Bus plunges into India river, 15 killed and 8 missing

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TkVXIERFTEhJOiBBIGJ1cyBwbHVuZ2VkIG5lYXJseSAzODAgZmVldCAoMTUwIG1ldGVycykg
aW50byBhIHJpdmVyIGluIG1vdW50YWlub3VzIG5vcnRoZXJuIEluZGlhIG9uIFR1ZXNkYXksIGtp
bGxpbmcgYXQgbGVhc3QgMTUgSGluZHUgcGlsZ3JpbXMgYW5kIGluanVyaW5nIGFub3RoZXIgc2V2
ZW4gcGVvcGxlLCBwb2xpY2Ugc2FpZC48L3A+PHA+UmVzY3VlcnMgcmVjb3ZlcmVkIDE1IGJvZGll
cyBhbmQgYXJlIHNlYXJjaGluZyBmb3IgYW5vdGhlciBlaWdodCBwZW9wbGUsIHNhaWQgUG9saWNl
IG9mZmljZXIgTmFuZCBMYWwuIFNldmVuIHBlb3BsZSB3aXRoIGluanVyaWVzIHdlcmUgaG9zcGl0
YWxpemVkLjwvcD48cD5UaGUgY2F1c2Ugb2YgdGhlIGFjY2lkZW50IGluIFV0dGFyYWtoYW5kIHN0
YXRlIHdhcyBub3QgaW1tZWRpYXRlbHkga25vd24uIFRoZSBhcmVhIGlzIG5lYXJseSA0MDAga2ls
b21ldGVycyAoMjUwIG1pbGVzKSBub3J0aGVhc3Qgb2YgTmV3IERlbGhpLjwvcD48cD5VdHRhcmFr
aGFuZCBzdGF0ZSBpcyBhIHBvcHVsYXIgc3VtbWVyIHZhY2F0aW9uIGRlc3RpbmF0aW9uIGZvciB0
b3VyaXN0cyBzZWVraW5nIHRvIGVzY2FwZSB0aGUgdG9ycmlkIGhlYXQgb2YgSW5kaWEmIzgyMTc7
cyBwbGFpbnMuIEl0IGlzIGFsc28gYSByZWxpZ2lvdXMgcGlsZ3JpbWFnZSBzaXRlIHdpdGggZm91
ciB0ZW1wbGUgdG93bnMgaW4gdGhlIEdhcmh3YWwgSGltYWxheWFuIHJhbmdlLjwvcD48cD5Nb3Jl
IHRoYW4gMTEwLDAwMCBwZW9wbGUgYXJlIGtpbGxlZCBhbm51YWxseSBvbiBJbmRpYSYjODIxNztz
IHJvYWRzLiBNb3N0IGNyYXNoZXMgYXJlIGF0dHJpYnV0ZWQgdG8gcmVja2xlc3MgZHJpdmluZywg
cG9vcmx5IG1haW50YWluZWQgcm9hZHMgYW5kIGFnaW5nIHZlaGljbGVzLjwvcD48cD4mIzgyMTI7
JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+VGhpcyBzdG9yeSBjb3JyZWN0cyB0aGF0IHRoZSBidXMgZmVs
bCBpbnRvIGEgcml2ZXIsIG5vdCBhIGdvcmdlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.