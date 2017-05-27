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British Airways outage creates London travel chaos; power issue blamed

By Jill Lawless and Barbara Ortutay
Associated Press

Published: May 27, 2017 - 09:38 PM
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Passengers stand at a British Airways check-in desk after the airport suffered an IT systems failure, at London''s Gatwick Airport, Saturday. British Airways canceled all flights from London's Heathrow and Gatwick airports Saturday as a global IT failure caused severe disruption for travelers on a busy holiday weekend. (Gareth Fuller/PA via AP)


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