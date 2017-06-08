Britons cast ballots in election marred by terror attacks

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TE9ORE9OOiBCcml0YWluIHZvdGVkIFRodXJzZGF5IGluIGFuIGVsZWN0aW9uIHRoYXQgc3Rh
cnRlZCBvdXQgYXMgYW4gYXR0ZW1wdCBieSBQcmltZSBNaW5pc3RlciBUaGVyZXNhIE1heSB0byBp
bmNyZWFzZSBoZXIgcGFydHkmIzgyMTc7cyBtYWpvcml0eSBpbiBQYXJsaWFtZW50IGFoZWFkIG9m
IEJyZXhpdCBuZWdvdGlhdGlvbnMgYnV0IHdhcyB1cGVuZGVkIGJ5IHRlcnJvciBhdHRhY2tzIGlu
IE1hbmNoZXN0ZXIgYW5kIExvbmRvbiBkdXJpbmcgdGhlIGNhbXBhaWduJiM4MjE3O3MgY2xvc2lu
ZyBkYXlzLjwvcD48cD5Wb3RlcnMgYXJlIGNob29zaW5nIGFsbCA2NTAgbWVtYmVycyBvZiB0aGUg
SG91c2Ugb2YgQ29tbW9ucyBhZnRlciBNYXkgY2FsbGVkIHRoZSBlbGVjdGlvbiB0aHJlZSB5ZWFy
cyBhaGVhZCBvZiBzY2hlZHVsZSBhdCBhIHRpbWUgd2hlbiBoZXIgcGFydHkgd2FzIHdlbGwgYWhl
YWQgaW4gdGhlIHBvbGxzLiBCdXQgdGhlIGF0dGFja3MgaGF2ZSBmb3JjZWQgaGVyIHRvIGRlZmVu
ZCB0aGUgZ292ZXJubWVudCYjODIxNztzIHJlY29yZCBvbiB0ZXJyb3Jpc20sIGFuZCB0aGlzIHdl
ZWsgc2hlIHByb21pc2VkIHRoYXQgaWYgc2hlIHdpbnMgc2hlIHdpbGwgY3JhY2sgZG93biBvbiBl
eHRyZW1pc20gJiM4MjEyOyBldmVuIGF0IHRoZSBleHBlbnNlIG9mIGh1bWFuIHJpZ2h0cy48L3A+
PHA+UmFjaGVsIFNoZWFyZCwgd2hvIHdhcyBjYXN0aW5nIGhlciB2b3RlIG5lYXIgdGhlIHNpdGUg
b2YgU2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBhdHRhY2sgaW4gTG9uZG9uLCBzYWlkIHRoZSBlbGVjdGlvbiBo
YWQgbm90IGdvbmUgYXMgZXhwZWN0ZWQgJiM4MjEyOyBhbmQgdGhhdCBpdCBjZXJ0YWlubHkgd2Fz
biYjODIxNzt0IGFib3V0IEJyZXhpdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsg
dGhhdCYjODIxNztzIGluIHRoZSBoZWFydHMgYW5kIG1pbmRzIG9mIExvbmRvbmVycyBhdCB0aGUg
bWludXRlLCAobm90KSBuZWFybHkgYXMgbXVjaCBhcyBzZWN1cml0eSBpcywmIzgyMjE7IHNhaWQg
U2hlYXJkLCAyMi4gJiM4MjIwO0l0IHdhcyB2ZXJ5IHNjYXJ5IG9uIFNhdHVyZGF5LiYjODIyMTs8
L3A+PHA+RWlnaHQgcGVvcGxlIHdlcmUga2lsbGVkIFNhdHVyZGF5IG5lYXIgTG9uZG9uIEJyaWRn
ZSB3aGVuIHRocmVlIG1lbiBkcm92ZSBhIHZhbiBpbnRvIHBlZGVzdHJpYW5zIHRoZW4gcmFuZG9t
bHkgc3RhYmJlZCByZXZlbGVycyBpbiBhbiBhcmVhIGZpbGxlZCB3aXRoIGJhcnMgYW5kIHJlc3Rh
dXJhbnRzLiBUd28gd2Vla3MgZWFybGllciwgYSBzdWljaWRlIGJvbWJlciBraWxsZWQgMjIgcGVv
cGxlIGFzIHRoZXkgd2VyZSBsZWF2aW5nIGEgY29uY2VydCBpbiBNYW5jaGVzdGVyLCBhbmQgZml2
ZSBwZW9wbGUgZGllZCBkdXJpbmcgYXQgYXR0YWNrIG5lYXIgUGFybGlhbWVudCBvbiBNYXJjaCAy
Mi48L3A+PHA+VGhlIGF0dGFja3MgaGF2ZSBsZWZ0IEJyaXRhaW4gb24gaGlnaCBhbGVydC4gVGhl
IG9mZmljaWFsIHRocmVhdCBsZXZlbCBpcyAmIzgyMjA7c2V2ZXJlLCYjODIyMTsgdGhlIHNlY29u
ZC1oaWdoZXN0IHJhdGluZywgaW5kaWNhdGluZyBhbiBhdHRhY2sgaXMgJiM4MjIwO2hpZ2hseSBs
aWtlbHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XaGVuIE1heSBjYWxsZWQgdGhlIGVsZWN0aW9uIHNldmVuIHdl
ZWtzIGFnbywgc2hlIHdhcyBzZWVraW5nIHRvIGNhcGl0YWxpemUgb24gb3BpbmlvbiBwb2xscyBz
aG93aW5nIHRoYXQgaGVyIENvbnNlcnZhdGl2ZXMgaGFkIGEgd2lkZSBsZWFkIG92ZXIgdGhlIG9w
cG9zaXRpb24gTGFib3VyIFBhcnR5LiBTaGUgYmVjYW1lIHByaW1lIG1pbmlzdGVyIHRocm91Z2gg
YSBDb25zZXJ2YXRpdmUgUGFydHkgbGVhZGVyc2hpcCBjb250ZXN0IHdoZW4gaGVyIHByZWRlY2Vz
c29yLCBEYXZpZCBDYW1lcm9uLCByZXNpZ25lZCBhZnRlciB2b3RlcnMgYmFja2VkIGxlYXZpbmcg
dGhlIEVVLiBUaGUgdGltZSBzZWVtZWQgcmlnaHQgdG8gc2VlayBoZXIgb3duIG1hbmRhdGUgZnJv
bSB0aGUgQnJpdGlzaCBwZW9wbGUuPC9wPjxwPlNoZSB3ZW50IGludG8gdGhlIGVsZWN0aW9uIHVu
dGVzdGVkIGluIGEgbmF0aW9uYWwgY2FtcGFpZ24sIGJ1dCB3aXRoIGEgcmVwdXRhdGlvbiBmb3Ig
cXVpZXQgY29tcGV0ZW5jZS4gTWF5JiM4MjE3O3MgbWFudHJhIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIGNhbXBh
aWduIHdhcyB0aGF0IHNoZSB3YXMgdGhlIHBlcnNvbiB0byBwcm92aWRlICYjODIyMDtzdHJvbmcg
YW5kIHN0YWJsZSYjODIyMTsgbGVhZGVyc2hpcC48L3A+PHA+QnV0IHRoZSBjYW1wYWlnbiBkaWQg
bm90IGdvIHRvIHBsYW4uPC9wPjxwPk1heSB3YXMgY3JpdGljaXplZCBmb3IgYSBsYWNrbHVzdGVy
IGNhbXBhaWduIGFuZCBmb3IgYSBwbGFuIHRvIGZvcmNlIGVsZGVybHkgcGVvcGxlIHRvIHBheSBt
b3JlIGZvciB0aGVpciBjYXJlLCBhIHByb3Bvc2FsIGhlciBvcHBvbmVudHMgZHViYmVkIHRoZSAm
IzgyMjA7ZGVtZW50aWEgdGF4LiYjODIyMTsgQXMgdGhlIHBvbGxzIHN1Z2dlc3RlZCBhIHRpZ2h0
ZW5pbmcgcmFjZSwgcG9sbHN0ZXJzIHNwb2tlIGxlc3Mgb2Z0ZW4gb2YgYSBsYW5kc2xpZGUgYW5k
IHJhaXNlZCB0aGUgcG9zc2liaWxpdHkgdGhhdCBNYXkmIzgyMTc7cyBtYWpvcml0eSB3b3VsZCBi
ZSBlcm9kZWQuPC9wPjxwPkFmdGVyIHRoZSB0ZXJyb3IgYXR0YWNrcyBpbiBNYW5jaGVzdGVyIGFu
ZCBMb25kb24sIHdoaWNoIHR3aWNlIGZvcmNlZCB0aGUgc3VzcGVuc2lvbiBvZiBjYW1wYWlnbmlu
Zywgc2VjdXJpdHkgYmVjYW1lIHRoZSBmb2N1cyBvZiB0aGUgZGViYXRlLiBNYXkgc2FpZCB0aGlz
IHdlZWsgdGhhdCBzaGUgd291bGQgY29uc2lkZXIgcmV3cml0aW5nIGh1bWFuIHJpZ2h0cyBsZWdp
c2xhdGlvbiBpZiBpdCBnZXRzIGluIHRoZSB3YXkgb2YgdGFja2xpbmcgZXh0cmVtaXNtLjwvcD48
cD5CdXQgaW4gaGVyIGZpbmFsIG1lc3NhZ2UgdG8gdm90ZXJzLCBNYXkgdHJpZWQgdG8gcHV0IHRo
ZSBmb2N1cyBiYWNrIG9uIEJyZXhpdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgY2FuIG9ubHkgYnVpbGQgdGhh
dCBiZXR0ZXIgY291bnRyeSBhbmQgZ2V0IHRoZSByaWdodCBkZWFsIGluIEJydXNzZWxzIHdpdGgg
dGhlIHN1cHBvcnQgb2YgdGhlIEJyaXRpc2ggcGVvcGxlLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuICYjODIy
MDtTbyB3aG9ldmVyIHlvdSBoYXZlIHZvdGVkIGZvciBpbiB0aGUgcGFzdCwgaWYgdGhhdCBpcyB0
aGUgZnV0dXJlIHlvdSB3YW50IHRoZW4gdm90ZSBDb25zZXJ2YXRpdmUgdG9kYXkgYW5kIHdlIGNh
biBhbGwgZ28gZm9yd2FyZCB0b2dldGhlci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkxhYm91ciBQYXJ0eSBsZWFk
ZXIgSmVyZW15IENvcmJ5biwgd2hvIGJ1aWx0IGhpcyByZXB1dGF0aW9uIGFzIGEgbGVmdC13aW5n
IGFjdGl2aXN0LCBmb2N1c2VkIGhpcyBjYW1wYWlnbiBvbiBlbmRpbmcgdGhlIHllYXJzIG9mIGF1
c3Rlcml0eSB0aGF0IGhhdmUgZm9sbG93ZWQgdGhlIGdsb2JhbCBmaW5hbmNpYWwgY3Jpc2lzLiBI
ZSBjYWxsZWQgZm9yIGluY3JlYXNlZCBzcGVuZGluZyBvbiB0aGUgTmF0aW9uYWwgSGVhbHRoIFNl
cnZpY2UsIHNjaG9vbHMgYW5kIHBvbGljZSwgYXMgd2VsbCBhcyB0aGUgbmF0aW9uYWxpemF0aW9u
IG9mIHJhaWxyb2FkcyBhbmQgd2F0ZXIgdXRpbGl0aWVzLjwvcD48cD5BZnRlciB0aGUgdGVycm9y
IGF0dGFja3MsIENvcmJ5biBzdWdnZXN0ZWQgdGhlIENvbnNlcnZhdGl2ZXMgaGFkIHVuZGVybWlu
ZWQgQnJpdGFpbiYjODIxNztzIHNlY3VyaXR5IGJ5IGN1dHRpbmcgdGhlIG51bWJlciBvZiBwb2xp
Y2Ugb24gdGhlIHN0cmVldHMuPC9wPjxwPlRoZSBMYWJvdXIgbGVhZGVyIGNsb3NlZCBvdXQgaGlz
IGNhbXBhaWduIGJ5IHRlbGxpbmcgYSByYWxseSBoZSBoYWQgcmVzaGFwZWQgQnJpdGlzaCBwb2xp
dGljcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0FzIHdlIHByZXBhcmUgZm9yIGdvdmVybm1lbnQsIHdlIGhhdmUg
YWxyZWFkeSBjaGFuZ2VkIHRoZSBkZWJhdGUgYW5kIGdpdmVuIHBlb3BsZSBob3BlLCYjODIyMTsg
aGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0hvcGUgdGhhdCBpdCBkb2VzbiYjODIxNzt0IGhhdmUgdG8gYmUgbGlr
ZSB0aGlzOyB0aGF0IGluZXF1YWxpdHkgY2FuIGJlIHRhY2tsZWQ7IHRoYXQgYXVzdGVyaXR5IGNh
biBiZSBlbmRlZDsgdGhhdCB5b3UgY2FuIHN0YW5kIHVwIHRvIHRoZSBlbGl0ZXMgYW5kIHRoZSBj
eW5pY3MuIFRoaXMgaXMgdGhlIG5ldyBjZW50ZXIgZ3JvdW5kLiYjODIyMTs8L3A+PHA+V2hpbGUg
dGhlIGdhcCBiZXR3ZWVuIHRoZSB0d28gcGFydGllcyBoYXMgbmFycm93ZWQsIHZpcnR1YWxseSBh
bGwgcG9sbHMgc3VnZ2VzdCB0aGUgQ29uc2VydmF0aXZlcyB3aWxsIHJldGFpbiBjb250cm9sIG9m
IFBhcmxpYW1lbnQuIEEgaGlnaCB0dXJub3V0IGlzIHNlZW4gYXMgTGFib3VyJiM4MjE3O3MgYmVz
dCBob3BlIG9mIGVyb2RpbmcgdGhlIENvbnNlcnZhdGl2ZSBtYWpvcml0eS48L3A+PHA+VGhlIENv
bnNlcnZhdGl2ZXMgaGVsZCAzMzAgc2VhdHMgaW4gdGhlIGxhc3QgUGFybGlhbWVudCwgY29tcGFy
ZWQgd2l0aCAyMjAgZm9yIExhYm91ciwgNTQgZm9yIHRoZSBTY290dGlzaCBOYXRpb25hbCBQYXJ0
eSBhbmQgbmluZSBmb3IgdGhlIExpYmVyYWwgRGVtb2NyYXRzLjwvcD48cD5SYWluIGlzIGZvcmVj
YXN0IHRocm91Z2ggbXVjaCBvZiB0aGUgY291bnRyeSwgYnV0IGl0IGlzIHVubGlrZWx5IHRvIGJl
IHNldmVyZS4gVHVybm91dCBpcyBub3QgZXhwZWN0ZWQgdG8gYmUgYWZmZWN0ZWQuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtXZSBsaXZlIGluIGEgY291bnRyeSB3aGVyZSBhIGJpdCBvZiBkcml6emxlIGlzIGNvbW1v
bnBsYWNlLCYjODIyMTsgc2FpZCBKb2huIEN1cnRpY2UsIGFuIGVsZWN0aW9uIGV4cGVydCBhdCBT
dHJhdGhjbHlkZSBVbml2ZXJzaXR5LjwvcD48cD5Qb2xscyBhcmUgb3BlbiBmcm9tIDcgYS5tLiB0
byAxMCBwLm0uICgwNjAwR01UIHRvIDIxMDBHTVQpLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIx
Mjs8L3A+PHA+S2V2aW4gU2NvdHQgY29udHJpYnV0ZWQgdG8gdGhpcyBzdG9yeS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.