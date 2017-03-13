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Car bomb blast kills 6 near hotel in Somalia’s capital

By Abdi Guled
Associated Press

Published: March 13, 2017 - 09:50 AM
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Rescuers carry away a man who was wounded in a car bomb attack in Mogadishu, Somalia Monday, March 13, 2017. A suicide car bomber detonated near the Weheliye hotel in the capital Monday morning, killing a number of people on the busy Maka Almukarramah road, police said. (AP Photo/Farah Abdi Warsameh)


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