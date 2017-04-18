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Britain’s prime minister to seek early election on June 8

By Jill Lawless
Associated Press

Published: April 18, 2017 - 09:08 AM
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Britain's Prime Minister Theresa May arrives to speak to the media outside her official residence of 10 Downing Street in London, Tuesday April 18, 2017. British Prime Minister Theresa May announced she will seek early election on June 8 (AP Photo/Alastair Grant)

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