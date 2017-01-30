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Canada mosque shooting suspect charged with 6 counts of murder, was known for far-right views

By Tracey Lindeman  and Rob Gillies
Associated Press

Published: January 30, 2017 - 09:23 AM
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Police survey the scene after a deadly shooting at a mosque in Quebec City, Canada, Sunday, Jan. 29, 2017. Quebec Premier Philippe Couillard termed the act "barbaric violence" and expressed solidarity with victims' families. (Francis Vachon/The Canadian Press via AP)


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