Brazilian soccer team’s plane crashes in Colombia; 76 dead

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJTUVERUxMSU4sIENPTE9NQklBOiBBIGNoYXJ0ZXJlZCBwbGFuZSB3aXRoIGEgQnJhemls
aWFuIGZpcnN0IGRpdmlzaW9uIHNvY2NlciB0ZWFtIGNyYXNoZWQgbmVhciBNZWRlbGxpbiB3aGls
ZSBvbiBpdHMgd2F5IHRvIHRoZSBmaW5hbHMgb2YgYSByZWdpb25hbCB0b3VybmFtZW50LCBraWxs
aW5nIDc2IHBlb3BsZSwgQ29sb21iaWFuIG9mZmljaWFscyBzYWlkIFR1ZXNkYXkuIEZpdmUgcGVv
cGxlIHN1cnZpdmVkLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBCcml0aXNoIEFlcm9zcGFjZSAxNDYgc2hvcnQt
aGF1bCBwbGFuZSwgb3BlcmF0ZWQgYnkgYSBjaGFydGVyIGFpcmxpbmUgbmFtZWQgTGFNaWEsIGRl
Y2xhcmVkIGFuIGVtZXJnZW5jeSBhdCAxMCBwLm0uIE1vbmRheSAoMDMwMCBHTVQpIGJlY2F1c2Ug
b2YgYW4gZWxlY3RyaWNhbCBmYWlsdXJlLCBhdmlhdGlvbiBhdXRob3JpdGllcyBzYWlkLjwvcD4N
CjxwPg0KCVRoZSBhaXJjcmFmdCwgd2hpY2ggaGFkIGRlcGFydGVkIGZyb20gU2FudGEgQ3J1eiwg
Qm9saXZpYSwgd2FzIHRyYW5zcG9ydGluZyB0aGUgQ2hhcGVjb2Vuc2Ugc29jY2VyIHRlYW0gdG8g
TWVkZWxsaW7igJlzIEpvc2UgTWFyaWEgQ29yZG92YSBhaXJwb3J0LjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSB0
ZWFtLCBmcm9tIHNvdXRoZXJuIEJyYXppbCBhbmQgd2hpY2ggaGFkIHN0YXJ0ZWQgaXRzIGpvdXJu
ZXkgaW4gU2FvIFBhdWxvLCB3YXMgc2NoZWR1bGVkIHRvIHBsYXkgV2VkbmVzZGF5IGluIHRoZSBm
aXJzdCBvZiBhIHR3by1nYW1lIENvcGEgU3VkYW1lcmljYW5hIGZpbmFsIGFnYWluc3QgQXRsZXRp
Y28gTmFjaW9uYWwgb2YgTWVkZWxsaW4uPC9wPg0KPHA+DQoJSXQgd2FzbuKAmXQgaW1tZWRpYXRl
bHkgY2xlYXIgaWYgdGhlIHRlYW0gc3dpdGNoZWQgcGxhbmVzIGluIEJvbGl2aWEgb3IganVzdCBt
YWRlIGEgc3RvcG92ZXIgd2l0aCB0aGUgc2FtZSBwbGFuZS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxXaGF0IHdh
cyBzdXBwb3NlZCB0byBiZSBhIGNlbGVicmF0aW9uIGhhcyB0dXJuZWQgaW50byBhIHRyYWdlZHks
4oCdIE1lZGVsbGluIE1heW9yIEZlZGVyaWNvIEd1dGllcnJleiBzYWlkIGZyb20gdGhlIHNlYXJj
aCBhbmQgcmVzY3VlIGNvbW1hbmQgY2VudGVyLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBjbHViIHNhaWQgaW4g
YSBicmllZiBzdGF0ZW1lbnQgb24gaXRzIEZhY2Vib29rIHBhZ2UgdGhhdCDigJxtYXkgR29kIGFj
Y29tcGFueSBvdXIgYXRobGV0ZXMsIG9mZmljaWFscywgam91cm5hbGlzdHMgYW5kIG90aGVyIGd1
ZXN0cyB0cmF2ZWxpbmcgd2l0aCBvdXIgZGVsZWdhdGlvbi7igJ08L3A+DQo8cD4NCglCcmF6aWwg
YXMgd2VsbCBhcyBTb3V0aCBBbWVyaWNh4oCZcyBzb2NjZXIgZmVkZXJhdGlvbiBleHRlbmRlZCBp
dHMgY29uZG9sZW5jZXMgdG8gdGhlIGVudGlyZSBDaGFwZWNvZW5zZSBjb21tdW5pdHkgYW5kIHNh
aWQgaXRzIHByZXNpZGVudCwgTHVpcyBEb21pbmd1ZXosIHdhcyBvbiBoaXMgd2F5IHRvIE1lZGVs
bGluLiBBbGwgc29jY2VyIGFjdGl2aXRpZXMgd2VyZSBzdXNwZW5kZWQgdW50aWwgZnVydGhlciBu
b3RpY2UsIHRoZSBvcmdhbml6YXRpb24gc2FpZCBpbiBhIHN0YXRlbWVudC48L3A+DQo8cD4NCglF
bGtpbiBPc3BpbmEsIG1heW9yIG9mIExhIENlamEsIG5lYXIgd2hlcmUgdGhlIGNyYXNoIHRvb2sg
cGxhY2UsIHNhaWQgcmVzY3VlcnMgd29ya2luZyB0aHJvdWdoIHRoZSBuaWdodCBoYWQgYmVlbiBo
ZWFydGVuZWQgYWZ0ZXIgcHVsbGluZyB0aHJlZSBwYXNzZW5nZXJzIGFsaXZlIGZyb20gdGhlIHdy
ZWNrYWdlLjwvcD4NCjxwPg0KCUF1dGhvcml0aWVzIGFuZCByZXNjdWVycyB3ZXJlIGltbWVkaWF0
ZWx5IGFjdGl2YXRlZCBidXQgYW4gYWlyIGZvcmNlIGhlbGljb3B0ZXIgaGFkIHRvIHR1cm4gYmFj
ayBiZWNhdXNlIG9mIGxvdyB2aXNpYmlsaXR5LiBIZWF2eSByYWluZmFsbCBjb21wbGljYXRlZCB0
aGUgbmlnaHR0aW1lIHNlYXJjaCwgYW5kIGF1dGhvcml0aWVzIHVyZ2VkIGpvdXJuYWxpc3RzIHRv
IHN0YXkgb2ZmIHRoZSByb2FkcyBzbyBhbWJ1bGFuY2VzIGFuZCBvdGhlciByZXNjdWVycyBjb3Vs
ZCByZWFjaCB0aGUgc2l0ZS48L3A+DQo8cD4NCglJbWFnZXMgYnJvYWRjYXN0IG9uIGxvY2FsIHRl
bGV2aXNpb24gc2hvd2VkIHRocmVlIG1hbGUgcGFzc2VuZ2VycyBhcnJpdmluZyB0byBhIGxvY2Fs
IGhvc3BpdGFsIGluIGFtYnVsYW5jZXMgb24gc3RyZXRjaGVycyBhbmQgY292ZXJlZCBpbiBibGFu
a2V0cyBjb25uZWN0ZWQgdG8gYW4gSVYuIEFsbCB3ZXJlIGFwcGFyZW50bHkgYWxpdmUgYW5kIG9u
ZSBvZiB0aGVtIHdhcyByZXBvcnRlZGx5IGEgQ2hhcGVjb2Vuc2UgZGVmZW5kZXIgbmFtZWQgQWxh
biBSdXNjaGVsLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBwbGFuZSB3YXMgY2FycnlpbmcgNzIgcGFzc2VuZ2Vy
cyBhbmQgbmluZSBjcmV3IG1lbWJlcnMsIGF2aWF0aW9uIGF1dGhvcml0aWVzIHNhaWQgaW4gYSBz
dGF0ZW1lbnQuIExvY2FsIHJhZGlvIHNhaWQgdGhlIHNhbWUgYWlyY3JhZnQgdHJhbnNwb3J0ZWQg
QXJnZW50aW5h4oCZcyBuYXRpb25hbCBzcXVhZCBmb3IgYSBtYXRjaCBlYXJsaWVyIHRoaXMgbW9u
dGggaW4gQnJhemlsLCBhbmQgcHJldmlvdXNseSBoYWQgdHJhbnNwb3J0ZWQgVmVuZXp1ZWxh4oCZ
cyBuYXRpb25hbCB0ZWFtLjwvcD4NCjxwPg0KCUJyaXRpc2ggQWVyb3NwYWNlLCB3aGljaCBpcyBu
b3cga25vd24gYXMgQkFFIFN5c3RlbXMsIHNheXMgdGhhdCB0aGUgZmlyc3QgMTQ2LW1vZGVsIHBs
YW5lIHRvb2sgb2ZmIGluIDE5ODEgYW5kIHRoYXQganVzdCB1bmRlciA0MDAg4oCUIGluY2x1ZGlu
ZyB0aGUgc3VjY2Vzc29yIEF2cm8gUkog4oCUIHdlcmUgYnVpbHQgaW4gdG90YWwgaW4gdGhlIFUu
Sy4gdGhyb3VnaCAyMDAzLiBJdCBzYXlzIGFyb3VuZCAyMjAgb2YgYXJlIHN0aWxsIGluIHNlcnZp
Y2UgaW4gYSB2YXJpZXR5IG9mIHJvbGVzLCBpbmNsdWRpbmcgYWVyaWFsIGZpcmVmaWdodGluZyBh
bmQgb3Zlcm5pZ2h0IGZyZWlnaHQgc2VydmljZXMuPC9wPg0KPHA+DQoJQSB2aWRlbyBwdWJsaXNo
ZWQgb24gdGhlIHRlYW3igJlzIEZhY2Vib29rIHBhZ2Ugc2hvd2VkIHRoZSB0ZWFtIHJlYWR5aW5n
IGZvciB0aGUgZmxpZ2h0IGVhcmxpZXIgTW9uZGF5IGluIFNhbyBQYXVsb+KAmXMgR3VhcnVsaG9z
IGludGVybmF0aW9uYWwgYWlycG9ydC48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgdGVhbSwgZnJvbSB0aGUgc21h
bGwgY2l0eSBvZiBDaGFwZWNvLCB3YXMgaW4gdGhlIG1pZGRsZSBvZiBhIGZhaXJ5IHRhbGUgc2Vh
c29uLiBJdCBqb2luZWQgQnJhemls4oCZcyBmaXJzdCBkaXZpc2lvbiBpbiAyMDE0IGZvciB0aGUg
Zmlyc3QgdGltZSBzaW5jZSB0aGUgMTk3MHMgYW5kIG1hZGUgaXQgbGFzdCB3ZWVrIHRvIHRoZSBD
b3BhIFN1ZGFtZXJpY2FuYSBmaW5hbHMg4oCUIHRoZSBlcXVpdmFsZW50IG9mIHRoZSBVRUZBIEV1
cm9wYSBMZWFndWUgdG91cm5hbWVudCDigJQgYWZ0ZXIgZGVmZWF0aW5nIHR3byBvZiBBcmdlbnRp
bmHigJlzIGZpZXJjZXN0IHNxdWFkcywgU2FuIExvcmVuem8gYW5kIEluZGVwZW5kaWVudGUsIGFz
IHdlbGwgYXMgQ29sb21iaWHigJlzIEp1bmlvci48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgdGVhbSBpcyBzbyBt
b2Rlc3QgdGhhdCBpdHMgMjIsMDAwLXNlYXQgYXJlbmEgd2FzIHJ1bGVkIGJ5IHRvdXJuYW1lbnQg
b3JnYW5pemVycyB0b28gc21hbGwgdG8gaG9zdCB0aGUgZmluYWwgbWF0Y2gsIHdoaWNoIHdhcyBp
bnN0ZWFkIG1vdmVkIHRvIGEgc3RhZGl1bSAzMDAgbWlsZXMgKDQ4MCBraWxvbWV0ZXJzKSB0byB0
aGUgbm9ydGggaW4gdGhlIGNpdHkgb2YgQ3VyaXRpYmEuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcQ2hhcGVjb2Vu
c2Ugd2FzIHRoZSBiaWdnZXN0IHNvdXJjZSBvZiBoYXBwaW5lc3MgaW4gdGhlIHRvd24s4oCdIHRo
ZSBjbHVi4oCZcyB2aWNlLXByZXNpZGVudCwgSXZhbiBUb3p6bywgdG9sZCBCcmF6aWzigJlzIFNw
b3JUVi4g4oCcTWFueSBpbiB0aGUgdG93biBhcmUgY3J5aW5nLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCeKAlOKA
lOKAlDwvcD4NCjxwPg0KCUpvc2h1YSBHb29kbWFuIHJlcG9ydGVkIGZyb20gQm9nb3RhLiBBc3Nv
Y2lhdGVkIFByZXNzIHdyaXRlciBNYXVyaWNpbyBTYXZhcmVzZSBjb250cmlidXRlZCB0byB0aGlz
IHJlcG9ydCBmcm9tIFJpbyBkZSBKYW5laXJvLjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.