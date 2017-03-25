Congo militia decapitates more than 40 police, officials say

PHA+QkVOSSwgQ29uZ286IEEgQ29uZ29sZXNlIG1pbGl0aWEgZ3JvdXAgZGVjYXBpdGF0ZWQgNDIg
cG9saWNlbWVuIGFmdGVyIGFtYnVzaGluZyB0aGVtIGluIGFuIGluY3JlYXNpbmdseSB2aW9sZW50
IHJlZ2lvbiB3aGVyZSB0aGUgVS5OLiBpcyBzZWFyY2hpbmcgZm9yIG1pc3NpbmcgQW1lcmljYW4g
YW5kIFN3ZWRpc2ggaW52ZXN0aWdhdG9ycywgYSBsb2NhbCBvZmZpY2lhbCBzYWlkIFNhdHVyZGF5
LjwvcD48cD5NZW1iZXJzIG9mIHRoZSBLYW13aW5hIE5zYXB1IG1pbGl0aWEgc3RhZ2VkIHRoZSBh
dHRhY2sgYmV0d2VlbiB0aGUgY2l0aWVzIG9mIFRzaGlrYXBhIGFuZCBLYW5hbmdhIGluIENlbnRy
YWwgS2FzYWkgcHJvdmluY2UgRnJpZGF5LCBhY2NvcmRpbmcgdG8gS2FzYWkgQXNzZW1ibHkgUHJl
c2lkZW50IEZyYW5jb2lzIEthbGFtYmEuIFRoZSBtaWxpdGlhIG1lbWJlcnMgZnJlZWQgc2l4IHBv
bGljZW1lbiBiZWNhdXNlIHRoZXkgc3Bva2UgdGhlIGxvY2FsIFRzaGlsdWJhIGxhbmd1YWdlLCBo
ZSBzYWlkLjwvcD48cD5JbnZlc3RpZ2F0aW9ucyB3ZXJlIHVuZGVyd2F5LCBzYWlkIEthc2FpIEdv
di4gQWxleGlzIE5rYW5kZSBNeW9wb21wYS48L3A+PHA+TGFyZ2Utc2NhbGUgdmlvbGVuY2UgZXJ1
cHRlZCBpbiB0aGUgS2FzYWkgcmVnaW9uIGluIEF1Z3VzdCB3aGVuIHNlY3VyaXR5IGZvcmNlcyBr
aWxsZWQgdGhlIG1pbGl0aWEmIzgyMTc7cyBsZWFkZXIuIE1vcmUgdGhhbiA0MDAgcGVvcGxlIGhh
dmUgYmVlbiBraWxsZWQgYW5kIG92ZXIgMjAwLDAwMCBkaXNwbGFjZWQgc2luY2UgdGhlbiwgYWNj
b3JkaW5nIHRvIHRoZSBVLk4uPC9wPjxwPlRoZSBVLk4uIGluIHJlY2VudCBkYXlzIHJlcG9ydGVk
IHRoZSBkaXNjb3Zlcnkgc2luY2UgSmFudWFyeSBvZiBtb3JlIHRoYW4gdHdvIGRvemVuIG1hc3Mg
Z3JhdmVzIGluIHRocmVlIEthc2FpIHByb3ZpbmNlcy4gQW5kIGZpdmUgdmlkZW9zIGhhdmUgZW1l
cmdlZCBpbiByZWNlbnQgd2Vla3MgdGhhdCBhcHBlYXIgdG8gc2hvdyBDb25nb2xlc2Ugc29sZGll
cnMgZmlyaW5nIG9uIG1pbGl0aWEgbWVtYmVycy48L3A+PHA+V2hpbGUgdGhlIHZpb2xlbmNlIGlz
IGxpbmtlZCB0byBsb2NhbCBwb3dlciBzdHJ1Z2dsZXMsIHRoZXJlIGFyZSBhbHNvIGNsZWFyIHRp
ZXMgdG8gQ29uZ28mIzgyMTc7cyBwb2xpdGljYWwgY3Jpc2lzLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gSHVtYW4g
UmlnaHRzIFdhdGNoLiA8L3A+PHA+QW5nZXIgaGFzIGJlZW4gZ3Jvd2luZyBpbiB0aGUgY291bnRy
eSBvdmVyIGxvbmctZGVsYXllZCBwcmVzaWRlbnRpYWwgZWxlY3Rpb25zLCBhbmQgZG96ZW5zIHdl
cmUga2lsbGVkIGluIERlY2VtYmVyIGFtaWQgcHJvdGVzdHMgYXMgUHJlc2lkZW50IEpvc2VwaCBL
YWJpbGEgc3RheWVkIHBhc3QgdGhlIGVuZCBvZiBoaXMgbWFuZGF0ZS4gQSBkZWFsIHJlYWNoZWQg
YmV0d2VlbiB0aGUgcnVsaW5nIHBhcnR5IGFuZCBvcHBvc2l0aW9uIHRvIGhvbGQgZWxlY3Rpb25z
IGJ5IHRoZSBlbmQgb2YgdGhpcyB5ZWFyLCB3aXRob3V0IEthYmlsYSwgcmVtYWlucyBmcmFnaWxl
IGFzIHRoZSBVLk4uIHVyZ2VzIGl0cyBpbXBsZW1lbnRhdGlvbi48L3A+PHA+U2VjdXJpdHkgZm9y
Y2VzIGhhdmUgYmVlbiBrbm93biB0byBiYWNrIGxvY2FsIGxlYWRlcnMgc2VlbiBhcyBsb3lhbCB0
byBLYWJpbGEsIHdoaWxlIG1pbGl0aWFzICBzdXBwb3J0IHRob3NlIGJlbGlldmVkIHRvIGJhY2sg
dGhlIG9wcG9zaXRpb24sIHRoZSByaWdodHMgZ3JvdXAgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIGRlY2FwaXRh
dGlvbnMgd2VyZSBhbm5vdW5jZWQgYXMgdGhlIHJpZ2h0cyBncm91cCBjYWxsZWQgb24gQ29uZ28m
IzgyMTc7cyBnb3Zlcm5tZW50IHRvIGNvb3BlcmF0ZSB3aXRoIFUuTi4gZWZmb3J0cyB0byBsb2Nh
dGUgZXhwZXJ0cywgaW5jbHVkaW5nIGFuIEFtZXJpY2FuLCBtaXNzaW5nIGluIHRoZSBLYXNhaSBy
ZWdpb24gZm9yIG5lYXJseSB0d28gd2Vla3MuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.