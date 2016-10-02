All CATEGORIES
☰ Menu

Colombia

Colombia’s leader to push ahead on peace after shocking defeat

By Joshua Goodman  and Andrea Rodriguez
Associated Press

Published: October 2, 2016 - 09:50 PM

MORE IN NEWS

cider03_02
Nice weather draws crowd to Norton Cider Festival

NORTON: As food cooked on an open fire, Lisa Merrick lifted a Revolutionary War-era rifle and aimed it across an open field in Columbia Woods Park while a crowd gathered to watch.

edorse03_02
LeBron James endorses Hillary Clinton in online column on Business Insider and in Monday’s Beacon Journal - 12:46 PM
roundtable03cut_1
Akron Roundtable celebrates 40 years of ‘Bringing the World to Akron’
Trump tax revelation punctuates week of political challenges
Rare LeBron James rookie card shatters auction estimate
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next