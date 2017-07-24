All CATEGORIES
☰ Menu

Charlie Gard parents drop legal fight, agree to let him die

By Caroline Spiezio, Jill Lawless And Danica Kirka
Associated Press

Published: July 24, 2017 - 10:04 AM | Updated: July 24, 2017 - 01:51 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

The parents of critically ill baby Charlie Gard, Connie Yates and Chris Gard, arrive at the High Court in London, Monday, July 24, 2017. The parents of the 11-month old, who has a rare genetic condition and brain damage, are returning to court for the latest stage in their effort to seek permission to take the child to the United States for medical treatment. (AP Photo/Matt Dunham)


MORE IN NEWS

ohcincy25cut_02 John Minchillo - AP
Charges dropped in Ohio police shooting of unarmed black man - 10:03 PM

CINCINNATI: A judge on Monday dismissed the charges against a white police officer who fatally shot an unarmed black motorist during a traffic stop, after a county prosecutor declined to pursue a third murder trial in the case.

Akron Municipal Court is latest in county to streamline record-keeping - 10:03 PM
ohinmate25cut
Report: Convicted killer’s inmate slaying on bus preventable - 10:02 PM
City lays financial foundation for $12 million road project - 10:04 PM
hist24web
Local history: Boys only?!? Girl pleaded to race in Soap Box Derby in 1937
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next