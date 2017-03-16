British PM, Scottish leader tussle over independence vote

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TE9ORE9OOiBCcml0aXNoIFByaW1lIE1pbmlzdGVyIFRoZXJlc2EgTWF5IG9uIFRodXJzZGF5
IHJlamVjdGVkIGEgY2FsbCBmb3IgYSByZWZlcmVuZHVtIG9uIFNjb3R0aXNoIGluZGVwZW5kZW5j
ZSBiZWZvcmUgQnJpdGFpbiBsZWF2ZXMgdGhlIEV1cm9wZWFuIFVuaW9uICYjODIxMjsgYSBtb3Zl
IGNvbmRlbW5lZCBhcyBhICYjODIyMDtkZW1vY3JhdGljIG91dHJhZ2UmIzgyMjE7IGJ5IFNjb3Rs
YW5kJiM4MjE3O3MgbmF0aW9uYWxpc3QgbGVhZGVyLjwvcD48cD5NYXkgc2FpZCAmIzgyMjA7bm93
IGlzIG5vdCB0aGUgdGltZSYjODIyMTsgdG8gcmVvcGVuIFNjb3RsYW5kJiM4MjE3O3MgaW5kZXBl
bmRlbmNlIGRlYmF0ZSwgdGhvdWdoIHNoZSBkaWQgbm90IHJ1bGUgb3V0IGEgcmVmZXJlbmR1bSBp
biB0aGUgZnV0dXJlLiBCcml0YWluIGlzIGR1ZSB0byBiZWdpbiB0aGUgdHdvLXllYXIgZXhpdCBw
cm9jZXNzIGZyb20gdGhlIDI4LW5hdGlvbiBFVSBieSB0aGUgZW5kIG9mIHRoaXMgbW9udGguPC9w
PjxwPlRoZSBVbml0ZWQgS2luZ2RvbSBpcyBtYWRlIHVwIG9mIEVuZ2xhbmQsIFNjb3RsYW5kLCBX
YWxlcyBhbmQgTm9ydGhlcm4gSXJlbGFuZC4gVGhlIGNvdW50cnkgYXMgYSB3aG9sZSBkZWNpZGVk
IGluIGEgSnVuZSAyMyByZWZlcmVuZHVtIHRvIGxlYXZlIHRoZSBFVSwgYnV0IGluIHRoYXQgYmFs
bG90IFNjb3RzIHZvdGVkIDYyIHRvIDM4IHBlcmNlbnQgdG8gcmVtYWluLjwvcD48cD5TY290dGlz
aCBGaXJzdCBNaW5pc3RlciBOaWNvbGEgU3R1cmdlb24gYW5ub3VuY2VkIGVhcmxpZXIgdGhpcyB3
ZWVrIHRoYXQgc2hlIHdpbGwgc2VlayBhIHJlZmVyZW5kdW0gb24gU2NvdHRpc2ggaW5kZXBlbmRl
bmNlIHRvIGJlIGhlbGQgYmV0d2VlbiB0aGUgZmFsbCBvZiAyMDE4IGFuZCB0aGUgc3ByaW5nIG9m
IDIwMTksIHNvIFNjb3R0aXNoIHZvdGVycyBjYW4gZGVjaWRlIHdoZXRoZXIgdG8gbGVhdmUgdGhl
IEVVIHdpdGggdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIFVuaXRlZCBLaW5nZG9tIG9yIHRvIGdvIGl0IGFsb25l
LjwvcD48cD5UaGUgQ29uc2VydmF0aXZlLWxlZCBCcml0aXNoIGdvdmVybm1lbnQsIGhvd2V2ZXIs
IG11c3QgYWdyZWUgdG8gYSBsZWdhbGx5IGJpbmRpbmcgcmVmZXJlbmR1bSBhbmQgTWF5IHNhaWQg
JiM4MjIwO25vdyBpcyBub3QgdGhlIHRpbWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7QWxsIG91ciBl
bmVyZ2llcyBzaG91bGQgYmUgZm9jdXNlZCBvbiBvdXIgbmVnb3RpYXRpb25zIHdpdGggdGhlIEV1
cm9wZWFuIFVuaW9uLCYjODIyMTsgTWF5IHNhaWQsIGFkZGluZyB0aGF0IGhvbGRpbmcgYSBTY290
bGFuZCByZWZlcmVuZHVtIHdoaWxlIEVVIGV4aXQgdGFsa3MgYXJlIHN0aWxsIHVuZGVyd2F5IHdv
dWxkICYjODIyMDttYWtlIGl0IG1vcmUgZGlmZmljdWx0IGZvciB1cyB0byBnZXQgdGhlIHJpZ2h0
IGRlYWwgZm9yIFNjb3RsYW5kIGFuZCB0aGUgcmlnaHQgZGVhbCBmb3IgdGhlIFUuSy4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPk1heSYjODIxNztzIHN0YW5jZSBzZXRzIHVwIGEgc2hvd2Rvd24gd2l0aCBTdHVyZ2Vv
biYjODIxNztzIEVkaW5idXJnaC1iYXNlZCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbi4gU3R1cmdlb24gd2lsbCBh
c2sgdGhlIFNjb3R0aXNoIHBhcmxpYW1lbnQgbmV4dCB3ZWVrIHRvIHN0YXJ0IHRoZSBwcm9jZXNz
IG9mIHNlZWtpbmcgYSBuZXcgcmVmZXJlbmR1bS48L3A+PHA+U3R1cmdlb24gc2FpZCBUaHVyc2Rh
eSBpdCB3b3VsZCBiZSBhICYjODIyMDtkZW1vY3JhdGljIG91dHJhZ2UmIzgyMjE7IGZvciB0aGUg
QnJpdGlzaCBnb3Zlcm5tZW50IHRvIHN0b3AgdGhlIHBlb3BsZSBvZiBTY290bGFuZCBmcm9tICYj
ODIyMDtoYXZpbmcgYSBjaG9pY2Ugb3ZlciB0aGVpciBmdXR1cmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgy
MjA7SXQgaXMgZm9yIHRoZSBTY290dGlzaCBwYXJsaWFtZW50ICYjODIxMjsgbm90IERvd25pbmcg
U3RyZWV0ICYjODIxMjsgdG8gZGV0ZXJtaW5lIHRoZSB0aW1pbmcgb2YgYSByZWZlcmVuZHVtLCBh
bmQgdGhlIGRlY2lzaW9uIG9mIHRoZSBTY290dGlzaCBwYXJsaWFtZW50IG11c3QgYmUgcmVzcGVj
dGVkLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuPC9wPjxwPlN0aWxsLCBTdHVyZ2VvbiYjODIxNztzIFNjb3R0
aXNoIE5hdGlvbmFsIFBhcnR5IGRvZXMgbm90IGhvbGQgYW4gb3V0cmlnaHQgbWFqb3JpdHkgaW4g
dGhlIFNjb3R0aXNoIGxlZ2lzbGF0dXJlLiBTY290dGlzaCBDb25zZXJ2YXRpdmUgbGVhZGVyIFJ1
dGggRGF2aWRzb24sIHdob3NlIHBhcnR5IGhhcyB0aGUgc2Vjb25kLWxhcmdlc3QgYmxvYyBvZiBz
ZWF0cywgc2FpZCB0aGUgVG9yaWVzIHdvdWxkIG9wcG9zZSB0aGUgcHVzaCBmb3IgYSBuZXcgaW5k
ZXBlbmRlbmNlIHZvdGUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSByZWplY3QgY29uY2x1c2l2ZWx5IHRoZSB0
aW1ldGFibGUgZm9yIGEgcmVmZXJlbmR1bSBzZXQgb3V0IGJ5IHRoZSBTY290dGlzaCBnb3Zlcm5t
ZW50LCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuPC9wPjxwPkRhdmlkc29uIHNhaWQgdm90aW5nIG9uIGluZGVw
ZW5kZW5jZSB3aXRob3V0IGtub3dpbmcgaG93IEJyaXRhaW4gd2FzIGZhcmluZyBvdXRzaWRlIHRo
ZSBFVSB3b3VsZCBtZWFuIHRoYXQgJiM4MjIwO29uIHRoZSBtb3N0IGltcG9ydGFudCBkZWNpc2lv
biB3ZSBjYW4gbWFrZSwgd2Ugd291bGQgYmUgdm90aW5nIGJsaW5kLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhl
IEJyaXRpc2ggZ292ZXJubWVudCYjODIxNztzIFNjb3RsYW5kIG1pbmlzdGVyLCBEYXZpZCBNdW5k
ZWxsLCBzYWlkIE1heSYjODIxNztzIGFkbWluaXN0cmF0aW9uICYjODIyMDt3aWxsIG5vdCBiZSBl
bnRlcmluZyBpbnRvIGRpc2N1c3Npb25zIG9yIG5lZ290aWF0aW9ucyYjODIyMTsgYWJvdXQgYSBu
ZXcgcmVmZXJlbmR1bSBvbiBTY290dGlzaCBpbmRlcGVuZGVuY2UuPC9wPjxwPkFsc28gVGh1cnNk
YXksIEJyaXRhaW4mIzgyMTc7cyBFVSBleGl0IG1vdmVkIGNsb3NlciB3aGVuIGEgYmlsbCBhdXRo
b3JpemluZyB0aGUgQnJpdGlzaCBnb3Zlcm5tZW50IHRvIGJlZ2luIGRpdm9yY2UgcHJvY2VlZGlu
Z3Mgd2l0aCB0aGUgYmxvYyBiZWNhbWUgbGF3LiBIb3VzZSBvZiBDb21tb25zIFNwZWFrZXIgSm9o
biBCZXJjb3cgYW5ub3VuY2VkIHRoYXQgdGhlIEV1cm9wZWFuIFVuaW9uIChOb3RpZmljYXRpb24g
b2YgV2l0aGRyYXdhbCkgQWN0IGhhZCByZWNlaXZlZCB0aGUgYXNzZW50IG9mIFF1ZWVuIEVsaXph
YmV0aCBJSS48L3A+PHA+VGhlIGJpbGwgd2FzIHBhc3NlZCBNb25kYXkgYnkgUGFybGlhbWVudCBi
dXQgbmVlZGVkIHJveWFsIGFzc2VudCB0byBiZWNvbWUgYSBsYXcuIFN1Y2ggYXNzZW50IGlzIGEg
Zm9ybWFsaXR5ICYjODIxMjsgbm8gbW9uYXJjaCBoYXMgcmVmdXNlZCB0byBzaWduIGEgYmlsbCBm
b3IgbW9yZSB0aGFuIDMwMCB5ZWFycy48L3A+PHA+TWF5IGlzIG5vdyBmcmVlIHRvIGludm9rZSBB
cnRpY2xlIDUwIG9mIHRoZSBFVSYjODIxNztzIGtleSB0cmVhdHksIHRyaWdnZXJpbmcgdHdvIHll
YXJzIG9mIGV4aXQgbmVnb3RpYXRpb25zLjwvcD48cD5TaGUgc2F5cyBzaGUgd2lsbCBkbyB0aGF0
IGJ5IE1hcmNoIDMxLCBjYWxsaW5nIGl0IGEgJiM4MjIwO2RlY2lzaXZlIG1vbWVudCYjODIyMTsg
Zm9yIEJyaXRhaW4uIFRoZSBwcmltZSBtaW5pc3RlciYjODIxNztzIG9mZmljZSBoYXMgaW5kaWNh
dGVkIG5vdGlmaWNhdGlvbiB3aWxsIGNvbWUgaW4gdGhlIGxhc3Qgd2VlayBvZiB0aGUgbW9udGgu
PC9wPjxwPlVuZGVyIHRoZSB0ZXJtcyBvZiB0aGUgRVUgdHJlYXR5LCBCcml0YWluIHdpbGwgbm8g
bG9uZ2VyIGJlIGEgbWVtYmVyIG9mIHRoZSBibG9jIHR3byB5ZWFycyBhZnRlciBNYXkgaXNzdWVz
IHRoZSBub3RpZmljYXRpb24uIFRoZSBCcml0aXNoIGdvdmVybm1lbnQgaG9wZXMgdG8gc2VhbCBh
IG5ldyBmcmVlLXRyYWRlIGRlYWwgYmV0d2VlbiB0aGUgVS5LLiBhbmQgdGhlIGJsb2MgaW4gdGhh
dCB0aW1lLjwvcD48cD5CdXQgRVUgbmVnb3RpYXRvcnMgd2FybiBpdCBjb3VsZCB0YWtlIHR3byB5
ZWFycyBqdXN0IHRvIHNldHRsZSB0aGUgZGl2b3JjZSB0ZXJtcywgYW5kIGFncmVlaW5nIG9uIGEg
bmV3IHJlbGF0aW9uc2hpcCBmb3IgdGhlIFUuSy4gYW5kIHRoZSBFVSBjb3VsZCB0YWtlIHllYXJz
IGxvbmdlci48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.