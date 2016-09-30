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Children of Syria’s Aleppo bear brunt of violent onslaught

By Sarah El Deeb  and Philip Issa
Associated Press

Published: September 30, 2016 - 11:00 AM
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In this provided by the Syrian Civil Defense group known as the White Helmets, shows a Civil Defense worker carrying the body of a child Tuesday after airstrikes hit al-Shaar neighborhood in Aleppo, Syria. Nearly 100 children were killed in a single week in Aleppo as Syrian and Russian warplanes sought to bombard into submission the rebel eastern districts of the city that have held out against Syrian government forces for five years. Without hope for the future, no regular schooling and little access to nutritious food, the children of Aleppo and their parents struggle to survive and fear the threat an imminent ground offensive. (Syrian Civil Defense White Helmets via AP)


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