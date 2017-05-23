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Concert blast: Blood, horror as bomber strikes young crowd in England

By Jill Lawless and John Leicester
Associated Press

Published: May 23, 2017 - 07:23 AM | Updated: May 23, 2017 - 09:33 AM
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Police guard close to the Manchester Arena in Manchester, Britain, Tuesday May 23, 2017, a day after an explosion. An apparent suicide bomber set off an improvised explosive device that killed over a dozen people at the end of an Ariana Grande concert, Manchester police said Tuesday. (Peter Byrne/PA via AP)

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