Dangerous Hurricane Matthew threatens Haiti, Jamaica, Cuba

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UE9SVC1BVS1QUklOQ0UsIEhhaXRpOiBBbiBleHRyZW1lbHkgZGFuZ2Vyb3VzIEh1cnJpY2Fu
ZSBNYXR0aGV3IG1vdmVkIHNsb3dseSBvdmVyIHRoZSBDYXJpYmJlYW4gb24gU3VuZGF5LCBmb2xs
b3dpbmcgYSB0cmFjayB0aGF0IGF1dGhvcml0aWVzIHdhcm5lZCBjb3VsZCB0cmlnZ2VyIGRldmFz
dGF0aW5nIGZsb29kcyBpbiBwYXJ0cyBvZiBIYWl0aS48L3A+PHA+VGhlIHBvd2VyZnVsIENhdGVn
b3J5IDQgaHVycmljYW5lIGhhZCB3aW5kcyBvZiAxNDUgbXBoIG9uIFN1bmRheSBldmVuaW5nLiBJ
dHMgY2VudGVyIHdhcyBleHBlY3RlZCB0byBwYXNzIHRvIHRoZSBlYXN0IG9mIEphbWFpY2EgYW5k
IHRoZW4gY3Jvc3Mgb3ZlciBvciBiZSB2ZXJ5IGNsb3NlIHRvIHRoZSBzb3V0aHdlc3Rlcm4gdGlw
IG9mIEhhaXRpIGxhdGUgTW9uZGF5IGJlZm9yZSByZWFjaGluZyBDdWJhIG9uIFR1ZXNkYXksIHRo
ZSBVLlMuIE5hdGlvbmFsIEh1cnJpY2FuZSBDZW50ZXIgaW4gTWlhbWkgc2FpZC48L3A+PHA+QSBo
dXJyaWNhbmUgd2FybmluZyB3YXMgaW4gZWZmZWN0IGZvciBKYW1haWNhLCBDdWJhIGFuZCBIYWl0
aS4gUmFpbiB3YXMgYWxyZWFkeSBmYWxsaW5nIG9uIEphbWFpY2EsIGJ1dCBmb3JlY2FzdGVycyBz
YWlkIHRoZSBzb3V0aGVybiBIYWl0aWFuIGNvdW50cnlzaWRlIGFyb3VuZCBKZXJlbWllIGFuZCBM
ZXMgQ2F5ZXMgY291bGQgc2VlIHRoZSB3b3JzdCBvZiB0aGUgcmFpbnMgYW5kIHB1bmlzaGluZyB3
aW5kcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1doZXJldmVyIHRoYXQgY2VudGVyIHBhc3NlcyBjbG9zZSB0byB3
b3VsZCBzZWUgdGhlIHdvcnN0IHdpbmRzIGFuZCB0aGF0JiM4MjE3O3Mgd2hhdCYjODIxNztzIHBy
b2plY3RlZCB0byBoYXBwZW4gZm9yIHRoZSB3ZXN0ZXJuIHRpcCBvZiBIYWl0aSwmIzgyMjE7IHNh
aWQgSm9obiBDYW5naWxvc2ksIGEgaHVycmljYW5lIHNwZWNpYWxpc3QgYXQgdGhlIFUuUy4gY2Vu
dGVyLiAmIzgyMjA7VGhlcmUgaXMgYSBiaWcgY29uY2VybiBmb3IgcmFpbnMgdGhlcmUgYW5kIGFs
c28gYSBiaWcgY29uY2VybiBmb3Igc3Rvcm0gc3VyZ2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NYXR0aGV3IGlz
IG9uZSBvZiB0aGUgbW9zdCBwb3dlcmZ1bCBBdGxhbnRpYyBodXJyaWNhbmVzIGluIHJlY2VudCBo
aXN0b3J5IGFuZCBicmllZmx5IHJlYWNoZWQgdGhlIHRvcCBjbGFzc2lmaWNhdGlvbiwgQ2F0ZWdv
cnkgNSwgYmVjb21pbmcgdGhlIHN0cm9uZ2VzdCBodXJyaWNhbmUgaW4gdGhlIHJlZ2lvbiBzaW5j
ZSBGZWxpeCBpbiAyMDA3LiBUaGUgaHVycmljYW5lIGNlbnRlciBzYWlkIHRoZSBzdG9ybSBhcHBl
YXJlZCB0byBiZSBvbiB0cmFjayB0byBwYXNzIGVhc3Qgb2YgRmxvcmlkYSB0aHJvdWdoIHRoZSBC
YWhhbWFzLCBidXQgaXQgd2FzIHRvbyBzb29uIHRvIHByZWRpY3Qgd2l0aCBjZXJ0YWludHkgd2hl
dGhlciBpdCB3b3VsZCByZWFjaCB0aGUgVS5TLiBjb2FzdC48L3A+PHA+T2ZmaWNpYWxzIHdpdGgg
SGFpdGkmIzgyMTc7cyBjaXZpbCBwcm90ZWN0aW9uIGFnZW5jeSBzYWlkIHRoZXJlIHdlcmUgcm91
Z2hseSAxLDMwMCBlbWVyZ2VuY3kgc2hlbHRlcnMgYWNyb3NzIHRoZSBjb3VudHJ5LCBlbm91Z2gg
dG8gaG9sZCB1cCB0byAzNDAsMDAwIHBlb3BsZS4gQXV0aG9yaXRpZXMgYnJvYWRjYXN0IHdhcm5p
bmdzIG92ZXIgdGhlIHJhZGlvIHRlbGxpbmcgcGVvcGxlIHRvIHN3aWZ0bHkgaGVlZCBldmFjdWF0
aW9uIHdhcm5pbmdzLCB0cnlpbmcgdG8gY291bnRlciBhIGNvbW1vbiB0ZW5kZW5jeSBmb3IgcGVv
cGxlIHRvIHRyeSB0byBzdGF5IGluIHRoZWlyIGhvbWVzIHRvIHByb3RlY3QgdGhlbSBkdXJpbmcg
bmF0dXJhbCBkaXNhc3RlcnMuPC9wPjxwPkluIGEgU3VuZGF5IGFkZHJlc3MgY2FycmllZCBvbiBz
dGF0ZSByYWRpbywgaW50ZXJpbSBQcmVzaWRlbnQgSm9jZWxlcm1lIFByaXZlcnQgdXJnZWQgSGFp
dGlhbnMgdG8gbGlzdGVuIGNsb3NlbHkgdG8gdGhlIHdhcm5pbmdzIG9mIG9mZmljaWFscyBhbmQg
YmUgcmVhZHkgdG8gbW92ZS4gJiM4MjIwO1RvIHRob3NlIHBlb3BsZSBsaXZpbmcgaW4gaG91c2Vz
IHRoYXQgY291bGQgY29sbGFwc2UsIGl0JiM4MjE3O3MgbmVjZXNzYXJ5IHRoYXQgeW91IGxlYXZl
IHRoZXNlIGhvdXNlcyB0byB0YWtlIHJlZnVnZSBpbiBzY2hvb2xzIGFuZCBjaHVyY2hlcywmIzgy
MjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPlRlYW1zIG9mIGNpdmlsIHByb3RlY3Rpb24gb2ZmaWNpYWxzIHdh
bGtlZCB0aGUgc3RyZWV0cyBvZiBMZXMgQ2F5ZXMgYW5kIG90aGVyIGFyZWFzIHVyZ2luZyByZXNp
ZGVudHMgdG8gc2VjdXJlIHRoZWlyIGhvbWVzLCBwcmVwYXJlIGVtZXJnZW5jeSBraXRzIGFuZCB3
YXJuIHRoZWlyIG5laWdoYm9ycy4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.