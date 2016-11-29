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Brazilian soccer team’s plane crashes in Colombia; 76 dead

By Luis Benavides and Joshua Goodman
Associated Press

Published: November 29, 2016 - 07:09 AM | Updated: November 29, 2016 - 07:11 AM
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FILE - This is a Nov. 11, 2012 file photo taken at Birmingham Airport in central England of a BAE 146 aircraft similar to the one which has crashed in Colombia Tuesday Nov. 29, 2016. Colombian officials say that a chartered plane carrying a Brazilian first division soccer team has crashed near Medellin while on its way to the finals of a regional tournament. The British Aerospace 146 short-haul plane, was operated by a charter airline named LaMia. (David Jones/PA File via AP)


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