgbWVkaWNhbCB3b3JrZXIgc3BlYWtpbmcgdG8gYSBsb2NhbCBtZWRpYSBvdXRmaXQsIGFs
LUppc3IsIHNhaWQgbWFueSBjaGFycmVkIGJvZGllcywgYW5kIGJvZHkgcGFydHMgbWl4ZWQgd2l0
aCBib25lcyBhbmQgbXVkLCB3ZXJlIHBpbGVkIHVwIGluIGxvY2FsIGhvc3BpdGFscy48L3A+PHA+
UmFtaSBBYmR1bHJhaG1hbiwgdGhlIGhlYWQgb2YgdGhlIFN5cmlhbiBPYnNlcnZhdG9yeSBmb3Ig
SHVtYW4gUmlnaHRzIG1vbml0b3JpbmcgZ3JvdXAsIHNhaWQgYXQgbGVhc3QgNDggcGVvcGxlIHdl
cmUga2lsbGVkLCBpbmNsdWRpbmcgMTQgZmlnaHRlcnMgYW5kIGd1YXJkcyB0byB0aGUgbG9jYWwg
Y291cnRob3VzZS4gSGUgc2FpZCB0aGUgZXhwbG9zaW9uIHdhcyBjYXVzZWQgYnkgYSByaWdnZWQg
d2F0ZXIgb3IgZnVlbCB0YW5rZXIsIHdoaWNoIGV4cGxhaW5lZCB0aGUgbGFyZ2UgYmxhc3QgYW5k
IGhpZ2ggZGVhdGggdG9sbC48L3A+PHA+VGhlIGFjdGl2aXN0LW9wZXJhdGVkIGxvY2FsIEF6YXog
TWVkaWEgY2VudGVyIGFuZCBTaGFiaGEgUHJlc3MgcHV0IHRoZSBkZWF0aCB0b2xsIGF0IDYwLCBh
ZGRpbmcgdGhhdCBzZWFyY2ggYW5kIHJlc2N1ZSBvcGVyYXRpb25zIGNvbnRpbnVlZCBmb3IgaG91
cnMgYWZ0ZXIgdGhlIGV4cGxvc2lvbi48L3A+PHA+QWxuYWpkaSBzYWlkIHJlc2N1ZSB3b3JrZXJz
IHdlcmUgc3RpbGwgd29ya2luZyB0byBpZGVudGlmeSBhbmQgcmVtb3ZlIHRoZSBib2RpZXMgZnJv
bSB0aGUgYXJlYSwgc3VnZ2VzdGluZyB0aGF0IHRoZSBkZWF0aCB0b2xsIHdhcyBub3QgZmluYWwu
IEhlIHNhaWQgc29tZSBvZiB0aGUgc2V2ZXJlbHkgd291bmRlZCB3ZXJlIHRyYW5zcG9ydGVkIGFj
cm9zcyB0aGUgYm9yZGVyIGludG8gdGhlIFR1cmtpc2ggdG93biBvZiBLaWxpcyBmb3IgdHJlYXRt
ZW50LjwvcD48cD5UaGUgVHVya2lzaCBzdGF0ZS1ydW4gQW5hZG9sdSBuZXdzIGFnZW5jeSBzYWlk
IDUzIHdvdW5kZWQgU3lyaWFucyB3ZXJlIGJyb3VnaHQgdG8gS2lsaXMmIzgyMTc7IGxvY2FsIGhv
c3BpdGFsIGZvciB0cmVhdG1lbnQsIGluY2x1ZGluZyBmaXZlIGluIGNyaXRpY2FsIGNvbmRpdGlv
biwgdHJhbnNmZXJyZWQgdG8gR2F6aWFudGVwLiBUaGUgYWdlbmN5IHNhaWQgb25lIGxhdGVyIGRp
ZWQuPC9wPjxwPk1lZGlhIGFjdGl2aXN0IEJhaGEgYWwtSGFsYWJpLCBiYXNlZCBpbiBBbGVwcG8g
cHJvdmluY2UgYW5kIHdobyBnYXRoZXJlZCBpbmZvcm1hdGlvbiBmcm9tIEF6YXogcmVzaWRlbnRz
LCBzYWlkIHdpdG5lc3NlcyByZXBvcnRlZCBtYW55IHVuaWRlbnRpZmllZCBib2RpZXMuIEZvb3Rh
Z2Ugc2hhcmVkIG9ubGluZSBzaG93ZWQgYSBsYXJnZSBwbHVtZSBvZiBibGFjayBzbW9rZSByaXNp
bmcgYWJvdmUgdGhlIGNoYW90aWMgc3RyZWV0IHdpdGggdGhlIHNvdW5kIG9mIGd1bmZpcmUgaW4g
dGhlIGJhY2tncm91bmQgYXMgb25sb29rZXJzIGdhdGhlcmVkIGFyb3VuZCB0aGUgc2l0ZS4gSW4g
b25lIGluc3RhbmNlLCBhIGZhdGhlciByYW4gYXdheSBmcm9tIHRoZSBzY2VuZSwgY2Fycnlpbmcg
aGlzIGNoaWxkIHRvIHNhZmV0eS48L3A+PHA+VGhlIGNvdXJ0IGhvdXNlIGFuZCB0aGUgc2VjdXJp
dHkgaGVhZHF1YXJ0ZXJzIHdlcmUgZGFtYWdlZCwgYXMgd2VsbCBhcyB0aGUgUmVkIENyZXNjZW50
IGFuZCBtdW5pY2lwYWxpdHkgb2ZmaWNlcywgYWNjb3JkaW5nIHRvIGFjdGl2aXN0cyBpbiB0aGUg
YXJlYS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.