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Champs-Elysees gunman had note defending Islamic State

By Lori Hinnant and John Leicester
Associated Press

Published: April 21, 2017 - 01:44 PM
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Police seal off the Champs Elysees avenue in Paris, France, after a fatal shooting in which a police officer was killed along with an attacker, Thursday, April 20, 2017. An attacker with an automatic weapon opened fire on police on Paris' iconic Champs-Elysees Thursday night, killing one officer and seriously wounding two others before police shot and killed him. (AP Photo/Thibault Camus)


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