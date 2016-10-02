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Brexit

Britain will launch Brexit by April, prime minister says

By Danica Kirka
Associated Press

Published: October 2, 2016 - 08:52 PM

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