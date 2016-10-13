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Bob Dylan wins 2016 Nobel Prize in literature

Associated Press

Published: October 13, 2016 - 07:37 AM
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FILE - This July 22, 2012, file photo shows U.S. singer-songwriter Bob Dylan performing onstage at "Les Vieilles Charrues" Festival in Carhaix, western France. Dylan won the 2016 Nobel Prize in literature, announced Thursday, Oct. 13, 2016. (AP Photo/David Vincent, File)


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