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Syria

Chemical attack kills 22 members of a single family in Syria

By Sarah El Deeb
Associated Press

Published: April 5, 2017 - 10:08 PM
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In this picture taken on Tuesday SAbdul-Hamid Alyousef, 29, holds his twin babies who were killed during a suspected chemical weapons attack, in Khan Sheikhoun in the northern province of Idlib, Syria. Alyousef also lost his wife, two brothers, nephews and many other family members in the attack that claimed scores of his relatives. The death toll from a suspected chemical attack on a northern Syrian town rose to 72 on Wednesday as activists and rescue workers found more terrified survivors hiding in shelters near the site of the harrowing assault, one of the deadliest in Syria's civil war. (Alaa Alyousef via AP)


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