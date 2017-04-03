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Blast on Russian subway kills 11; 2nd bomb is defused

By Irina Titova and Jim Heintz
Associated Press

Published: April 3, 2017 - 09:02 AM | Updated: April 3, 2017 - 06:40 PM
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In this image taken from video footage, emergency services work outside Sennaya Square metro station in St Petersburg, Russia, Monday, April 3, 2017. At least 10 people were killed Monday in an explosion on the subway in St. Petersburg, Russian news agencies reported. (AP Photo)


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