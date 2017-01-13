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British ex-spy behind Trump dossier seen as a cool operator

By Danica Kirka  and Paisley Dodds
Associated Press

Published: January 13, 2017 - 07:41 PM

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