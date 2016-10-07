All CATEGORIES
☰ Menu

Colombian leader Juan Manuel Santos wins Nobel Peace Prize

By Mark Lewis and Karl Ritter
Associated Press

Published: October 7, 2016 - 07:49 AM | Updated: October 7, 2016 - 07:50 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this Thursday, Aug. 25, 2016 file photo Colombia's President Juan Manuel Santos holds the peace deal with rebels of the Revolutionary Armed Forces of Colombia, FARC after delivering it to Congress in Bogota, Colombia. Colombian President Juan Manuel Santos has won Nobel Peace Prize it was announced on Friday Oct. 7, 2016. (AP Photo/Felipe Caicedo, File)


MORE IN NEWS

france07cut_03 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
In Manchester, the party for coach Jim France gets a timeout - 11:03 AM

From the beginning of the 2016 school year, the community of New Franklin has been abuzz with the possibility that Manchester High School football coach Jim France would do it this year: Break the state record of 381 lifetime wins.

salsa07cut_02
Latino students at KSU joined by classmates, faculty in turning hate incident into educational opportunity
hillis07
Sentencing of Akron man who fatally shot another man after police say the victim broke into the shooter’s home delayed
matthew07cut_04
Deadly Hurricane Matthew closes in on Florida
valleyview07cut_02
Summit park district buys former Valley View Golf Club for $4 million, plans to link three parks
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next