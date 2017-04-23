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French elections

Centrist Macron vs. far-right Le Pen in fight to lead France

By John Leicester  and Lori Hinnant
Associated Press

Published: April 23, 2017 - 03:45 PM
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Centrist candidate Emmanuel Macron waves supporters after casting his vote in the first round of the French presidential election, in le Touquet, northern France, Sunday. (AP Photo/Christophe Ena)


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