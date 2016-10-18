Chibok leader: 100-plus girls unwilling to leave Boko Haram

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QUJVSkEsIE5pZ2VyaWE6IE5pZ2VyaWEmIzgyMTc7cyBnb3Zlcm5tZW50IGlzIG5lZ290aWF0
aW5nIHRoZSByZWxlYXNlIG9mIGFub3RoZXIgODMgb2YgdGhlIENoaWJvayBzY2hvb2xnaXJscyB0
YWtlbiBpbiBhIG1hc3MgYWJkdWN0aW9uIDImIzE4OTsgeWVhcnMgYWdvLCBidXQgbW9yZSB0aGFu
IDEwMCBvdGhlcnMgYXBwZWFyIHVud2lsbGluZyB0byBsZWF2ZSB0aGVpciBCb2tvIEhhcmFtIElz
bGFtaWMgZXh0cmVtaXN0IGNhcHRvcnMsIGEgY29tbXVuaXR5IGxlYWRlciBzYWlkIFR1ZXNkYXku
PC9wPjxwPlRoZSB1bndpbGxpbmcgZ2lybHMgbWF5IGhhdmUgYmVlbiByYWRpY2FsaXplZCBieSBC
b2tvIEhhcmFtIG9yIGFyZSBhc2hhbWVkIHRvIHJldHVybiBob21lIGJlY2F1c2UgdGhleSB3ZXJl
IGZvcmNlZCB0byBtYXJyeSBleHRyZW1pc3RzIGFuZCBoYXZlIGJhYmllcywgY2hhaXJtYW4gUG9n
dSBCaXRydXMgb2YgdGhlIENoaWJvayBEZXZlbG9wbWVudCBBc3NvY2lhdGlvbiB0b2xkIHRoZSBB
c3NvY2lhdGVkIFByZXNzIGluIGEgdGVsZXBob25lIGludGVydmlldy48L3A+PHA+Qml0cnVzIHNh
aWQgdGhlIDIxIENoaWJvayBnaXJscyBmcmVlZCBsYXN0IHdlZWsgaW4gdGhlIGZpcnN0IG5lZ290
aWF0ZWQgcmVsZWFzZSBiZXR3ZWVuIE5pZ2VyaWEmIzgyMTc7cyBnb3Zlcm5tZW50IGFuZCBCb2tv
IEhhcmFtIHNob3VsZCBiZSBlZHVjYXRlZCBhYnJvYWQgYmVjYXVzZSB0aGV5IHdpbGwgcHJvYmFi
bHkgZmFjZSBzdGlnbWEgaW4gTmlnZXJpYS48L3A+PHA+VGhlIGdpcmxzIGFuZCB0aGVpciBwYXJl
bnRzIHdlcmUgcmV1bml0ZWQgU3VuZGF5IGFuZCBhcmUgZXhwZWN0ZWQgdG8gbWVldCB3aXRoIE5p
Z2VyaWEmIzgyMTc7cyBQcmVzaWRlbnQgTXVoYW1tYWR1IEJ1aGFyaSBvbiBUdWVzZGF5IG9yIFdl
ZG5lc2RheSwgQml0cnVzIHNhaWQuIEJ1aGFyaSBmbGV3IHRvIEdlcm1hbnkgb24gYW4gb2ZmaWNp
YWwgdmlzaXQgdGhlIGRheSBvZiB0aGUgZ2lybHMmIzgyMTc7IHJlbGVhc2UuPC9wPjxwPkJ1aGFy
aSBzYWlkIE1vbmRheSB0aGF0IGhpcyBnb3Zlcm5tZW50IGlzIHByZXBhcmVkIHRvIHRhbGsgd2l0
aCBCb2tvIEhhcmFtIGFzIGxvbmcgYXMgdGhlIGV4dHJlbWlzdHMgYWdyZWUgdG8gaW52b2x2ZSBv
cmdhbml6YXRpb25zIGxpa2UgdGhlIEludGVybmF0aW9uYWwgQ29tbWl0dGVlIG9mIHRoZSBSZWQg
Q3Jvc3MsIHdoaWNoIHdhcyBhbiBpbnRlcm1lZGlhcnkgaW4gbGFzdCB3ZWVrJiM4MjE3O3MgcmVs
ZWFzZS48L3A+PHA+U29tZSAyNzYgc2Nob29sZ2lybHMgd2VyZSBraWRuYXBwZWQgZnJvbSBhIHNj
aG9vbCBpbiBub3J0aGVhc3Rlcm4gQ2hpYm9rIGluIEFwcmlsIDIwMTQuIERvemVucyBlc2NhcGVk
IGVhcmx5IG9uIGFuZCBhdCBsZWFzdCBoYWxmIGEgZG96ZW4gaGF2ZSBkaWVkIGluIGNhcHRpdml0
eSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBuZXdseSBmcmVlZCBnaXJscywgQml0cnVzIHNhaWQuPC9wPjxw
PkFsbCB0aG9zZSB3aG8gZXNjYXBlZCBvbiB0aGVpciBvd24gaGF2ZSBsZWZ0IENoaWJvayBiZWNh
dXNlLCBldmVuIHRob3VnaCB0aGV5IHdlcmUgaGVsZCBvbmx5IGEgZmV3IGhvdXJzLCB0aGV5IHdl
cmUgbGFiZWxsZWQgJiM4MjIwO0Jva28gSGFyYW0gd2l2ZXMmIzgyMjE7IGFuZCB0YXVudGVkLCBo
ZSBzYWlkLiBBdCBsZWFzdCAyMCBvZiB0aGUgZ2lybHMgYXJlIGJlaW5nIGVkdWNhdGVkIGluIHRo
ZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2Ugd291bGQgcHJlZmVyIHRoYXQgdGhleSBh
cmUgdGFrZW4gYXdheSBmcm9tIHRoZSBjb21tdW5pdHkgYW5kIHRoaXMgY291bnRyeSBiZWNhdXNl
IHRoZSBzdGlnbWF0aXphdGlvbiBpcyBnb2luZyB0byBhZmZlY3QgdGhlbSBmb3IgdGhlIHJlc3Qg
b2YgdGhlaXIgbGl2ZXMsJiM4MjIxOyBCaXRydXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO0V2ZW4gc29tZW9uZSBi
ZWxpZXZlZCB0byBoYXZlIGJlZW4gYWJ1c2VkIGJ5IEJva28gSGFyYW0gd291bGQgYmUgc2VlbiBp
biBhIGJhZCBsaWdodC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFsbCBOaWdlcmlhbiBpbnN0aXR1dGlvbnMgYW5k
IHRoZSBmcmVlZCBnaXJscyYjODIxNzsgY29tbXVuaXRpZXMgYW5kIGZhbWlsaWVzIG11c3QgJiM4
MjIwO3N0YW5kIHN0cm9uZyYjODIyMTsgdG8gJiM4MjIwO3Byb3RlY3QgdGhlbSBmcm9tIHN0aWdt
YSwgb3N0cmFjaXphdGlvbiBhbmQgcmVqZWN0aW9uLCYjODIyMTsgdGhlIFUuTi4gc3BlY2lhbCBy
YXBwb3J0ZXVycyBvbiB0aGUgc2FsZSBvZiBjaGlsZHJlbiwgb24gc2xhdmVyeSBhbmQgb24gdGhl
IHJpZ2h0IHRvIGhlYWx0aCBzYWlkIGluIGEgc3RhdGVtZW50IFR1ZXNkYXkuPC9wPjxwPk9uZSBD
aGlib2sgZ2lybCwgQW1pbmEgQWxpIE5rZWtpLCBlc2NhcGVkIGluIE1heS4gQ2hpYm9rIFBhcmVu
dHMmIzgyMTc7IEFzc29jaWF0aW9uIGNoYWlybWFuIFlha3VidSBOa2VraSBzYWlkIHRoZSB5b3Vu
ZyB3b21hbiBoYXMgYmVlbiByZXVuaXRlZCB3aXRoIGhlciBmcmVlZCBjbGFzc21hdGVzLCBhbGwg
b2Ygd2hvbSBhcmUgYmVpbmcgdHJlYXRlZCBieSBkb2N0b3JzLCBwc3ljaG9sb2dpc3RzIGFuZCB0
cmF1bWEgY291bnNlbGxvcnMgYXQgYSBob3NwaXRhbCBpbiBBYnVqYSwgTmlnZXJpYSYjODIxNztz
IGNhcGl0YWwsIHJ1biBieSB0aGUgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBTdGF0ZSBTZWN1cml0eSwgTmlnZXJp
YSYjODIxNztzIHNlY3JldCBzZXJ2aWNlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.